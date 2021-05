Existe un dicho que se ha hecho muy popular en redes: "No le puedes gustar a todo el mundo, no eres una croqueta". No hay nada de exagerado. Se trata de uno de esos manjares que están a alcance de cualquiera y un tema en el que hasta tu cuñado y tú estáis de acuerdo: profesar amor por la croqueta es obligatorio.

Al contrario de lo que pueda parecer, la elaboración de la croqueta es complicada: se debe encontrar el punto de la bechamel y, además, conseguir un equilibrio de sabor con el ingrediente principal del plato. Porque sí, las croquetas van mucho más allá del clásico jamón. Y no, la RAE nunca aceptó 'cocreta' en su diccionario.

En Levante-EMV hemos elaborado una breve guía por los locales con mejores croquetas de València. Además, puedes consultar estas tres recetas deliciosas de croquetas, las cinco croquetas más originales o la mejor forma de elaborar unas casi tan buenas como las de tu madre.

Croquetea

Con más de cuatro años de experiencia dedicados íntegramente al noble arte del 'croqueteo', este local situado en el barrio de Ruzafa elabora artesanalmente todos sus productos. Además, utilizan productos frescos y de temporada por lo que no todas están disponibles todo el año.

Aunque Croquetea dispone de un servicio especial de encargos en el que puedes escoger tu propia receta, su abundante carta cuenta con delicias como las croquetas de gorgonzola y nueces, huevos rotos con chistorra o rabo de toro.

Calle Sueca, 6

685 574 884

La Fragua Gastrotime

Escondido en el límite del barrio de Ruzafa, en un jardín interior de la calle Cuba, La Fragua Gastrotime es un lugar idóneo para una comida con amigos o familia. El local tiene un ambiente acogedor y una terraza soleada en la que disfrutar de alguna de las maravillosas croquetas con las que cuenta este restaurante. Destacamos las de boletus y foie, las caseras y las de cocido con garbanzos.

Plaza Manuel Granero, 9

632 33 31 82

Central Bar

En el corazón del Mercado Central late esta cocina de kilómetro cero que firma Ricard Camarena. Propuestas con estilo para los paladares más exigentes. Central bar tiene en su carta unas deliciosas croquetas de pollo a l'ast.

Plaza Ciudad de Brujas, s/n

Mercado Central de València

Bar Marvi

Este local, premiado en 2017 como uno con los mejores almuerzos de la Comunitat por ser todo un referente en València para los amantes de la cocina gallega que, no obstante, ha sabido adaptarse perfectamente al esmorzaret. De este bar recomendamos las croquetas de pulpo o las de erizo.

Carrer dels Sants Just i Pastor, 14

963 61 85 56

Malafama Canyamelar

Los amantes del 'croqueteo' tienen en este local del barrio del Canyamelar otro templo valenciano para la adoración de la bolita frita. En su carta destacan varias especialidades fijas pero otras van rotando según temporada. Destacan la de boletus y trufa en formato 'saquito', la tradicional de jamón o la joya de la corona: una deliciosa (y gran) croqueta criolla.

Calle Francisco Cubells 37

960 88 88 39

Croqueta y presumida

En este puesto ubicado en el Mercat Central de València elabroran a diario las croquetas con leche fresca de caserío para, según dicen, "conservar el sabor, aroma y textura" que permite disfrutar de una "croqueta única". La oferta 'croquetera' es amplia e incluye recetas tradicionales como la de jamón, otras más novedosas como york y huevo o pollo de corral. Además, hay otras de sabor marinero (centollo, bacalao, chipirones en su tinta o carabinero), de productos cárnicos (chuletón y chistorra) y, también, para vegetarianos (verduras, boletus y queso idiazábal).

Los 'croqueteros' más golosos pueden disfrutar en Croqueta y presumida de la especialidad dulce: la croqueta de chocolate.

Plaza Ciudad de Brujas

Mercado Central, Puesto 417 - 419

Lunes a Sábado: 8:00 - 15:00

Te puede interesar: Urban Descubre los restaurantes mejor valorados de València para comer

Domingos y Festivos: Cerrado