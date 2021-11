La vida es tan breve que más nos vale comenzar ahora mismo a aprovecharla», apunta Jorge Javier Vázquez que, tras recuperarse de una faringitis aguda que le ha obligado a suspender algunas representaciones, se subirá hoy al escenario del teatro Olympia con «Desmontando a Séneca», una divertida comedia sobre la brevedad de la vida y la importancia del ahora.

Hablar de qué es la vida y su sentido es, cuanto menos, ambicioso y atrevido.

Es lo que hacemos todos los días. No sé porqué no se puede hacer lo mismo en el teatro cuando, además, lo hago protegido con unos textos de Séneca. El público que va a ver la obra se marcha con un mensaje de optimismo y alegría aunque la función aborde un tema tan trascendental sobre si aprovechamos o no la vida, si estamos contentos con ella, si perdemos el tiempo con ella... No sé. No me parece atrevido. A mí, me gusta cada vez más ir al teatro y encontrarme con cosas que me remuevan.

¿Te ha ayudado la obra a redescubrir a Séneca?

No lo conocía. Podría decirte que era un gran lector de Séneca pero no sería verdad. Encontrarme con él cada semana es como ir al psicólogo porque, muchas de las cosas que cuando vas al psicólogo le comentas, te las encuentras en Séneca, él da clases magistrales y te resuelve las dudas.

Ahora se habla abiertamente de la salud mental y tu llevas tiempo compartiendo con la audiencia que acudes regularmente al sicólogo. ¿Por qué crees que, ahora sí, ese tema ha dejado de ser tabú?

Soy de la generación que, cuando alguien acudía al psicólogo, era como un auténtico drama y se vivía como un fracaso. Ojalá estuviera al alcance y toda la gente pudiera ir al psicólogo. La ayuda del sicólogo me parece algo fundamental en una sociedad en la que todo va muy rápido y no nos da tiempo a parar, pensar y preguntarnos. Creo que en los planes de estudios se deberían introducir asignaturas que nos ayudaran a enfrentarnos a asuntos reales de la vida.

Séneca ya hablaba de esto. Los clásicos eran unos visionarios.

Con Séneca, por ejemplo, te das cuenta de que los seres humanos, aunque pensamos que somos originales, siempre nos preocupa lo mismo. Pero eso está bien. Lo que no me gusta es que estos asuntos no tengan solución. Me gustaría que hubieran encontrado una solución para la inquietud que produce la muerte o la tristeza que produce un desamor. Al final, acabas aprendiendo. A mí hay una frase que se dice en la función que me encanta que es ‘ A vivir hay que estar aprendiendo toda la vida’, es algo así como que no nos fustiguemos ni fragelemos porque a vivir nadie nos enseña y solo se aprende a base de vivir.

¿Séneca te ha ayudado a replantearte la vida?

Me ha ayudado a no ser tan duro conmigo mismo, a ser más indulgente y benevolente.

Él dice que no sabemos aprovechar la vida. ¿Lo compartes?

Creo que perdemos mucho tiempo imaginando otras vidas y pensando ‘y si ahora...’ Y si ahora no, hazlo. La teoría la sabemos todos, otra cosa es llevarlo a la práctica y ahí está lo complicado.

¿Eres de los que la exprime? ¿o eres más de apariencia o boquilla que de actos?

Antes mucho más. Ahora he perdido cierta curiosidad, cosa que me da bastante rabia y tengo que confesar que quiero recuperarla porque no sé si ha sido a causa de la pandemia o de qué pero antes era mucho más loco y esa locura me encantaba. Ahora me he vuelto un poco más cuerdo y eso no me hace ninguna gracia.

¿Eres tan frívolo como aparentas?

Ese toque de locura me encanta. No sé si es la edad pero me gustaría recuperar ese punto de locura.

Llevamos días hablando de cómo se está disparando la cifra de contagios de la covid. Parece que poco hemos aprendido.

Espero que no castiguen a la cultura porque en el teatro no se ha detectado ningún brote. Espero que no tengamos que volver a sufrir restricciones, yo porque tengo otro trabajo pero es un sector que lo ha pasado francamente mal y lo sigue pasando. A ver qué pasa. Yo soy optimista porque las cifras se contienen pero parece que hay gente que cree que no existe la covid y ahí está. Lo que pasa, y eso lo entiendo, es que después de tanto tiempo de encierro y todo tan traumático que ahora... Creo que, antes o después. todo lo vivido nos va a pasar factura.

No tienes miedo a tomar partido por temas de actualidad. ¿Te pasa factura?

No lo sé, pero tampoco me inquieta.

¿La sinceridad está sobrevalorada?

Sí. Lo que pasa es que hubo un momento, durante la pandemia, que era muy complicado no significarse porque estaba todo tan dividido y crispado que era imposible no pronunciarse. En estos momentos creo que la gente ya sabe lo que pienso y tampoco quiero estar machacando. Yo hago un programa de entretenimiento y quiero que la gente se lo pase bien y no se sienta nadie excluido.

Dani Martín decía el otro día que el éxito es la peor droga que existe. ¿Lo compartes?

A ver... ¿sabes qué pasa?, es que el éxito se relaciona con la repercusión pública y la popularidad y para mí el éxito es algo mucho más íntimo. Para mí el éxito tiene que ver con la satisfacción de llevar la vida que uno quiere y no con llenar estadios o con ser el número uno.. A lo mejor el que llena estadios está hastiado con la vida que lleva y el que actúa en un teatro pequeño es felicísimo conectando con esa gente de una manera más intima. No lo sé. Esta vida lo que te permite es vivir cosas que no viven el común de los mortales y eso hay que tenerlo en cuenta y agradecerlo.

Llevas muchos años en la cresta de la ola. ¿Es malo acostumbrarse a ello?

Creo que es sano empezar a desintoxicarse con años de antelación. Creo que se debe hacer una previsión de retirada porque es sano mentalmente para no crearte luego ningún tipo de problemas.

¿De los triunfos de la tele te desintoxica el teatro?

El teatro me hace vivir emociones y sensaciones que la televisión no me da. Tener al público delante y recibir una respuesta inmediata por el trabajo hecho es... eso sí que es una droga.

No sé de dónde sacas el tiempo, hace televisión por la tarde y la noche, teatro los fines de semana, colaboras en la radio, tienes un blog y, públicamente, buscas pareja.

Me organizo bien, pero llevo una vida muy aburrida. Esta semana que he estado en casa me iba a dormir a las ocho, así que...

Tantas horas en televisión hace que prácticamente compartas toda tu vida con el espectador pero ¿qué parcela de tu vida te guardas solo para ti?

Creo que a veces cuento demasiado, fíjate, pero es que estando quince años en televisión tantas horas es inevitable no contar, creo. Lo raro, con este tipo de programas, sería no compartir con la gente que te ve tu vida. Presentando estos programas no se puede poner un muro porque la gente lo advierte y no conecta entonces.

De los tópicos y prejuicios sobre ti, ¿cuál es el que más te molesta?

¿Sabes? no me molesta ninguno. Esta semana que he estado en casa viendo mogollón de televisión he pensado que al final me pasa lo mismo que a la gente que ve la tele y es que hay cosas que me encantan y cosas que detesto. No sé. Creo que estar en la tele es estar dispuesto a esto aunque aceptarlo, no te voy a mentir, es difícil. Sé que hay gente a la que no le gusto y lo veo normal. La vainilla no le gusta a todo el mundo.

No me puedo resistir. ¿No te agota hablar siempre de los mismos clanes, la Pantoja, Rocio Carrasco...?

Es que al final son los grandes temas y siempre volvemos a los clásicos.