El actor Secun de la Rosa se pone detrás de las cámaras en El cover, una cinta que llega hoy a la gran pantalla y que narra la vida de Dani, un veinteañero de Benidorm, cuya ilusión es ser artista.

Producida por Nadie es perfecto, con el valenciano Kiko Martínez al frente, la película está protagonizada por Àlex Monner, Marina Salas, Carolina Yuste, Lander Otaola o María Hervás. También forman parte del reparto caras tan conocidas como Susi Sánchez, Juan Diego, Carmen Machi y el propio Secun de la Rosa.

El cover cuenta la vida del joven Dani (Monner) que perdió a sus padres por culpa de la droga y vive volcado en su abuelo. Él y su amigo de toda la vida, Pierre, compaginan sus trabajos para poder salir adelante con sus ilusiones por ser artistas. Uno es camarero y el otro, zapatero. El destino pone a Sandra (Salas) en el camino de Dani. La joven ha llegado a la capital del turismo, donde se gana la vida como imitadora de la cantante británica Adele. Juntos se adentran en el mundo de los covers, artistas sin nombre, desconocidos, que cada noche luchan por entretener a los jubilados que acuden a los espectáculos de la ciudad de los rascacielos a orillas del Mediterráneo. A Dani le surge así la oportunidad de acercarse a su sueño: subirse a un escenario. Sin embargo, no como le hubiera gustado: tendrá que hacer de cover, cantar las canciones de otros.

No es la primera vez que Secun de la Rosa se mete en la piel del director. Más conocido por sus papeles como actor en series y películas, De la Rosa debutó en la escritura y dirección con «Radio rara», un pequeño montaje teatral que resultó ser un éxito y llegó a girar por distintos puntos de España. Desde entonces ha escrito y estrenado cerca de una veintena de obras, entre ellas «The Hole» y ha sido el director de actores del musical «Hoy no me puedo levantar».

Detrás de El cover está la productora Nadie es perfecto, del valenciano Kiko Martínez. Entre algunas películas de Nadie es perfecto se encuentran La pequeña Suiza, de Kepa Sojo; Pieles, de Eduardo Casanova, o las cintas de Álex de la Iglesia Perfectos desconocidos y El bar. Además, Nadie es perfecto produce El juego de las llaves, película de Vicente Villanueva que estos días se rueda en distintos puntos de la ciudad de València.