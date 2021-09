Soy una fiel seguidora de las propiedades de la espirulina, una alga que está considerada por la ONU, por una parte, como un «superalimento» y por otra como el alimento del milenio. Esta alga de color azul verdoso que vive en el fondo del mar es mágica. Tiene hierro, minerales, calcio, oligoelementos, beta-caroteno, vitamina B12, ácido gama linoleico, vitamina E, fósforo y magnesio. Es el «alimento del futuro» debido a su asombrosa cantidad de nutrientes y aminoácidos esenciales.

Yo incluyo diariamente la espirulina en mi dieta, la he recomendado muchas veces y quienes lo han probado me han dicho que, efectivamente, hay un antes y un después, tras estar un periodo de tiempo tomándola.

En cuanto a sus efectos más potentes están su efecto rejuvenecedor y su efecto antiflaccidez. La espirulina, además, tiene un componente saciante.

Hoy me centraré en el poder de la espirulina para tonificar el cuerpo y para evitar la flaccidez de manera muy eficaz. Te explico el porqué.

Las carnes flácidas y colganderas no solo necesitan ser tonificadas en el gimnasio, es más, hay gente que va al gimnasio pero el músculo no termina de apretarse del todo, eso es por falta de proteína. Si no le das de comer a tus músculos lo que necesitan se quedan mustios y feos. ¿Quieres tenerlos firmes y bonitos?, la espirulina es perfecta para saciar las necesidades de la musculatura. Está hecha de proteínas, y las proteínas son los elementos de estructura de los tejidos de sostén de los músculos. Ellas son las encargadas de aportar firmeza y evitar que las pieles cuelguen. Además, esta alga nos ayuda a perder peso, gracias a su rico contenido en yodo. La espirulina estimula el metabolismo, lo que te ayuda a quemar grasas y adelgazar.

Como tomarla:

-Tomar una cucharadita de postre disuelta en zumo natural, espolvoreada en ensaladas€ Disuelta en agua tiene un sabor muy fuerte por lo que conviene disolverla con otros sabores.

-También puedes tomar entre 2-3 cápsulas al día entre alguna de las comidas.