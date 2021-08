Jorge Lengua es el joven talento más potente que tiene la restauración castellonense. En apenas un año al frente de La Suculenta nos ha demostrado que tiene mucha cocina entre sus manos. No sólo eso, sino que además, es capaz de gestionar un restaurante de envergadura con la solvencia de un buen gestor. Talento y sensatez, creatividad y esfuerzo, el tándem perfecto y necesario para que un profesional de la cocina triunfe. La cocina puede ser artística, pero no es arte precisamente por eso, porque hay una finalidad económica detrás del hecho de servir una comida a un cliente. Una finalidad necesaria. Hay que hacer rentable el trabajo de hoy para poder seguir creando mañana. Así que el cocinero puede ser muy grande, pero antes, ha de ser empresario. Y Jorge, pese a su juventud, lo es.

Lengua llegó a la cocina de segundas. Estudiaba empresariales pero después de dos años se convenció de que no era lo suyo y abandonó. Pasó los siguientes dos años cogiendo naranjas hasta que se decidió a estudiar cocina. Desde ese momento recorrió el proceso de formación soñado por cualquier estudiante de cocina. Consiguió una beca para estudiar en Gasma cuando no tenía recursos para pagarse esa universidad privada, lo aceptaron como stagiere en El Poblet, Aponiente, Ricard Camarena… y de allí, directamente, a La Suculenta. Aquí está condicionado por el modelo de negocio. Esto no es suyo sino que mantiene una sociedad con el propietario del local que, necesariamente, condiciona la propuesta. No es su restaurante soñado, pero es un fantástico punto de inicio. Un comedor de 180 personas no es el escenario ideal para esa cocina creativa con la que sueña Jorge Lengua, pero es mucho más de lo que sus compañeros de promoción tendrán nunca. Una oportunidad para ejercer y, si se tercia, evolucionar y crecer.

La cocina de Jorge es muy comprensible. Capaz de gustar a todos los públicos sin dejar indiferente al gourmet inquieto. Lo más atrevido que probé fue una merluza reposada en sal durante seis horas y lacada con un pil pil emulsionado con la melaza de unos limones fermentados. La mayoría de los platos son sabores claros y gustosos, muy bien ejecutados, pero en los que Jorge parece tener muy claro que su papel no es desafiar, sino gustar. Tienen su punto, pero son muy francos. Por ejemplo, sus setas enoki planteadas como si de unas angulas con huevo y guindilla se tratara, o su paté de escabeche con papas, no parecen creados para salir en la portada de una revista pero sí para arrancar la sonrisa de cada uno de los clientes que lo prueben.

Me gusta este Jorge Lengua, pero me interesa más el que se vislumbra detrás de platos como sus callos de bacalao con pil pil de cebolla tierna o el de la cebolla escalivada con queso de leche oveja de Catí y trufa de verano. Me refiero a ese cocinero con ganas de demostrarse a sí mismo que él también tiene algo que decir en la cocina valenciana. Solo un plato, la vaca con aliño de steak tartare con grasa de vaca y cubierta de cecina me dejó indiferente. No parecía hecho por el mismo cocinero que se inventó los callos con pil pil de cebolla tierna.

Jorge es muy joven, apenas tiene 25 años pero lidera un equipo que daría su vida (o al menos sus días libres) por él. Son chicos muy jóvenes con una edad media que no llega a los 24. Algunos de ellos son ya profesionales bien curtidos, otros manifiestan sus carencias en cuanto les aprietas un poquito, pero todos se entregan en cuerpo y alma al objetivo que Lengua les marca con una pasión envidiable. Trabajan duro y trabajan juntos. La verdad, pocas veces veo un equipo tan unido como este.