Este es el calendario de los conciertos de la Pérgola en la Marina de València

La Pèrgola de Cervezas Alhambra vuelve a la Marina de València por cuarta temporada consecutiva y arranca a toda vela con 14 fechas y 28 propuestas sonoras para las mediodías de los sábados de otoño, manteniendo las pautas de la edición de verano: público sentado y aforo limitado a 400 personas.

Entre los nombres desvelados destacan Pablo Und Destruktion, Camellos, Alice Wonder, Yawners, Pep Gimeno 'Botifarra', Nueva Vulcano, Maga, Jonatan Penalba, The New Raemon & Ricardo Lezón, Elva Vin o Los Hermanos Cubero.

De septiembre a diciembre, conforman una temporada marcada por la variedad artística, la paridad y la conjugación territorial, estableciendo diálogos constantes entre la escena valenciana y las de su alrededor, avanza el espacio en un comunicado.

Tras la experiencia veraniega en su nuevo formato, el ciclo retoma su horario habitual los sábados a mediodía, de 11.30 a 14.30 horas, consolidado como un clásico del ocio cultural de València.

Las entradas ya están a la venta a través de Enterticket.es a cinco euros por persona. La Pèrgola se podrá seguir en 'live streaming' gratuito a través de los canales de Youtube y Facebook de La Marina.

Este ciclo de conciertos es una experiencia para disfrutar sin prisa y con los cinco sentidos, siempre de manera responsable. La cervecera trata de apoyar "al arte que no sigue convencionalismos ni reglas, ofreciendo momentos únicos e irrepetibles que combinan la excelencia musical y el espíritu artesanal intrínseco en la marca a través del maridaje con sus principales variedades".

Los conciertos buscan ofrecer un plan de ocio diurno diferente, con música en directo y junto al mar, apto y atractivo para públicos muy diversos, para completar la jornada de sábado con la oferta gastronómica y de ocio náutico de La Marina.



Agenda de conciertos