Los mejores escenarios valencianos para tus fotos de Instagram

Tres meses en casa han dado para mucho. Sobre todo, para lamentar todo aquello que ya no podíamos hacer de puertas para afuera. Por eso, la desescalada y la nueva normalidad tras la pandemia del coronavirus ha supuesto una salida masiva hacia cualquier parte más allá de la república independiente de nuestras casas. Este fin de semana no será menos.



Todo eso se ha notado en Instagram y Facebook, las redes sociales donde las fotografías son las protagonistas de estas redes sociales donde se deja constancia de todo aquello que vemos, recorremos y compartimos y siempre con escenarios más que especiales: en este caso, existen múltiples rincones en la C. Valenciana que son verdaderos escenarios para dar envidia a los seguidores.



Altea, Calpe, Moraira, València... aquí van algunos de los lugares más fotografiados de la C. Valenciana.





Desde hace algunos años, este diseño Ricardo Bofill arrasa en Instagram. Los recovecos y colores de este edificio hacen las delicias del scroll de instagram y se han realizado diferentes campañas publicitarias entre sus paredes.Una de las joyas de la corona de la costa valenciana. El centro de Altea, con sus calles empedradas y cuestas, son el escenario perfecto para posar ante la cámara. Si además la tarde concluye con una cena en cualquiera de los restaurantes del casco antiguo... likes asegurados.El conjunto arquitectónico que forma la Catedral de València, la Basílica de la Virgen de los Desamparados, el Micalet y la Fuente de Neptuno no tiene parangón y nada que envidiar a cualquier rincón de la tan fotografiada Roma. Por eso, con un buen tiro de imagen, este lugar es un acierto para ser fotografiado.La fachada del Palacio del Marqués de Dos Aguas no tiene competición por su imponente mármol tallado. Como la Plaza de la Virgen, este escenario -no tan conocido- es una apuesta segura para causar sensación.La Marina Alta es zona de veraneo absoluta y todos los feed de Facebook e Instagram se llenan de fotografías con ricones de la comarca. Uno de ellos son las vistas desde las alturas del Cabo de San Antonio con la bahía de Xàbia a un lado y con Dénia al otro.Con el telón de fondo de la universidad más antigua de España y actual subsede de la Universitat València, la céntrica plaza valenciana es otro de los lugares más codiciados para sacar una buena fotografía. La fuente y la fachada no pueden faltar.Otra de las plazas más escondidas de la ciudad y más cautivadoras. La antigua fuente preside una plaza con terrazas al más puro estilo italiano (otra vez).Los atardeceres en los embarcaderos de l'Albufera de València es otra de las fotografías más vistas en cualquier red social. Es una de las visitas obligadas durante un fin de semana en la ciudad y los colores naranjas sobre la albufera valenciana.Otra de las ubicaciones más demandadas de La Marina. El pueblo así como sus playas en el entorno son puro Mediterráneo, por lo que cualquier fotografía tomada en este lugar respira verano.La joya modernista de València se fotografía desde cualquiera de sus ángulos. Solo o con personas, sus colores y formas son incomparables, como esta pared de azulejos valencianos que sirve de set de foografía.Seguramente, la puerta más fotografiada de Instagram. Se encuentra en la Playa del Portixol, en Xàbia. Es una antigua casa de pescadores cuyos escalones sirven hoy para posar en un entorno de lo más mediterráneo.