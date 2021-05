Gabino Diego: «Me siento mojigato muchas veces. Trato de entender a las mujeres»

Gabino Diego y Cecilia Solaguren protagonizan «Los mojigatos», la versión teatral de la obra de Anthony Neilson «The prudes». Magüi Mira versiona y dirige esta «comedia inteligente», según el actor, que se convierte en un juego escénico divertido, polémico y provocador para los espectadores. Los actores se meten en la piel de un matrimonio, con 9 años de buena relación y 14 meses de sequía sexual, en el que no faltan dosis de realidad, de descaro y de ternura. Porque como sucede en todas las relaciones hay distintas aristas y perspectivas. Mucho humor, y a veces también dolor, para una pareja «en busca del sexo perdido». El «Me Too», el empoderamiento de la mujer y su nuevo estatus de libertad envuelven la comedia que el sábado se representa en el Auditori de Torrent (20 horas) y el domingo en el TAMA, a las 19 horas.

«¡Quiero ser ese hombre que no tiene que ser hombre!», dices en la función.

Lo digo, sí. Te puedo decir lo que creo que quiere decir el autor (Anthony Neilson), porque yo no la he escrito. Mi personaje, Jaime, no sabe cómo comportarse y está un poco perdido y por es, en un momento de la función, lanza esta frase. Yo creo que se refiere a que el hombre no tiene que comulgar con el estereotipo que nos han inculcado. El hombre desde pequeño, si lo pensamos, también es una víctima porque tiene que ser duro y fuerte, no tiene que llorar, tiene que ser sí o sí algo en la vida... cosas que a una mujer sí se le permite.

Estereotipos.

Sí, yo hablo por el personaje, y él tiene un gran comecocos. Lo bonito de esta función es que, de una u otra manera, se ven todos los problemas que puede tener una pareja, pero también las dudas del hombre actual por sus inseguridades y conflictos porque ahora la mujer está ocupando puestos que antes no ocupaba y eso al hombre le deja, de alguna manera, un poco perdido.

¿La obra es un reflejo de la realidad?

Lo es porque que este autor, Anthony Neilson, escribe cosas a partir de lo que estamos viviendo. Lo que tiene de bueno esta función es que sales del teatro y ves cómo las parejas salen debatiendo porque se les pone ante un espejo. A veces piensan ‘adonde hemos llegado y cómo nos hemos complicado la vida’. Las cosas son mucho más sencillas de lo que parecen porque, aunque el hombre y la mujer somos distintos porque funcionamos de diferente manera, somos iguales en derechos y libertades. Es importante aprender a entendernos y de eso es de lo que se trata. Deberíamos tener claro que no se debe tratar a la otra persona como no quieres que se te trate a ti, o trátala como te gustaría que te trataran a ti.

¿Qué es un mojigato?

Pregúntaselo a la directora (Magüi Mira). Son dos personas que están perdidas y no saben cómo tienen que hacer las cosas.

¿Gabino Diego se ha sentido alguna vez un mojigato?

Por supuesto. Me siento mojigato muchas veces. Me paso todo el día tratando de entender a las mujeres y también a los hombres. El mundo de la mujer me parece fascinante y de ellas voy a aprendiendo cada vez más. Creo que los hombres que han nacido en familias con muchas hermanas las entienden mejor pero los que nos hemos educado en colegios de curas y solo con hombres tenemos un... Me hubiera gustado que me hubieran enseñado más a entender al otro sexo.

¿Tanto afecta a los hombres el nuevo rol de la mujer en la vida?

Yo no hablo de eso, pero en general creo que en el colegio nos enseñaron muchas cosas que no nos sirvieron para nada cuando nos deberían haber enseñado a entender porqué a un hombre le gusta ver el fútbol con un cerveza y amigos y a la mujer le gustan otras cosas porque es más sensible y emocional. Con Magüi (directora) he disfrutado mucho porque yo trabajo mucho mejor con mujeres que con hombres, no sé porqué.

Será por esa sensibilidad de la que hablas.

Puede ser, creo que las mujeres me entienden mucho mejor y me siento muy bien trabajando con ellas. Para una mujer es algo natural el mostrar sus emociones y sentimientos y a mí eso me gusta. A los hombres, de alguna manera, eso nos lo han castrado y por eso somos también unas víctimas.

¿Qué plantea la función?

Es un matrimonio que ha tenido problemas sexuales, llevan bastantes meses de sequía y deciden ir a un teatro para contar sus problemas. Ellos se dirigen al público y el espectador es testigo de las discusiones de la pareja. Es una dramaturgia bastante original y conforme avanza la función y la gente sigue riéndose, se va descubriendo el drama que arrastra la pareja . Se tratan temas como el «Me Too» o los abusos infantiles. En la función hay coreografías, música en directo... Magüi ha querido hacer un espectáculo donde estos personajes bailan pero por debajo está el drama, un dramón. Es una comedia inteligente.

Hablas de poner un espejo ante la pareja pero la obra también es una buena excusa para reírse y olvidarse de todo.

Exacto. En esta función la gente se va a reír mucho. Celia, la actriz, es divertidísima. Hay un momento en el que la gente, si quiere, va a poder participar. Esta es una función muy dinámica y divertida, pero con mucho poso.

Para un actor, ¿el mejor terapeuta es el público?

Sí, recuerdo las primeras funciones después de la pandemia y también cuando nos decían, ‘sois los últimos porque mañana cerramos’, eso era durísimo. Luego estaba cuando la gente empezó a venir con mascarilla y para nosotros era muy emocionante porque significaba que, a pesar de todo, no dejaban de ir al teatro.

¿Es el momento más complicado para hacer giras?

Sí, hemos tenido y tenemos muchos problema y muchas compañías lo están pasando mal. Está siendo muy complicado. Seguir es mérito también del productor que no ha tirado la toalla y ha querido seguir hacia adelante que es lo que hay que hacer porque sino desaparecemos. Hay que seguir viviendo. Soy optimista porque cada vez hay más vacunas. Pero igual que hemos sufrido nosotros también lo ha hecho la hostelería y muchos otros sectores. Nosotros hemos vivido una época complicada y hemos tenido que actuar en condiciones diferentes a las habituales pero estamos muy contentos por haber tirado hacia adelante. A mí me encanta la reacción de la gente porque viene y se lo pasa bien. Semana tras semana comprobamos que la gente tiene necesidad de ir al teatro y de disfrutar.

¿Ahora en el teatro se sobrevive o malvive?

Depende de con quién hables. Yo soy un afortunado porque tengo trabajo y no me puedo quejar.

Últimamente estás más centrado en el teatro, ¿es porque has apartado el cine o casualidad?

No tengo apartado nada. Yo me dedico a actuar y lo hago en cine, teatro y televisión. Es cierto que he tenido más trabajo en teatro y eso me gusta mucho. Nunca digo que no al cine y tengo ahora algunos proyectos. El teatro me gusta mucho, quizás sea porque es un proyecto más continuado.