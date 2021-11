Recancelled: seguimos

Del drama, hicieron comedia. Y de la incertidumbre, un éxito. «Cancelled», la webserie valenciana que se estrenó el pasado año, fue la manera en la que una pareja, María Albiñana y Luke Eve, pudo contar al mundo que su vida había quedado suspendida, como la del resto de los españoles, a causa del confinamiento. Tuvieron que cancelar su boda y convivir, durante más de dos meses junto a Karen, la madre de Luke, venida desde Australia para la ceremonia. Los tres -sí, los tres- supieron juntar todos estos sucesos en una webserie que se difundía cada miércoles en Facebook Watch. El esfuerzo les valió el Premio del Jurado del Festival de Marsella, uno de los certámenes audiovisuales más destacados en cuanto a webseries. Ahora, quieren revalidar su éxito con «Recancelled», la segunda entrega de su historia familiar y sentimental, que ahora acaba de estrenarse, de nuevo, en Facebook Watch. Aunque en esta segunda temporada no aparece Karen. En su lugar participan dos personajes nuevos, la ciudad de València y un nuevo miembro de la familia, el bebé.

En «Recancelled», la pareja por fin puede pisar la calle tras el confinamiento. Los planes se retoman, pero surge algo inesperado. María se queda embarazada cuando Luke está a punto de viajar a Australia para visitar a su familia con una pandemia todavía en transcurso.

«Esta vez nos ha costado mucho más convencernos a nosotros mismos para rodar. La historia de ‘Cancelled’ era muy personal, pero en esta segunda temporada había un tercer elemento, como el bebé, que es algo muy delicado. Al principio me surgieron muchas dudas, y cuando yo lo tenía claro, Luke se convertía en el indeciso. Así estuvimos unos cuantos meses», explica la actriz entre risas.

Al final, decidieron dar el paso, y esta vez más fuerte que antes. Tras el éxito de la serie, Screen Australia, UN3TV, Visit Valencia, las embajada de España y Australia quisieron unirse al proyecto, que pese a todo, no ha querido renunciar a su identidad. Pues, la serie está grabada con teléfonos móviles, una técnica, que según Eve «aporta una intimidad única entre el actor y el espectador». Pero a diferencia de la primera temporada, rodada durante el confinamiento, la familia de «Cancelled» ha podido crecer un poco más para contar con tres personas en el equipo técnico. «Antes nos grabábamos entre nosotros, y era un lío. El nivel de producción en la actualidad es más alto», explica Albiñana.

Gracias al nuevo equipo, València ha podido servir de escenario. «Como sucedió en la vida real, después del confinamiento pudimos salir al mundo exterior. Aprovechamos para filmar en las calles de València. Queríamos rodar en los alrededores de nuestra casa, es decir, en el barrio del Carmen, las Torres de Quart, la plaza de la Reina... Aunque también en otros entornos, como l’Albufera, porque tengo un apartamento cerca. Todas las localizaciones están ligadas a nuestra vida. Además, Luke tenía muchas ganas de grabar aquí porque considera que la luz de València es muy especial. Dice que las calles tienen un tono anaranjado y tenía muchas ganas de mostrar en Australia lo bonito que es València», narra María frente a Luke.

«Creo que la respuesta del público fue increíble y nos cogió por sorpresa. Nos ha encantado saber que la gente se ha sentido identificada con la serie. La guinda del pastel ha sido el reconocimiento del sector», asegura Luke Eve.

«La interacción con el espectador ha sido lo más gratificante para mí. Esa es una de las cosas buenas de ponerlo en Facebook Watch. Si lo hubiésemos puesto en otra plataforma no hubiésemos tenido la misma conexión con el espectador», asegura Albiñana.

Los dos se dedican al sector audiovisual desde hace años. Eve ha dirigido series como «High Life», «Dave in the Life Of» o la película ‘I Met a Girl’. Por otro lado, Albiñana ha participado como actriz en series como «Sin vida propia», «Tócate» o «Unió musical da Capo». Sus caminos se han unido aún más en «Cancelled», donde los dos aparecen como productores, guionistas y actores protagonistas. «Para mí, ha sido un proyecto muy interesante. He estado trabajando como director durante muchos años y la pandemia trastocó todos mis planes profesionales. Estaba a punto de estrenar mi primer largometraje, pero se canceló. Pensé que la película iba a ser un gran punto de inflexión en mi carrera. El coronavirus arruinó mis expectativas, aunque por corto tiempo, porque ‘Cancelled’ me ha dado la oportunidad de mostrar al público la clase de director que puedo ser, ya que este proyecto es muy pequeño y personal. Además, me he demostrado a mí mismo que incluso soy capaz de actuar», explica Eve entre risas, y añade: «‘Cancelled’ me ha aportado una visión de mi mismo, como director, que no conocía. Me ha probado como profesional y me ha dado alas como artista».

Para Albiñana, «la serie fue una forma de mantenernos en activo. Nunca jamás había escrito guiones en inglés, y lo hice gracias a ‘Cancelled’. Además, hizo que me probara a mí misma detrás de la cámara. Por eso, no me tomo ‘Cancelled’ como un entretenimiento para nosotros, sino como un escalón más en nuestra carrera». La segunda etapa de las vidas de estos profesionales puede seguirse cada miércoles a través de Facebook Watch.