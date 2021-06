Noa: "Hoy ya no necesito probarle nada a nadie"

La cantante israelí Noa llega a València el próximo 2 de julio con dos discos bajo el brazo. El primero, ‘Letters to Bach’, publicado en 2020 y producido por Quincy Jones, contiene varias piezas del genio alemán a las que Noa ha puesto letra para contar sus inquietudes respecto del mundo actual. En el segundo, ‘Afterallogy’, editado este mismo año, junto a su inseparable guitarrista, Gil Dor, se ha lanzado al «American songbook» versionando composiciones de Cole Porter («Anything goes» o «Every time we say goodbye»), Jimmy Van Heusen («Darn that dream»), Richard Rogers y Lorenz Hart (My funny valentine») o incluso Leonard Bernstein («Something’s Coming»). «En nuestro concierto en València tendremos como invitado especial al fabuloso pianista Ruslan Sirota. Interpretaremos algunas canciones de nuestros nuevos discos y las que hemos ido haciendo a lo largo de nuestra carrera. ¡Estamos deseando que llegue!» , asegura a Levante-EMV desde su casa en el Kibutz Shefaym en una conversación en la que también habla sobre la situación de su país justo el día en el que la oposición ha acordado la formación de un nuevo gobierno para derrocar a Benjamín Netanyahu. Convertida en en una de las voces más importantes de un movimiento intergeneracional que aboga por la convivencia entre israelíes y palestinos, Noa reconoce que transmitir un mensaje pacifista cuando el conflicto entre ambos pueblos aparece cíclicamente en todos los noticiarios del mundo, «no es fácil, pero es un modo de vida».

De Bach al cancionero americano. ¿Qué hace que ciertos clásicos sean siempre modernos?

Duke Ellington dijo que «hay dos tipos de música: las buenas y todas las demás. Las «cosas buenas» existen en todos los idiomas y estilos, y sobreviven al paso del tiempo. Gil Dor y yo hemos trabajado juntos durante 31 años. Hemos escrito muchas canciones, grabado muchos álbumes, explorado muchos estilos, trabajado con músicos maravillosos. En estos dos álbumes, ‘Letters to Bach’ y ‘Afterallogy’, estamos rindiendo homenaje a los grandes compositores que nos han inspirado, que de hecho han inspirado a la humanidad. La música clásica y el jazz son géneros que han traspasado fronteras y se han implantado en el corazón de músicos y audiencias de todo el mundo. En estos días oscuros, cuando parece que la humanidad está en un camino claro hacia la autodestrucción, cuando hay tanta codicia y tanta incivilidad, es importante recordar que la humanidad también ha producido una belleza increíble, una belleza milagrosa y maravillosa que está tan cerca de la divinidad. Yo, al menos, así lo imagino. Bach, y los grandes compositores presentados en ‘Afterallogy’, demuestran ese hecho con claridad.

¿Cómo distingues entre esa «música buena» y «las demás» que decía Ellington?

Creo que lo bueno tiene que ver con la intención. ¿Por qué estás luchando? Si tu objetivo es ser rico y famoso, tener un éxito, ser amado por la gente a toda costa, es probable que no vayas a hacer las «cosas buenas». Si estás intentando tocar algo profundo en el alma de la música, resolver un acertijo, iluminar un rincón escondido, tocar el cielo, y si encima tienes un gran talento y los planetas se alinean, ¡ah! ¡Puedes tener la oportunidad de hacer cosas buenas!

La inclusión de «Something Coming» de «West Side Story» es sorprendente. ¿Leonard Bernstein es el puente entre esas dos épocas tan separadas por el tiempo?

¡Bernstein es uno de mis compositores favoritos de todos los tiempos! Cuando era niña y crecía en Nueva York, admiraba el teatro musical y fui a ver todos los espectáculos de Broadway. ¡’West Side Story’ fue, con mucho, mi favorito! Pude conocer a Bernstein personalmente cuando tenía 15 años, ¡fue un encuentro que me cambió la vida! Bernstein también representa la contribución de los compositores judíos al «American Songbook»... Siendo yo mismo judía, este también fue un punto importante para mí para destacar.

Siempre has tenido vínculos con el jazz. Trabajaste con Pat Metheny y Quincy Jones, hiciste discos como «Love Medicine». ¿Es esto una consecuencia de tu infancia en los Estados Unidos?

El jazz es omnipresente en los Estados Unidos, especialmente en ciudades como Nueva York. Es como la música folclórica, es tan natural en tu vida que apenas te das cuenta de que está ahí!. Se escucha en las calles, en clubes y teatros, en salones de baile, restaurantes y ascensores, lo tararea el vagabundo en el parque y el millonario en su limusina. Es como el aire y el agua.

¿Te preocupaba elegir canciones ya cantadas por mitos como Ella Fitzgerald o Sara Vaughan?

Es justamente por esa razón que me he tomado 31 años hacer este disco. Hoy, cuando canto estas canciones, no soy una cantante joven y desconocida que comienza su carrera «imitando» a los grandes. Me he ganado mi voz con años de arduo trabajo, composición creativa, exploración e interpretación, aprendizaje y perfeccionamiento. Hoy siento que cada sonido que sale de mi boca lleva en sus alas la profundidad de todos esos años, el dolor y la risa y la belleza, los errores y la gloria, hoy ya no necesito probarle nada a nadie. Es por eso que este álbum suena como lo hace. Además, este álbum es un homenaje a una increíble amistad y colaboración entre Gil y yo. Me siento bendecida y honrada de tener un compañero y un amigo así. Nuestra forma de tocar juntos proviene de un profundo respeto mutuo y comprensión, una telepatía musical que solo puede lograrse a través de toda una vida haciendo música juntos.

El elemento innovador de «Letters to Bach» fue escribir letras de canciones que no estaban destinadas a ser cantadas ¿Cuál es la innovación de «Afterallogy»?

En este álbum, Gil y yo arreglamos e interpretamos las canciones de una manera única para nosotros. Está en la sensibilidad a la letra, la armonización única, la forma en que improviso en la melodía, la sincronicidad entre nosotros, la conexión profunda con las palabras e ideas que se interpretan... A menudo los estándares del jazz se utilizan como plataformas para la improvisación con muy poca conexión con la poesía de la canción en sí. Aquí hacemos lo contrario. También hay letras y música que agregamos, como en «This masquerade», que tiene partes completamente nuevas, una historia dentro de una historia. Escribí nueva letra para «Anything Goes», tocando temas relevantes para el presente, escribí letra para la pieza de Pat Metheny «Letter form Home», «Eyes of Rain» es mi propia canción original, «Walts for Neta» fue escrita por Gil. «Oh Lord» es nuestra canción original, un maravilloso poema hebreo sobre un encuentro con Dios en un café lleno de humo y con música de Gil. Como puedes ver, hay muchas cosas en este álbum que son únicas para nosotros, tienen nuestra propia firma y estilo.

En «Cartas a Bach» le escribiste al genio sobre lo difícil que es criar hijos, los desafíos de la tecnología, el calentamiento global, la eutanasia, las dificultades de vivir en paz ... ¿Encontraste una respuesta a estos asuntos?

No hay respuestas claras. La vida es una serie de preguntas mientras recorres el camino. La idea, como yo la veo, es estar siempre en movimiento, tener la mente abierta, seguir aprendiendo, amar mucho, cuidar a los demás y a la naturaleza, ser humilde y «sonreír, sin razón».

Eres una conocida activista por la paz y por eso algunas personas en su país te describen como un «israelífoba». ¿Te preocupa que algunas personas fuera de Israel te consideren, por contra, como parte de una nación opresora?

A lo largo de mi carrera, he sido una partidaria muy clara de la paz. Dos estados para dos pueblos. En Israel, hay millones de personas que quieren vivir en paz, que trabajan y luchan por ello. Un gobierno es temporal. Una nación sobrevive. La paz prevalecerá. No soy una persona impulsada por el miedo y no pierdo el tiempo preocupándome por lo que la gente piensa de mí. Prefiero dedicar mi tiempo a trabajar, a hacer buena música e implementar la gran frase «ama a tu hermano como a ti mismo» , que es mi lema. Creo que finalmente seré juzgada por el universo por lo que canto, hago y digo. Hago lo mejor que puedo.

¿Es fácil transmitir un mensaje pacifista cuando el conflicto entre Israel y Palestina aparece cíclicamente abriendo todos los periódicos?

Nunca es fácil, pero es un modo de vida.

La oposición israelí ha llegado a un acuerdo para sacar a Netanyahu del gobierno. ¿Tiene esperanzas sobre el futuro de su país?

Soy cautelosa, pero estoy esperanzada. Es un gobierno con mucho compromiso, no perfecto para nadie. Pero esa es nuestra realidad, debemos vivir con nuestra diversidad. Al menos nos hemos librado de la presencia increíblemente negativa y peligrosa de Netanyahu, que ahora será juzgado por sus crímenes. Creo que Israel está en camino de cambiar. Rezo para que esto también nos lleve a la paz con nuestros vecinos palestinos. No sucederá mañana, pero sucederá.