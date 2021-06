Nuria Adraos , la reina del TikTok

Son las 9.30 de la mañana, Nuria Adraos se sienta frente al espejo. Lo tiene todo preparado: carne artificial para los ojos, goma eva para hacer realces, postizos, el casco... La maquilladora, como todos los sábados, se dispone a «acoplar» a su cara a un personaje. En este caso a Tadeo Jones. A mano alzada, sin moldes ni calcos, Nuria se autocaracteriza para «despejar» su mente, «pasarlo bien» y compartir con sus seguidores en Tik-tok, Instagram y Twitch el proceso. La valenciana tiene, en la primera red, más de 3 millones de seguidores -con vídeos que han superado los 14 millones de visitas- y en la segunda «solo», lamenta, 224.000 seguidores. Es una «makeupfluencer». Eso sí, su trabajo no tiene nada que ver con el de las multimillonarias Kylie Jenner, James Charles o Jeffree Star, las tres gurús de internet del maquillaje, porque Nuria no se dedica a explicar cómo distribuir la base, pintarse los ojos o aplicar el colorete, ella se ha especializado en algo tan extravagante como es la autocaracterización. Y en España, la valenciana, es la más seguida. «Desde los 11 años, tras participar en una representación del musical Cats en el colegio, tenía claro que esto es a lo que me quería dedicar. Lo dije en mi casa, lo aceptaron y me regalaron un maletín de maquillaje», sorprende, rodeada de lápices, pinceles, brochas, maquillajes de agua de color, espejos y cámaras. «Hay mucho body paint, pero muy poca gente que se lo haga así misma. Ahí está la singularidad», reconoce. Lo suyo, visto el resultado, es toda una habilidad; un arte que practica semanalmente y que le está reportando tantos beneficios que ya ha creado una empresa en la que participan varios de sus familiares. «El maquillaje me genera muchas publicidades en las redes pero si algo tengo claro es que no quiero ser una teletienda, las cosas que no me gustan no las recomiendo y eso lo dejo claro en todos los contratos», afirma. «Mis maquillajes no tienen precio porque este no es un servicio que yo ofrezca pero sí me da una visibilidad que me beneficie en otras muchas cosas», se sincera. A Nuria le va la caracterización extrema, desde convertirse en un personaje de Disney -Anastasia es uno de los últimos que ha realizado- hasta transformarse en prácticamente cualquier personaje de la saga Harry Potter -Bellatrix Lestrange o Herminione Granger son sus favoritos-.