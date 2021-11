Desde hace ya algunas campañas la DOP Utiel-Requena edita de manera periódica un libro de bolsillo con vinos recomendados para diferentes momentos del año. Ya lo hizo con motivo de las fallas de València y, recientemente, con la llegada del verano, lanzando ideas para acompañar los momentos más significativos de cada época con un vino determinado. Se trata de publicaciones que tratan de dar visibilidad a algunos de los vinos más interesantes de esta denominación de origen con un formato y lenguaje desenfadado, tratando de buscar la complicidad con el consumidor.

Con motivo de la llegada de las fiestas navideñas el Consejo regulador acaba de lanzar una de esas pequeñas guías de bolsillo que reúne casi cuarenta vinos de la zona clasificados en función de cada uno de lo momentos más entrañables de la Navidad y que congregan alrededor de la mesa a nuestros seres queridos. Así, la guía se abre con recomendaciones para Nochebuena, para la DOP Utiel-Requena, la ‘Noche de la tía Mari Paz. El día de Navidad lo vinculan con el cuñado, el pavo y esas mesas típicas del 25 de diciembre. Para la Nochevieja, el libro ofrece casi una decena de vinos con la temática ‘Adiós amigos, goodbye 21’, dejando para el día de Año Nuevo los brindis típicos de un día en el que nos planteamos nuevos propósitos para el recién estrenado año. La publicación se completa con un capítulo de vinos recomendados para la noche de Reyes que incluye sugerencias para acompañar los platos de una cena que precede a una noche mágica.

La publicación está disponible tanto en formato físico (disponible en tiendas especializadas y en las propias instalaciones del Consejo Regulador) como digital y se puede descargar en la página web de la denominación de origen Utiel-Requena (www.utielrequena.org). A lo largo de sus sesenta y ocho páginas se ofrece información detallada de los treinta y nueve vinos que figuran en la guía, ofreciendo datos de contacto de las bodegas elaboradoras, recomendaciones de consumo, propuestas para sus correspondientes maridajes y notas de cata en las que detallan las cualidades de cada uno.

En cualquier caso, los vinos que aparecen en la ‘Guía de Navidad en plan vinos’, son solo algunas sugerencias para disfrutar de los reencuentros con nuestros seres queridos en estas próximas navidades con un buen vino de Utiel-Requena, pero existen otras muchas propuestas de las más de cien bodegas adscritas a esta denominación de origen que a buen seguro serán el compañero perfecto para disfrutar de los momentos más entrañables de la Navidad con un Utiel-Requena.

Noche de la tía Mari Paz...

noche de d. o.

La Nochebuena es sinónimo de mesa bien surtida, de abrazos y de los «por fin juntos». Es también el momento de los besos insistentes y de los pellizcos en la mejilla de la tía Mari Paz. Todos tenemos una tía Mari Paz aunque se llame de otra forma. Por ello, la DOPUtiel-Requena propone tomárselo con calma y con un vino alegre y equilibrado. En su guía para estas fiestas, este apartado queda reservado para etiquetas bastante reconocidas y reconocibles, como el tinto Quod Superius de bodegas Hispano+Suizas, el vino top de la bodega y un perfecto aliado para abrir nuevos temas de conversación en la cena del 24 de diciembre. Pero no es el único, en la guía, el Consejo Regulador también recomienda para esta señalada fecha otras etiquetas como el tinto Anma, una de las últimas novedades de Chozas Carrascal, el excelente tinto de Merlot Nodus Delirium o los tintos de Bobal Sucesión (Bodegas Covilor), Pasión de Bobal (Sierra Norte), La Casa de la Seda (Bodegas Murviedro, Caprasia (Bodegas Vegalfaro)o Le Bobal (Dussart Pedrón). Sin duda, propuestas que maridan a la perfección con todos esos besos y abrazos de Nochebuena.

Melchor, Gaspar...

y algo va a pasar

El día de Reyes y su víspera son días mágicos, días de regalos inesperados, a veces, incluso, de gusto dudoso. Así y todo son días de alegría llenos de hijos, sobrinos y primos al borde del ataque de nervios. El equipo de comunicación de la DOPUtiel-Requena también ha tenido en cuenta estas situaciones en su guía de vinos y propone una selección de vinos para que puedas seguir dándole a todo ese ajetreo un aire normal. En una de las páginas de la publicación que acaba de lanzar el Consejo Regulador reconocen que ninguno de estos vinos cambiarán ese momento, pero te lo harán sentir de otra manera. En la lista para la noche y el día de Reyes aparecen pequeñas joyas como El Sueño, un tinto de Bobal de cepas centenarias producido por los hermanos Murciano en Caudete de las Fuentes; o el Pico D’Àliga, un Garnacha firmado por José Luis Torres Carpio (Bodegas Carres). Junto a éstos, el espumoso de Garnacha y Macabeo Inspiración (Bodegas Lupanda), Cárcel de Corpa, Bobal 1906 (Bodegas Carlos Cárcel), Vitis Miguel de María (Vinos y Sabores Ecológicos) y Audiencia (Faustino Rivero) completan la lista de sugerencias de la DOPUtiel-Requena.

El cuñado, el pavo...

y el día de navidad

En la comida de Navidad hay cosas que no pueden faltar: el buen humor, las risas, el pavo, los brindis y las tertulias con los cuñados, imprescindibles pero intensas. Para la Denominación de Origen Utiel-Requena no hay duda, un cuñado así necesita un vino a la altura, por lo que para esa comida del 25 de diciembre propone vinos que no solo armonizarán los platos, sino que también propiciarán momentos de charla para compartir los matices de cada uno de ellos. En esta sección de su guía de vinos para las navidades, el organismo propone etiquetas que nunca fallan como el Bobal Negro, uno de los vinos de alta gama de Bodegas Vicente Gandía, o el Casa Don Ángel Bobal, todo un clásico de una de las bodegas de mayor solera, Vera de Estenas. En el capítulo reservado al día de Navidad también proponen vinos de bodegas de gran tradición como el Duque de Arcas Solo Bobal de Bodegas Latorre o el Sólo de Bodegas Aranleón. Junto a ellos, novedades recién presentadas como el tinto de Garnacha Aula (Bodegas Coviñas), el elegante Món Bobal (Bodegas Montesanco). La selección que propone Utiel-Requena en este apartado se completa con Mitos Tempranillo (Bodegas Mitos) y Forcate (Bodegas Del Valle).

Adiós amigos...

goodbye 21

El fin de año es un gran momento lleno de ilusiones y de amigos, algunos recién enamorados... parejas empalagosas, dulces y pegajosas difíciles de tragar todo el tiempo que dura esta noche tan especial; otras en cambio recién separadas o con ciertas tensiones. Pero en la DOPUtiel-Requena no creen que sean situaciones difíciles, y todo de pende de cómo se lo tome cada uno, aunque el Consejo Regulador nos recomienda en su guía navideña de vinos unos sorbos muy bien escogidos, como los de Tharsys Único, un vino espumoso blanco hecho con uvas de la variedad tinta Bobal o los clásicos Cerrogallina y Parsimonia, ambos elaborados de manera exclusiva con uvas de esta variedad autóctona. La última noche del año es también la excusa perfecta para descorchar un botella de Vega Infante (Bodegas Utielanas), de Clos de San Juan (Cherubino Valsangiacomo), de Nucleo (Bodega Hermanos Jiménez Vila), de Paraje Tornel (Dominio de la Vega) o de Las Mercedes del Cabriel, todos ellos, al igual que los anteriores, elaborados con uvas de la variedad Bobal, reina de esta región vitivinícola.

Año nuevo, otra vez...

propósitos nuevos

El siguiente apartado en la guía de vinos para las navidades que acaba de lanzar el Consejo Regulador de la DOPUtiel-Requena está reservado al día de Año Nuevo. Y en ese momento ni cuñados, ni tías, ni parejitas de amigos, el Año Nuevo, según la DOPUtiel-Requena, es tuyo y de tus propósitos. Dejar de fumar, aprender inglés, decirle que le quieres aunque tengas que ir al gimnasio (y juras que irás al gimnasio)... esas cosas aparentemente fáciles pero tremendamente complicadas un año tras otro. En este caso la guía propone sentarse y tomarse uno de sus vinos para pasar lo mejor posible ese mal trago. Para ello nos plantea vinos con mucha historia detrás, como el Viñedo Antiguo de Torre Oria o El Indulto de Bodegas Sentencia, pero también otros que, aunque clásicos en el tiempo siguen manteniendo un carácter más jovial como el Emilio Clemente Bobal y Tempranillo o el Rodeno Tempranillo-Bobal; sin olvidarnos de vinos de mucha personalidad como CasaGrande (Vinícola Requenense), Finca La Picaraza, Ladrón de Lunas Roble o el Pasiego de Autor, todos ellos perfectos para hacernos ver esos nuevos propósitos desde otro prisma.