Veinticinco compañías valencianas y nacionales, 34 representaciones, cuatro estrenos absolutos y 11 espacios. Son las cifras de la 34.ª edición del festival coreográfico Dansa València, impulsado por el Institut Valencià de Cultura (IVC), que se celebra del 10 al 18 de abril. Este fin de semana ofrece un aperitivo con el ciclo «Moviments urbans» en el Museo de Bellas Artes y el Centre del Carme.

Mañana, sábado, el museo de la calle San Pío V acogerá el espectáculo «The Beauty of It», de Ángel Durán, una lucha entre el consciente y el inconsciente, que expone la fragilidad humana; así como «Bach», de Mal Pelo, en el que la compañía Premio Nacional de Danza ofrece un estudio de movimiento a ritmo de la música del genial compositor. Además, Tangel/Benzal llevará su espectáculo «Carretería» hasta la pinacoteca para plasmar en el cuerpo las relaciones personales. Y Wonderground se elevará en el museo con «Rise», una pieza donde moverse es lo primero. Y a no mucha distancia, pero en domingo, en el Centre del Carme, los valencianos CocinandoDanza contarán en «Trànsit» la historia de Marga, una niña que suena con convertirse en guardia de tráfico. Por su parte, Júlia Godino y Alexa Moya montarán en el antiguo convento un «Picnic on the Moon» en el que la realidad aparentemente perfecta choca con un desierto interior. Por su parte, Marroch aborda en «Entre nosotros» la dificultad de las relaciones interpersonales. Para cerrar el fin de semana, Daniel Doña aborda en «Campo cerrado» las huellas artísticas de los años 40 y 50.

La programación de Dansa València continúa el miércoles 14 con «Giselle», de Kor’sia, quienes actualizan el icono del ballet romántico por excelencia (Teatre Principal). A pocos metros, en el Teatre Rialto, Daniel Abreu, Premio Nacional, presenta «El hijo», espectáculo en el que reflexiona sobre la filiación, la relación con los ciclos naturales y los sistemas. Y La Lola Boreal en su «Rodem?» cuestionará la visión social de los usuarios de sillas de ruedas (Sala Matilde Salvador). En el Centre del Carme, la valenciana Taiat Dansa experimentará en «Tres de ballet triádico» una revisión contemporánea del ballet de Oskar Schlemmer, que podrá volver a verse al día siguiente.

El jueves 15 la programación continúa con «Kenophopia», de Osa+Mujila (Teatre Rialto), en el que los vascos transformarán el miedo al vacío. Y la valenciana Paula Serrano investigará la danza sin el sentido de la vista en «Antes de que todos lo sepan» (Espacio Inestable). Otro Premio Nacional, Israel Galván, pondrá sobre las tablas del Teatre El Musical «El amor brujo. Gitanería en un acto y dos cuadros», su interpretación del clásico del compositor gaditano. Además, será el día de la Mostra de Companyies valencianes con CocinandoDanza, Tangen/Benzal y Marroch.

El día 16, la compañía valenciana La Coja Dansa estará en Carme Teatre con «El cuento de Persépolis», una reivindicación de la mujer escritora, mientras que los también locales Marea Danza se subirán al escenario de la Sala Martin i Soler del Palau de les Arts con «Rebelión», una pieza sobre la mujer, el trabajo y la libertad, que volverá a ese mismo espacio el día 18. El día 16 es la jornada más valenciana ya que Mou Dansa abordará en «Fake Life», en La Mutant, temas como el autoengaño, la imposición social y la importancia de la apariencia.

Para el sábado 17, la programación de Dansa València incluye en el Principal «Trama» de Roser López Espinosa, que recogió en 2019 el premio a mejor coreografía en los XXII Premios de la Crítica. El mismo día comparte cartel con la compañía valenciana Titoyaya Dansa que en el Rialto presentará «Soledad», una obra con personas mayores, bailarines de la compañía y jóvenes extutelados en proceso de emancipación. También estarán esa jornada «Filia et Fobia», de La Taimada -premio del 34 Certamen Coreográfico de Madrid_2020-, que volverá a representarse al día siguiente. Además, Mucha Muchacha ofrecerá en el claustro de La Nau su «Volumen 1» sobre mitos universales.

El fin de fiesta, el día 18, llega de la mano de Raquel Klein y su «Wu Wei» sobre el tiempo y la percepción (Teatre Principal) y de Núria Guiu y «Spiritual Boyfriends» (Carme Teatre) con el yoga como marco contextual de esta performance. También clausuran el festival Chey Jurado & Akira Yoshida en el claustro de La Nau con su propuesta «Hito» sobre la belleza y los horizontes que se abren en la pérdida. Danza a flor de piel y para todos los gustos.