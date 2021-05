Paula Muñoz, un camaleón nacido en València

Algunos la recuerdan como Carmina. Pero otros ya la llaman Valeria, Alicia o incluso Amy. La actriz valenciana Paula Muñoz es uno de los rostros emergentes del sector audiovisual, pero también de las artes escénicas. La sociedad valenciana la vio nacer como intérprete en la serie «L’Alqueria Blanca», durante la extinguida Canal 9, y después la siguió en otras producciones como «Caronte» (Telecinco), «Niños robados» (Telecinco) o «18» (Antena 3). La actriz ha dado un paso decisivo en la pequeña pantalla con su participación en «The One», una de las series más vistas de Netflix desde su estreno el pasado mes de marzo.

La actriz, que ahora vive a caballo entre Madrid y València, ha hablado con Urban para explicar su evolución dentro del sector y comentar algunos de sus próximos proyectos, que incluyen tanto televisión como teatro. Confiesa que echa de menos València. Sin embargo, es Madrid quien le abrió las puertas del mundo interpretativo.

«‘L’Alqueria Blanca’ fue mi primera gran oportunidad en el mundo de la actuación. El cierre de la televisión valenciana me rompió el corazón. Me llevé un disgusto enorme. No tuve más remedio que ir a Madrid a seguir formándome».

Muñoz comenzó en la serie hace 8 años para interpretar a Carmina. «Cuando la serie acabó, la historia de mi personaje había quedado muy abierta. Carmina se había ido a Francia para buscar a Robert y no sabíamos si podríamos seguir su historia».

Finalmente, el milagro ocurrió. Con la llegada de À Punt, se abrió una ventana de oportunidad para «L’Alqueria Blanca». Después de muchos meses de incertidumbre y una pandemia, la nueva temporada de la serie valenciana por fin arrancó reuniendo a todos sus actores. «Como intérprete, es muy difícil que te suceda esto: retomar un personaje ocho años después. Yo he evolucionado mucho desde entonces, pero Carmina también. Así que poder crecer juntas y reencontrarnos es un privilegio», asegura la valenciana.

¿Pero quién es Paula Muñoz? Nació en València y creció al lado de dos hermanos. Desde pequeña fue a clases de solfeo y saxofón. Aunque pronto le entró la curiosidad por la interpretación. «Siempre había tenido ilusión por subirme a un escenario. En cuanto pude, tomé clases de teatro en el colegio. Me fascinó. Siempre tuve en mente ser actriz, pero fue a partir de los 13 años cuando comencé a decirlo en voz alta», señala la valenciana.

Tomó clases de interpretación en el Aula de Teatre del Micalet y en la Escuela del Actor de València, que entonces se ubicaba en La Petxina. Consiguió el papel de Carmina en «L’Alqueria Blanca», pero tras la cancelación de la serie y el cierre de la cadena autonómica tuvo que irse a Madrid. «Tenía que seguir mi camino y buscar oportunidades», lamenta la actriz.

Cuando se fue a Madrid tan solo tenía 18 años. Allí, acudió a talleres de interpretación de Israel Elejalde, Laila Ripoll o Heidi Steinhardt. También viajó a Londres para formarse como actriz internacional. Pronto le llegaron papeles para hacer teatro. En su currículum figuran obras como «¿Por qué follamos mejor cuando ya no somos novios?», con Abril Zamora; «#malditos 16», con Quino Falero; «Genes», con Pablo Iglesias; «El banquete», con Sonia Sebastián; «Relaciones», «La enfermedad de la juventud, con Carmen Losa; «Nápoles millonaria», con Francisco Vidal o «Delicadas», también con Carmen Losa.

El director de teatro y dramaturgo Víctor Conde la llamó para protagonizar sobre las tablas «Venus», que más tarde pretendería llevarla al cine. La trama narra el encuentro entre dos jóvenes, Paula y Miguel, se disponen a realizar el último concierto del que ha sido su grupo durante varios años: Venus.

«Víctor Conde me ha dado la oportunidad de interpretar uno de los personajes más interesantes de mi carrera. Tenemos muchas cosas en común. La protagonista es muy apasionada. Siempre se debate entre lo que tiene que hacer y lo que desea hacer. Además, también canta. La música forma una parte muy importante de su vida», explica la actriz, en cuya redes sociales comparte algunas covers desde su casa.

La película se encuentra en fase de postproducción y está previsto su estreno en la gran pantalla próximamente. Mientras, Paula sigue cantando. «Mi faceta de cantante siempre se ha nutrido de mi perfil actoral. Las dos partes se entremezclan y se nutren», apunta Muñoz. Y no es de extrañar, pues su familia está repleta de músicos. De hecho, Muñoz es prima del guitarrista y músico callejero Borja Catanesi, quien consiguió el título de mejor artista en los Universal Street Games de Estados Unidos en el año 2018.

Trabajo en Reino Unido

Instalada en Madrid desde los 18 años, Muñoz volvió a València para grabar la nueva temporada de «L’Alqueria Blanca», pero antes ya le había llegado otro papel en el sector audiovisual. Era para interpretar un papel en «The One», la nueva apuesta de Netflix.

«Me llamaron para hacer un casting en Barcelona. A la semana siguiente ya estaba volando a Londres para hacer una prueba con el equipo». La producción fue rodada entre Inglaterra y Gales. Allí trabajó junto a otros tres actores españoles, Jana Pérez («Fariña»), Carlos Kaniowsky («Las chicas del cable») y Eduardo Lloveras («Amar es para siempre»).

La serie narra la revolución generada por un nuevo invento. «Un simple hisopo bucal es todo lo que se necesita. Una prueba de ADN rápida para encontrar tu pareja perfecta, para la que estás creado genéticamente. Una década después de que los científicos descubrieran que todos tienen un gen que comparten con una sola persona, millones se han sometido a la prueba, desesperados por encontrar el amor verdadero en la empresa The One, fundada por la ambiciosa Rebecca (Hannah Ware). Ahora, cinco personas más conocen su match. Pero incluso las almas gemelas tienen secretos. Y algunos son más impactantes y mortíferos que otros», explica la cadena de streaming.

La producción cuenta en sus créditos con nombres tan relevantes en el sector audiovisual como el de Jeremy Lovering, director de la aclamada serie «Sherlock». «La serie se rodó justo antes de la llegada del coronavirus. Fue todo muy rápido», recuerda la actriz. «La pandemia ha demostrado la importancia de la cultura. Las series y las películas nos ha hecho compañía y nos han ayudado a sobrellevar el encierro», explica la actriz.

Entre la filmografía de la actriz, se encuentran las películas El cerro los dioses, de Daniel Muñoz Caneiro, que se estrenó en los cines ABC Park de València. La cinta cuenta la historia de Paula, una directora de documentales que investiga a un influencer, una actriz y un director de cine de autor que han sido invitados a ‘La siega’, una celebración en un pequeño pueblo de Castilla la Mancha con la intención de ofrecer sus almas a un antiguo Dios, para así conseguir la fama y el éxito. Antes de El cerro de los dioses, Paula grabó El club de los incomprendidos, de Carlos Sedes.

«Esta profesión es muy caprichosa. Nunca sabes por los caminos que te va a llevar», asegura la valenciana, que actualmente está de gira con «En palabras de Jo... Mujercitas», la adaptación al teatro de la novela de Louisa May Alcott. En la pieza, hace de Amy. Hasta ahora, la producción la ha llevado a ciudades como Sevilla o Valladolid.