David Bisbal: «Tengo las ideas claras, creo en lo que hago y amo mi trabajo»

¿Cómo lo haces para tener siempre una canción en el número uno en ventas?

Pues no sabría decirte, pero está claro que hay que seguir renovándose musicalmente sin perder la esencia de uno mismo y trabajar muchísimo. Creo que hay que rodearse de un gran equipo de trabajo, saber tomar a veces decisiones difíciles, saber decir sí o no en los momentos apropiados, tener claras las ideas y objetivos y, sobre todo, creer en lo que haces y amar tu trabajo. Eso es lo que yo hago. Si a eso le sumas un poquito de disciplina y vida sana, disfrutas de tu trabajo y todo va bien.

Últimamente has hecho varias colaboraciones, por ejemplo, con Luis Fonsi, Danna Paola, Aitana o Carrie Underwood. ¿Qué te aporta compartir tu música?

Sin duda me enriquece mucho poder compartir el talento de los artistas con los que he colaborado tanto veteranos como jóvenes; gente preparada y con las ideas muy claras. Creo que siempre es bueno explorar otros ritmos e influencias. Todas las colaboraciones tienen su historia y han aportado mucho en mi carrera . A todos, absolutamente a todos, les estoy muy agradecido.

Al hilo de ello, ¿con quién te gustaría hacer un dueto?

Tengo la suerte de que en este sentido todos mis sueños se han ido cumpliendo. Cada vez que pienso que hemos colaborado junto a artistas latinos o americanos a los que siempre he seguido y admirado, gente de la grandeza de Juan Gabriel, Rihanna, Miley Cyrus, Luis Fonsi o españoles con una gran proyección internacional como Alejandro Sanz o Raphael, Aitana…Uff, me siento feliz y orgulloso.

¿Lo latino está de moda?

De moda o no, no sé. Yo musicalmente siempre me he considerado un artista latino y mi música es latina. Por supuesto que soy latino de esta parte, pero Latinoamérica forma parte importante de mi música y de mis influencias.

¿Qué te pide, en estos momentos, el cuerpo cantar?

Lo que más deseo y me llena en este momento es volver a retomar la vida, volver a los escenarios, reunirme con mi público y presentar mi nueva gira allí donde pueda. Regresar a los escenarios con esta gira es un sueño y por ello estoy muy feliz. Recorreremos España para luego continuar durante el mes de octubre por Estados Unidos.

¿Qué escuchas en tu casa o cuando vas en el coche?

Me gusta la variedad musical y escucho desde una rumba, al pop rock, baladas… Todo tipo de estilos musicales porque todos enriquecen el oído.

Vuelven los conciertos multitudinarios y las sensaciones prepandemia. En este renacer, ¿has experimentado sensaciones diferentes?

La verdad es que tengo una mezcla de sensaciones muy diferentes que van de la emoción a la precaución… Hemos de seguir siendo muy cautos y prudentes porque la pandemia aún sigue aquí y no se ha diluido. Nuestros conciertos reúnen todas las medidas sanitarias requeridas, así como la reestructuración de aforos, pero no hemos de bajar la guardia y seguir así.

En esta gira ¿cómo van a ser tus conciertos, cómo será el repertorio?

«En tus planes», que arrancó en Madrid, es una gira con un repertorio completamente renovado, con nuevas canciones, con una producción nueva también en lo que al escenario se refiere. Tengo muchas ganas de presentárosla en València el próximo 24 de julio.

Tras un año en el que por obligación pandémica lo familiar ha primado sobre todo lo demás ¿cómo llevas ahora el aparcar a tu familia y convivir solo con tus músicos?

Tenía muchas ganas de volver a reunirme con mi equipo de trabajo y volver a nuestra rutina y disciplina que tan bien nos sienta a todos y cada uno de nosotros.

¿Cuánta gente te ha dicho que te humaniza participar en un programa como La Voz y mostrarte sin máscara ante el público?

Es impresionante como llega a La Voz al corazón del público…Para mí es un placer estar en ese sillón giratorio echando una mirada hacia el futuro porque creo que estos pequeños representarán a España a nivel musical muy pronto.

¿Imaginabas que los niños te querían tanto?

No me podía hacer una idea de lo afectivos y agradecidos que son los peques. Disfruto mucho a la vez que aprendo también de ellos, del talento y la capacidad de absorber e interiorizar toda la información que se les da. La magia de La Voz Kids es que son los niños los protagonistas y nosotros sólo les damos consejo y disfrutamos de sus voces.

¿Animarías a tu hijo tuyo a participar en un programa así?

Sin dudarlo, claro que le animaría y le apoyaría.

¿Manejas tus redes sociales? ¿te divierte ese contacto con tus seguidores?

Sí, yo me las manejo y estoy muy atento a ellas ya que son también una parte importante de mi trabajo. Los tiempos han cambiado y la comunicación más inmediata es a través de las redes, pero también hay que tener cuidado y saber cómo manejarlas porque pueden volverse en tu contra… Yo siento que las redes me hacen estar más cerca de mi público.

A veces las utilizas para mostrar tu compromiso con determinadas causas sociales. ¿Realidad o quedabién?

Todo lo que sea comunicar constructivamente y poder sumar mi granito de arena... creo que, bien utilizadas, son un buen medio de comunicación.