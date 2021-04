Nerea Rodríguez: "’Doble o nada’ ha sido como tener un hijo"

No sé si preguntarte por «La llamada», el musical que te trae a València, por «Doble o Nada», el álbum que acabas de sacar, o por el concierto del día 15 en La casa del mar en Alboraia.

¡Qué guay, cuántas cosas! Todas me hacen mucha ilusión, la verdad.

¡Vaya todoterreno!

Me gusta hacer muchas cosas y creo que, siempre que sean compatibles, por qué no. Estoy demostrando que se pueden combinar cosas diferentes y que eso no significa que estén mal hechas. Disfruto tanto de la interpretación como de la música. Ahora estoy un poco más centrada en la música, pero la interpretación sigue siendo lo primordial en mi carrera y en mi vida.

El pasado viernes salió al mercado «Doble o nada». ¿Aún estás de subidón?

Estoy feliz y muy contenta porque he estado mucho tiempo trabajando en él. Me siento especialmente orgullosa de cómo ha salido y cómo son las canciones que componen el disco. Ha sido como tener un hijo.

«Doble o nada» es muy del estilo de Mecano.

Hay gente que me lo dice pero también que se parece a la música de El canto del loco o La Oreja de Van Gogh. Son referencias que me dicen y yo encantadísima porque son iconos de la música que han hecho historia.

¿Son estos tres grupos tus referentes?

No. Ha salido así de manera natural, no tenía previsto parecerme a nadie.

¿Están compuestas por ti todas las canciones?

Sí, pero compongo junto a otras personas porque aportan más. En este disco colaboran Andrés Suárez, David Otero, Leroy Sánchez, Andrés Ceballos de Dvicio, Yoby Zuñiga y Gonzalo Hermida. Me he sabido rodear superbien, gente que es muy buena artista y muy buena persona.

¿Es un punto y aparte en tu carrera?

Creo que sí porque me he encontrado más que nunca. Este periodo de pandemia me ha hecho reflexionar muchísimo y me he dado cuenta de que quería darme una oportunidad para hacer lo que realmente quería. Creo que este disco va a marcar un antes y un después.

Con el disco en la calle, hablemos del musical que te trae al Olympia. ¿Qué te aporta seguir en «La llamada»?

Trabajar en La llamada me hace superfeliz. Me encanta la obra, de lo que habla, la gente que forma parte del proyecto... me encanta todo lo que tiene que ver con La llamada. Me tenía que salir algo increíblemente grande que me impidiera hacerlo para dejar la función.

Tal y como están las cosas lo inteligente es no cerrarse ninguna puerta.

No lo hago por necesidad o por no tener otro tipo de trabajo, lo hago porque me encanta. Antes de la pandemia salía de La llamada a la una, llegaba a dormir a las tres y al día siguiente me levantaba a las seis porque me tenía que ir a otro sitio para un concierto o para algo que tenía que ver con mi carrera musical. Los sacrificios se hacen con buen gusto si sabes que son para hacer cosas que te gustan mucho.

Ir a ver «La llamada» es una apuesta segura. Es un musical al que respalda el éxito.

Es un espectáculo ideal para cualquier tipo de persona porque es un musical que también gusta a la gente que no le gustan los musicales y es una obra de teatro que gusta a los que no les gustan las obras de teatro y creo que cualquier persona que vaya a verla se puede sentir muy identificada con lo que explica la obra y todo. Es ideal.

¿El desgaste de participar en un musical es equiparable al de un concierto?

Es diferente pero los dos requieren de un gran esfuerzo y euforia.

¿Cuántos días vas a estar en València?

Estoy la primera semana y luego el 5 y el 6.

Y el 15 vuelves para dar un concierto.

Exacto. Me hace mucha ilusión. La gira va a ser reducida y solo voy a dar, de momento, tres conciertos: Viladecans, Madrid y València. València es una ciudad que me conquistó desde la primera vez que vine.

De todo, ¿lo más rentable es participar en un programa de televisión?

Bueno, depende del programa, pero es verdad que en televisión se tienen buenos sueldos.

No solo me refería a la parte económica.

Pues depende en lo que tu te quieras focalizar. Cuando sales en la tele la gente te reconoce más y tienen más claro quien eres pero eso no te da garantías de que quieran ir a un concierto porque prefieren ir a un concierto de gente que escuchan en la radio.

¿Te planteas volver a la televisión?

Nunca digas nunca. Me apunto a los que tengan que ver con la música y sean artísticos. Volvería a pasar por Operación Triunfo y Tu cara me suena. Del resto, no sé. Lo valoraría si me aportaran algo como artista y persona.