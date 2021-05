Diego Laso anda modernizando su cocina. Él, que llegó de Japón fascinado con la tradición nipona, ahora le da la vuelta al discurso. Diego nos enseñó mucho de aquella cocina de la que entonces apenas sabíamos nada. Nos habló de la cocina Kaiseki, del kakigori y del udon. Pero, además, nos habló de su cultura, de sus tradiciones y se aferró a esa ortodoxia intocable como seña de identidad de su restaurante. Hace un par de años amplió Momiji con el Atelier, un espacio donde hacia una cocina más libre fusionando de aquí y de allá. Aquello no me terminó de convencer. Pero esto sí. Ahora Diego huye de ese camino fácil y ya manido de la fusión y se entrega a la evolución. Su creatividad parte y se mantiene en la cocina japonesa a la que aplica técnicas nuevas que la refrescan para darle una nueva vida. Salvando las distancias, se trata de un ejercicio similar al que en los años 80 practicara la nueva cocina vasca o, mucho antes, la «nouvelle cuisine» . No quiero decir que Diego Laso sea el nuevo Arzak, pero sí que el camino es paralelo. Un ejemplo claro son sus sashimis. En la cocina japonesa el pescado crudo es intocable. Ni en el corte se permite la creatividad. Pero ahora llega Diego y te planta un sashimi de lubina en el que ahuma previamente el pescado para luego adornarlo con clorofila de algas y crujiente de miso. Todo es japonés, todo sabe a japonés, pero todo parece nuevo. Un ejercicio similar hace con el salmón. Lo fermenta en Koji durante tres días para luego presentarlo con un gel de yuzu y tallos de flores de wasabi encurtidas. Esa fermentación cambia el sabor y la textura de manera fabulosa para devolvernos un producto nuevo y desconocido, al menos para mí. Con el atún, sin embargo, Diego no se atreve. Al menos de momento. Lo presenta en un sashimi pero, oh sorpresa, sin salsa de soja. En su lugar propone un dashi preparado con colatura de anchoa y tomates secos (dos productos ricos en aminoácidos que evocan el umami que caracteriza a la soja pero con un sabor más elegante y menos invasivo). La salsa de soja aquí está proscrita. O por lo menos mal vista. Permanece sobre la mesa, pero no se recomienda. Sólo con el maki de ventresca de atún aparece una salsa parecida. Se trata del hishio, un fermento de haba de soja y trigo antecesor del miso, que era el condimento habitual durante el siglo VI.

Junto a estos platos que apuntan al futuro de Momiji aparecen otros más relajados como el niguiri de serviola con ajoblanco y sal o el niguiri de jurel marinado en vinagre de arroz con calabaza y café. Lo más sorprendente de esos niguiris es el arroz. Húmedo y sedoso se deshace en cuanto entra en el paladar con una fragilidad muy evocadora.

Las reducciones de aforo han dejado a Momiji con la mitad del personal que tenía antes de la pandemia. Esas restricciones nos han privado de esa cocina caliente con la que antes siempre acabábamos el menú. Por suerte, aún pude disfrutar de un Kabutoyaki. Se trata de una cabeza de pescado (en este caso serviola) macerado en soja y caldo de pescado para luego asarlo al horno y glasearla.

Este nuevo paso en la carrera de Diego Laso parece definitivo. Debe ser el principio de una cocina personal e identitaria que convierta a Momiji en el restaurante que yo sueño. Aunque para eso seguirá necesitando un espacio a la altura de su cocina.