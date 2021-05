Zahara: «Ojalá no hubiese tenido que hacer este disco»

Zahara le dijo a su productor Martí Pernau que en ‘Puta’, su nuevo disco, «iba a cantar todo lo que no había cantado». «Hasta ahora, todo lo que había hecho era yo pero yo con el pudor y la incapacidad de ser explícita -explica a Urban-. Me daba al 100 %, el problema era que no podía dar más que ese 100 %. Había una parte de mí que estaba como enjaulada y que no me atrevía a compartir. Soy cantautora desde los 12 años y es en una canción donde me he sentido siempre más libre y honesta. Pero hasta ahora componía con capas de protección y pequeños escondites, cantaba de una forma lo suficientemente ambigua para que no se entendiera. En ‘Puta’ me he quitado la vergüenza».

¿Qué te hizo perder esa vergüenza?

Todo mi año con mi terapeuta. Antes de escribir ‘Puta’, ya había ahondado con ella en cosas que no me había atrevido a contarle a nadie. Tenerla de acompañamiento puro, sin juzgarme, me permitió exponerme a las cosas que había ocultado durante tantos años. Cuando empezó el confinamiento y el encierro me deprimí, dejé de componer y escribir, me quedé vacía. Pero después la depresión, el confinamiento y el acompañamiento psicológico se convirtió en un cóctel molotov que explotó en forma de disco.

«Necesitamos el aplauso del extraño, hemos dejado nuestra paz en sus manos», cantas. ¿Necesitabas que los demás escucharan la confesión que es «Puta»?

Creo que sí. Reconocer en «Taylor» públicamente que necesito que me quieran pero también que se me atraganta ese amor, quizá sea la confesión que más pudor me da hacer, mucho más que decir que han abusado de mí. Creo que parte de la catarsis del disco supone compartirlo. No compongo pensando que al hablar de ello en público voy a sentirme mejor, pero el proceso me ayuda.

Pero supongo que cambiarías hacer el mejor disco del mundo por no haber sufrido las experiencias traumáticas que cuentas.

Claro, ojalá no hubiese tenido que hacer este disco, ojalá no hubiese tenido que escribir estas canciones. He acabado hablando de esto porque ha sido mi experiencia y mi vida, he contado lo que sufrí. Y haber conseguido transformar esto en una creación artística me hace feliz, pero lo cambiaba entero, te lo regalaba a cambio de no haber tenido que vivir todo esto.

¿Es un disco a pesar de lo que ha pasado?

Sí, en «Sansa» contradigo ese mensaje que oigo a algunas mujeres que han sufrido: «Gracias a lo que he vivido, ahora soy quién soy». No tía, eres lo que eres a pesar de lo que has vivido. La psicología y la sociología han estudiado cómo hijos de maltratadores acaban siendo maltratadores porque replican o proyectan lo que han vivido. Cuando has sufrido «bullying» lo raro es no empezar a ejercerlo tú. A mí me pasaba. Pero una cosa es enfrentarte a lo que has sufrido y sacar un aprendizaje de ello, y otra es dar las gracias. Yo soy fuerte porque he tenido una psicóloga maravillosa, unos padres que me han apoyado, unas amigas que han estado ahí...

¿Cuando cantas «te he querido como se quiere a un esclavo» reconoces que has replicado lo que has sufrido?

Reconozco que he querido mal porque me han querido mal. Yo cuando estaba en el cole no me gustaba cómo era, tampoco en la adolescencia, en la universidad aprovechaba cada cambio de ciudad para renacer en un ser distinto... Al final he acabado pagándolo con otras personas. Y por eso, empiezo el disco pidiendo perdón. No es tanto un perdón a mi anterior pareja sino un perdón ancestral. Cuando en «Merichane» digo «jodiéndole la vida a un extraño» es mi manera de reconocer que hubo un momento en mí vida en el que quería hacer daño a los hombres con los que me cruzaba, pensando que mi papel en la vida era ese.

Empiezas el disco pidiendo perdón y a la mitad, en «Berlín u5» invitas a bailar. ¿El baile es solución definitiva o salida temporal?

En el confinamiento a mí me salva ponerme a Taylor Swift y bailar. Bailar sola y sin que nadie te mire, sin tener que seducir ni complacer a nadie más que a ti, es la expresión máxima del ser humano, un momento de ultralibertad. Bailar es una herramienta valiosísima. En ese momento de «Berlín» en el que digo que ya no volveremos a estar juntos, así que dame una última noche de baile, ni siquiera pido amor, solo bailar.

Taylor Swift, en el documental que tanto te inspiró, habla de su necesidad de expresarse políticamente. ¿Falta que los artistas de aquí, sobre todo los más conocidos, expreséis más claramente vuestras ideas?

Es cierto que parece que el pop se ha vuelto aséptico. Cuanto más popular eres más necesidad tienes de que más desconocidos te amen. Por eso llega un momento, que a mí también me pasa, de corrección política, de decir «cómo voy a decirle a la gente lo que pienso o lo que voy a votar»... Tienes miedo decir algo y que te lo saquen de contexto. Por una parte es lógico que cada vez haya menos personas influyentes que quieran posicionarse políticamente, pero la realidad evidencia que es necesario que nos pronunciemos. Si el pensamiento crítico se desarrollara correctamente no sería necesario que referentes ajenos a la política expresaran sus inquietudes. Yo he contado lo mío y muchas mujeres se han animado a contar que a ellas también les pasó lo mismo que a mí.

Es lo que ha ocurrido con Rocío Carrasco, que su intervención en la tele ha hecho aumentar las denuncias por maltrato.

Claro, eso me fascina y también es una muestra de que hay algo que los políticos y la sociedad no están haciendo bien. Es como cuando una mujer famosa muestra una foto con celulitis o un postparto con la barriga todavía deformada y de repente muchas mujeres se sienten liberadas y tranquilas y empiezan a aceptar su cuerpo. Pero joder, si necesitamos que alguien famoso nos eduque es que la educación que le correspondería a la sociedad no se está dando como debiera.

Tanto Rocío Carrasco como tú habéis recibido críticas por hacer públicas vuestras experiencias y mucha gente proclama que no os cree. ¿Te sienta mal?

No, primero porque me he mantenido al margen de leer estas cosas, y segundo porque partes del conocimiento de saber que no todo el mundo te va a apoyar ni le va a gustar lo que dices. Con mi psiquiatra ya trabajé que el día que contara todo lo que me ha pasado tenía que ser el día que estuviera preparada para afrontar que no me iban a creer. Le dije que me daba igual si no me creían, que esta era mi historia. Quien necesite dudar de mí para sentirse mejor está evidenciando sus propios problemas. Yo tengo claro lo que he vivido y estoy viendo lo positivo que ha sido contarlo.

¿Da vértigo el paso siguiente a un disco tan descarnado éste?

Más bien no. Me he quedado tan tranquila, como que he hecho lo más complejo a nivel emocional que podía hacer y eso me ha dado unas herramientas que no tenía y que en el siguiente disco ya puedo hablar de lo que quiera. Es como que ya he cumplido con la Zahara niña que tenía estos traumas, que se ha liberado de ellos y que ahora tiene una libertad inmensa para seguir explorando.