Macarena Gómez: "El que tiene amor en su vida tiene felicidad y risas"

Un divertido enredo en el que la intérprete se pone en la piel de Mía, una guía turística que decide hacer un intercambio de parejas y que, en un bar de swingers acaba conociendo a un hombre



Macarena es una de las actrices más camaleónicas del cine español y todo un valor en alza. Popular por su participación en La que se avecina donde, desde 2007, interpreta a Lola Trujillo, la actriz protagonista de 30 monedas, la serie de terror de Álex de la Iglesia (HBO), estrena el próximo 24 de julio Amor en polvo, una comedia de situación con pinceladas dramáticas: fresca, vitalista, generacional y con un espíritu abierto, en la que interpretar a Mía.

Sin embargo, lo destacado es que la actriz ejerce por primera vez de productora asociada con Cilantro Films, la productora que acaba de fundar. Y es que Macarena ha decidido dar un paso más en su carrera cinematográfica con el objetivo de visibilizar el talento emergente. Desde su reciente creación ya ha producido el cortometraje 'Quiero contarte algo' (J.K Álvarez, 2019) y el documental 'El Greco' (dirigido por Kiko Prada, 2019). Actualmente está rodando El futuro, dirigida por Kiko Prada. «Nuestro leitmotiv es contar historias libres, peculiares, transgresoras y donde siempre prime la visión del director», comenta la polifacética actriz.

P «Amor en polvo» es la primera película que coproduces con Cilantro Films. ¿Cómo nace el proyecto de crear esta productora?

R La idea de crear una productora rondaba mi cabeza desde hace años pero nunca me decidía a dar ese primer paso. A lo largo de mi carrera como actriz he participado en muchos proyectos cinematográficos en los que me he involucrado no solo como actriz sino también de forma económica; también me habían llegado cortos maravillosos que no se podían hacer por no haber presupuesto, así como guiones de largometrajes. Tras mucho pensarlo, un día decidí que debía dar un paso adelante y que era momento de apoyar a la gente que está empezando. Por eso hace ya dos años que me decidí a poner en marcha Cilantro Films para levantar estos proyectos. Ahora estoy con una película y con una serie.

P ¿Cómo llega a tus manos Amor en polvo y por qué decides producirla?

R El actor Luis Miguel Seguí, uno de los actores de la película, me habló de Amor en polvo y me propuso a los directores para hacerla, estos me hicieron una prueba y me cogieron. He hecho mucha comedia, pero nunca había hecho comedia romántica, de hecho he aprendido mucho rodando esta película. Y una vez hecha, pasado ya un año, me metí como productora asociada para contribuir en la distribución de la película.

P ¿Cómo es Mía, tu personaje?

R Mía es una guía turística que está soltera. Ella no cree en el amor y se pone un escudo porque ha sufrido mucho pero, a su vez, es muy liberal y decide hacer un intercambio de parejas. Un día va a un bar de swingers y ahí conocerá a un hombre... ¿Se enamorará de él? ¿Volverán a creer en el amor?



P ¿Cómo crees que recibirá el público la película tras la reapertura de las salas?

R Yo creo que la gente tiene ganas de ir al cine. Yo, personalmente, tengo mucho mono de ir a una sala.... No podemos predecir qué pasará, pero lo que sí estamos seguros es que la gente querrá ir antes a ver una comedia que un drama. Mejor reir que llorar. Estoy segura que el público va a agradecer ver una comedia divertida, limpia, de amor y muy apetecible.

P Los investigadores tratan a la desesperada de encontrar una vacuna contra la Covid-19. Si te preguntarán a tí, por un ingrediente por qué apostarías ¿por amor o risas?

R Yo creo que la mejor vacuna es el amor. Si hay amor en tu vida, amor a tu trabajo, a tu familia, a tu pareja, a todo lo que te rodea... si todo esto lo tienes, tendrás felicidad y si hay felicidad, hay risas.

P Has deslizado un poco cómo es tu personaje, pero ¿de qué va Amor en polvo?

R Pablo y Blanca deciden hacer un intercambio de parejas, desobedeciendo la primera norma fundamental que es no hacerlo si estás en crisis. Para ello llaman a dos amigos solteros, Mia y Lucas, desobedeciendo también la segunda norma que es hacerlo siempre con otra pareja. Los cuatro quedan para encontrarse en un bar pero justo antes de salir, Blanca y Pablo tienen una fuerte discusión que les hará replantearse todo en lo que siempre han creído desde si se quieren, hasta por qué tienen una Thermomix. Mientras tanto, en el bar, Mia y Lucas se acaban de conocer y han empezado a gustarse. Pero la cosa no tiene futuro porque Lucas está enamorado de otra persona, y Mia no cree en el amor . Y ahí van algunas preguntas... ¿es lo mismo hacer el amor que echar un polvo?, ¿se puede tener una relación sin sexo? , ¿y sexo fuera de la relación sin que sean cuernos?. ¿Te mola?, pues estas y otras preguntas encontrarán respuesta en esta comedia sobre la difícil misión de organizar tu vida cuando los cuarenta te atropellan.