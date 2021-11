Benito Zambrano: "¿Feminista?, Yo las películas no las catalogo"

Un título muy poético.

Es el título de la novela y es bonito. Creo que recuerda un poco a otras películas y es lo que yo pretendía. Es como un cuento con un toque melodramático. Las dos protagonistas están por los 45-50 años y es una historia de esa generación.

¿Leyó la novela de Cristina Campos por casualidad o porque le recomendaron la historia?

Los productores son Laura Fernández y Carlos Fernández y ellos son los que compran los derechos de la novela y me la proponen. A Cristina, la autora del libro, la conocía porque ya había trabajado con ella por su profesión de directora de casting pero no sabía que había escrito un libro. Lo leí, me conmovió y emocionó. Me sacó la lágrima. Me gustó la historia de las dos mujeres y de que parte de la trama, con el personaje de una ginecóloga en una ONG cooperante, sucediera en África. Me pareció una historia actual y moderna. Me gustó el tipo de mujer y el concepto de tribu; de mujer que se ayuda, que decide por sí misma y que toma las riendas de sus vida. También el concepto del apoyo.

¿Le apetecía regresar al universo femenino, con el que precisamente debutó en ‘Solas’?

Surgió. Cuando te proponen un proyecto, como pasó con ‘Intemperie’, la suerte te la traen. Otra cosa fue lo que me pasó con ‘La voz dormida’ que fue un libro que yo leí y decidí llevarlo al cine. Ha sido una suerte que me ofrecieran ‘Pan de limón’ y me gustara. Me llegó. Muchas veces me envían novelas que no me atraen y con las que no conecto.

Con esta película da un giro porque ‘Intemperie’ la protagonizaban dos personajes masculinos y esta dos femeninos. Lo suyo es o todo o nada.

Exacto, en la otra eran todo tíos y esta todo chicas, exceptuando a Toni, el luxemburgués,

¿Mejor con mujeres que con hombres?

Cuando trabajas con buenos profesionales, da igual lo que sean. No hay diferencias. La clave es trabajar con gente con talento y ganas de hacer la película; cuando esto es así, todo fluye y todo va bien. La elección del casting ha sido perfecta.

¿Es una película feminista?

Eso lo tendrá que valorar la gente que la vea. Pero no creo que haya películas machistas o feministas. Yo a las películas no las catalogo. Hago película de personajes y, en este caso, es una historia de dos mujeres. No le pongo sello a nada. Para mí esta es un película que quiere contar una historia interesante y que interese a la gente. Yo trabajo en unos personajes que tienen sus historias, sus conflictos, sus dramas y, a través de ellos, yo cuento una historia.

El universo de temas que se trata es amplísimo.

Es una peli con muchas capas y tramas porque trata desde la relación madre e hija a los conflictos de marido-mujer. ¡Uf, mira que el marido es un machista hijo de puta!, el descubrimiento de la verdad, la historia de ella con su pasado, la adopción, la decisión de como morir... la película es la suma de un montón de cositas que son las que van armando la película.

¿Más que una reivindicación, es un homenaje a las mujeres valientes y generosas?

Para mí sí. Todos los personajes son valientes, generosos, solidarios; de ese tipo de gente que te ayuda y que tienes a tu lado cuando hay problemas. Para mí, la peli es un homenaje a las mujeres sabias, solidarias, fuertes, a las que abren caminos y que dan luz. Esta película es de sentir.

Resúmala en pocas palabras.

Es la historia de unas mujeres que se van encontrando en un espacio, que es una panadería, y van formando una tribu que, de manera inteligente, sensible, moderna y contemporánea, asumen y se ayudan en los conflictos de la vida.

¿Es la cinta con más emociones y sentimientos de su filmografía?

Sí, creo que es donde los sentimientos están más a flor de piel. Es muy potente y de ahí ese componente de cuento melodramático. Hay elementos fuertes que están ahí jugando como es el pasado de ambas, el cáncer que le detectan, la decisión de adoptar un bebé que se ha quedo sin madre al nacer y al que ella ha asistido en el parto... Hay un montón de componentes que hacen que la película emocione y llegue al corazón de la gente. Yo hago la peli para la gente y creo que esta se disfrutará. Para mí, era complicado porque no quería caer en lo ñoño y tonto. A nivel de emociones es mi peli más arriesgada porque sé que, o puede gustar mucho o nada, pero no creo que haya termino medio. No quisiera que fuera solo una película que gustara a las tías y sí que fuera una peli para disfrutar.

Las salas de cine apenas reciben espectadores. ¿Cómo podemos salir de esta problemática?

Esa es la siguiente gran duda y siguiente gran pregunta. ¿Qué va a pasar ahora? sabemos que el cine está teniendo muchos problemas para que la gente vaya, y la cosa está complicada. No es fácil meter espectadores en las salas y por eso es importante que la gente le coja cariño a la historia y funcione el boca a boca. Sabemos que ya no se va a llegar a las taquillas de prepandemia pero bueno... tengo confianza en que se alcance algo bonito.

¿Tenía entre manos dirigir una miniserie sobre el poeta Miguel Hernández?

Está ahí, los productores están mirando la venta del proyecto para sacarlo adelante.

¿Son para el sector las plataformas la única salvación?

Ahora mismo son fundamentales porque están dando muchísimo trabajo. Se está produciendo mucho y están siendo claves para el audiovisual del país. Se están viendo producciones españolas en todo el mundo. Las plataformas se han convertido en un gran espacio de visionado de ficción. ¿Que todo eso es en detrimento del cine? pues habrá que comprobarlo cuando la pandemia esté controlada y se vuelva a la normalidad de antes. Pero, pase lo que pase, la emoción de ver una peli en pantalla grande no se puede comparar a verlo en una tele o monitor en casa.