India Martínez: "Me gusta hacer las cosas con el corazón"

India (Jenifer Yésica Martínez) anda estos días preocupada porque, por un resfriado, tiene la voz «un poco tocada». Pero tranquiliza: el domingo estará «guay» para actuar en Les Arts. València es la primera parada de una gira que la llevará por toda España. La cordobesa de 35 años, dice que «la felicidad no necesita filtros» y que, su actual estado de ánimo, es el de «feliz».

¿En qué momento llega India Martínez a València?

Llego con muchísima ilusión. Hemos creado un show que, los que asisten, comentan que se sienten muy cerca de mí y esa sensación hace que yo me sienta también muy cercana a ellos. Es un concierto íntimo y la verdad es que se crean momentos muy mágicos.

¿Necesitamos más música y libros que nunca?

La música forma parte de mi vida y a la lectura hay que dedicarle más tiempo pero desde luego que, cuando dispongo de tiempo, un buen libro es la compañía perfecta.

¿Qué ha significado para ti, escribir e ilustrar «Verdades a medias», tu primer libro?

Me gusta hacer las cosas con el corazón. Mi libro es un trabajo en el que me expreso como soy; lo hago de forma diferente a como lo hago en mis canciones pero siempre con verdad, mucha verdad. Ha sido una experiencia genial que espero repetir. Y respecto a las ilustraciones, llevo expresándome a través del dibujo desde que era niña, desde que vivía en las Palmeras.

¿En una canción se plantea y sintetiza una historia de forma diferente a un libro?

Bueno, sí y no, depende mucho de si quieres utilizar prosa, verso o narrativa. Todas las historias se pueden musicalizar pero es cierto que una canción tiene una estructura, quizás más definida, y te limita algo más.

Estos días hay una canción tuya, «Conmigo» que debería sonar muy fuerte, una canción contra la violencia de género.

Una canción puede decir muchas cosas, y en este caso habla de empoderar a la mujer, de darle fuerza ante los reveses de la vida, porque a través de la música, el mensaje llega mejor. Lo bueno que tiene la música es que cuando uno la recibe la hace suya y la interpreta de una forma diferente. Yo no la planteé así. Yo hablaba más de las ganas que siente una por volver a amar aun estando rota y herida y siempre sin conformarse con menos de lo que merece... quizás estaba más enfocada a desamor.

Aun así como sea hay que decir ¡Basta ya!

De eso no hay ninguna duda.

Muchas de tus letras son un altavoz social.

No sé si son un altavoz social, pero si mis letras ayudan a cualquiera que las escuche yo siempre estará agradecida y encantada...

Podemos decir que ahora sí el papel de la mujer cantautora en la música española se ha igualado al del hombre

La verdad es que yo nunca me he sentido en desigualdad, pero sí es cierto que quizás ahora las mujeres vamos teniendo las mismas oportunidades y reconocimientos.

¿Sientes vértigo al mirar atrás?

Me siento muy afortunada y no siento vértigo porque soy de las que piensa que siempre hay que mirar adelante y luchar por los sueños.

¿Con cada éxito qué sientes?

Gratitud, mucha gratitud.

Has hecho muchos duetos, uno de los últimos con Marc Anthony, ¿con quién soñabas de pequeña cantar y con quién te gustaría poder hacerlo?

No sé cuántas veces habré soñado cantar con él… Está claro que cuando sueñas algo en voz alta y lo lanzas al universo alguien te escucha. A veces me pellizco para ver si pasó y veo que es real. Cuando recibí la canción con su voz no pude parar de escucharla y de llorar en toda la noche. Estoy eternamente agradecida a Marc por hacer que esto haya pasando. ¿Y con quién me gustaría?... uf tengo tantos sueños...

El flamenco es tu raíz y a él regresaste con Palmeras, tu último álbum, ¿crees que está suficiente valorado en la actualidad?

Sí, sí, yo así lo siento, y la mezcla de estilos en el disco está muy presente.

He leído que, antes de un concierto, siempre tomas un te con limón y jengibre. ¿Es una costumbre o una superstición?

Es más un gusto. Me encanta... además me ayuda a colocar mejor mi voz antes de los conciertos.

¿Qué sientes cuando vuelves a escuchar tus primeras canciones?

Siento nostalgia, pero de la buena...

¿En qué estado compones? ¿lo haces cuando te viene la inspiración o ya lo tienes establecido como una rutina?

No como una rutina estrictamente hablando, pero siempre busco momentos de tranquilidad para sentarme delante del piano o coger mi guitarra para componer..

¿Cómo eliges la canciones que componen un espectáculo?

Bueno, aquí tiene que ver mucho el público que viene a los conciertos, yo hago un repertorio de salida, pero durante la gira voy viendo las reacciones de ellos y sobre eso también voy decidiendo... nunca es un repertorio cerrado.