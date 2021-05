Alicia Borrachero: «Aprendo de los desafíos. No quiero acomodarme»

«Las Criadas» está considerado como uno de los textos dramáticos clave del teatro del siglo XX y no es Jean Genet un autor fácil por lo que el reto debe de haber sido mayúsculo.

Sí, la verdad, el texto ya es un clásico del teatro moderno y es complejo porque el mundo de Genet es complejo porque él era un hombre muy complejo. Para una actriz como yo poder ponerme delante de un texto así es un desafío maravilloso porque te pones delante de tus talentos y tus carencias y siempre son procesos de los que se aprende mucho. Estudié piano muchos años y es como cuando te toca delante una sinfonía de Beethoven y la sigues tocando durante un año y medio y, el último día que la tocas, seguramente tocarás muchas más notas y llegarás a muchas más notas que cuando estrenaste. Este es el proceso que ocurre siempre en el teatro. Y más con los grandes textos.

El texto, además, es droga dura.

Me va la marcha, sí, porque de eso se trata, de poder llegar algún día a tocar cada vez más notas de las partituras que me caen delante. No quiero acomodarme. Para mí, el arte tiene que ver con una búsqueda constante. Una cosa es la carrera y otra el arte que no tienen porqué estar enfrentados. El teatro es un lugar artístico para mí y en ese sentido es un lugar sagrado.

Te enfrentas a un obra existencialista por el planteamiento filosófico sobre la identidad, sobre lo que son, sobre lo que les ha tocado ser, sobre lo que no quieren ser...

Es una obra compleja porque viene de una mente compleja como era la de Genet. Hablamos de un hombre muy extraño que pasó gran parte de su vida en la cárcel donde, por cierto, escribió esta obra; un hombre que tenía una sublimación del tema de lo que era ser un criminal, un ladrón, un chapero y eso lo sublimaba. En la obra, de hecho, esto está muy presente sobre todo en mi personaje. Para Solange convertirse en una asesina es un sueño... Son mundos muy extraños y sobre todo no son obras realistas y tienes que entrar en el juego que propone el autor, un mundo que no puede verse desde una cabeza lógica. Esto no quiere decir que sea una marcianada pero sí que es una obra que te lleva a un lugar un poco oscuro.

El poso de la obra es importante y lamentablemente muy ligado a la actualidad como la alienación, la falta de identidad, el conflicto de las clases sociales...

Los ensayos fueron muy extraños porque la obra es de un mundo muy particular porque el autor se adentra mucho en el lado oscuro del comportamiento humano. Hay una frase que se dice en la obra, que no es de la novela pero que Paco Becerra incluyó en esta maravillosa versión, que se pone en bocas de la señoras y dice ‘Yo no voy a ir más al teatro’, ‘¿el teatro para qué?’ ‘Para ver comportamientos así, cotidianos’ y le contesta, ‘Yo no voy al teatro para verme a mí mismo’. ‘Que rollo, qué aburrimiento el teatro, qué pereza, me quedo en mi casa’. Genet nos pone delante cosas de nosotros mismos que no solemos mirar... Y sí, la obra sí tiene que ver con la actualidad porque estas dos mujeres están enjauladas y no pueden ni tienen escapatoria. Nunca han tenido un contacto físico con nadie ni lo tendrán. Hay una degeneración del comportamiento por la falta de afecto y contacto que, con lo que estamos viviendo, tiene muchísimo sentido. Hay una frase que, trasladándola ahora, estremece: ‘Tenemos que estar alegres y cantar, alegres y cantar, alegres y cantar. Tenemos que cantar y reír todo lo fuerte que podamos, todo lo fuerte, porque si no lo hacemos no nos va a quedar otra que arrojarnos por la ventana’. Imagínate la vigencia.

Vaya visión la de Genet. Hemos vivido una realidad para la que no estábamos preparados pero que este autor parece que ya vislumbró.

Absolutamente. Los textos de los grandes como Shakespeare , Alighieri, Chéjov, Lorca, los griegos... el teatro de estos autores es como la música de Beethoven... tienen la capacidad de llegar a lo más hondo y de la forma más ligera. Y esto es atemporal. ‘Las criadas’ la estrenó por primera vez en España Nuria Espert y Julieta Serrano, luego la hicieron Aitana Sánchez-Gijón, Enma Suárez y Maru Valdivieso y fuera, imagina... Glenda Jackson, Cate Blanchett, Isabelle Huppert.

Y eso que el autor quería que la hicieran hombres.

Lo que me han contado es que cuando se empezó a representar la tenían que hacer en la cárcel y allí solo había hombres.

El director Luis Luque dice que si le preguntaran cuál es la cuestión clave en esta obra él diría que la vida sin sentir amor no es vida, que solo es caos y locura.

Lo que pasa es que en la vida real como hay más actos y escenas las cosas se diluyen . En el teatro todo se propone en un tiempo dramático y todo tiene más foco, más luz y más intensidad. El asunto de la obra es que el público empatice, las vea como mucho más que unas locas y que desde fuera te preguntes qué ha pasado para que sean así.

El publico tiene que tener claro de que esto va mucho más allá del duelo entre señoras y criadas.

Nada que ver, eso es como la capa más superficial, la lucha de clases, la opresión. En todo hay una ironía enorme pero realmente habla de querer ser lo que uno no es, vivir más allá de que se sea una señora, el asunto tiene que ver con sublimar al otro y no tener identidad. Muchas veces se dice que las hermanas son el mismo personaje.

Solo los actores podéis experimentar con tantas vidas. ¡Qué afortunados!

Cuando empiezas a entender lo que tienes que hacer y la cosa va... es un gran placer, no te lo voy a negar.

¿Qué hace a esta propuesta irresistible?

Estas cosas me cuestan... Yo diría que la gente tiene que venir porque le apetece ir al teatro, sentarse delante de un texto y porque es una propuesta muy entretenida. Yo cuando me leí la función, en la cuarta página, la cerré porque ya tenía claro que la quería hacer y que no podía no subirme al escenario a decir esas burradas nada más abrirse el telón. Es una obra transgresora, una apuesta quirúrgica desprovista de todo artificio. Somos actores y texto con una iluminación y un decorado maravilloso. Es como si te metieras en una pesadilla blanca. Es una función que exige como espectador y que, más allá de entretenerte o anestesiar, te desierta y provoca. Es una burrada ver que, por puro dolor, hay gente capaz de llegar a esto.