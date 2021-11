La del payaso es una historia de creatividad, evolución y cambios. Su figura como bufón y su arte existe en todas las culturas desde hace miles de años. De ahí que se considere al bufón como el origen primigenio del payaso. O clown. Y es que cada cultura ha disfrutado de su propio personaje y le ha dado un nombre diferente. Pero ha sido siempre, a través de la historia, una figura evocadora de todo tipo de emociones.

Remontándose a los orígenes, ‘Clowns’, el espectáculo que se podrá ver en el Teatro Olympia del 11 al 21 , ofrece cinco visiones del humor más cómico e irracional, de risa poética y de humor absurdo. Porque, según Suso Silva, director artístico de la función, lo que ‘Clowns’ persigue es «recordar al público lo necesario que es reír, gritar, aplaudir y compartir con los tuyos momentos inolvidables». De ahí que, en palabras del Premio Nacional de circo 2003, el espectáculo sea un show «poético, mágico, hipnótico y amable», pero sobre todo «brutalmente divertido, siempre orientado hacia la poesía y la carcajada delirante, la locura del absurdo, el gag rápido, el momento inesperado; un gesto, una palabra, una cascada y esa respuesta rápida y calurosa del público ávido de divertimento y sorpresa».

‘Clowns’ pretende ser un show evolucionado de los antiguos cómicos y payasos y su transformación para estos tiempos, haciendo un guiño a grandes personajes como Charles Chaplin. «La referencia más clara son aquellos personajes que marcaron mi trayectoria como director y clown: Charlie Rivel, Buster Keaton, George Karl, Marcel Marceau… Y cómo no hacer un guiño a las charlotadas de Charles Chaplin, del cual tomo su humorística poética de movimiento y gesto que representa la soledad o la melancolía de un modo tan atractivo, tan único y tan cercano. Ese Charlot capaz de enredar nuestras almas en un halo de poética melancolía. ¿Cómo con tales ingredientes no ser un acérrimo seguidor de este gran inspirador clown?», afirma Silva, creador en 2009 del conocido Circo de los Horrores.

«En un mundo marcado por la tristeza y la desazón nace ‘Clowns’, sobre todo por mi necesidad de volver a reírme de mí mismo, de volver a gritar con sonoras carcajadas, con parodias de la mismísima vida. Siento la necesidad de poder emocionarme una vez más con la calidez del público», confiesa. En el espectáculo, Gensi e Isa Belui, los Carablanca, ejercen de maestros de ceremonias y son los encargados de ordenar las locuras del resto de clowns, entre los que se encuentra David Vasallo, un director de orquesta funambulista, y a Luigi, un travieso inventor musical, y al más gamberro de todos, Housch-Ma-Housch, un clown que tiene como entretenimiento favorito saltarse el guion. Ellos serán los encargados de conducir al espectador a un mundo donde el gesto se vuelve sonrisa y la sonrisa carcajada.

