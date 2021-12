«Sigo haciendo mi música en casa, es más divertido»

La jovencísima artista valenciana ha logrado a sus 20 años conquistar a los de su generación haciendo música desde su habitación. Acumula cerca de tres millones de reproducciones en Spotify con su tema «Ni se nota», y un millón y medio en «Cafeliko». Ahora presenta su disco «Cómo decirte, mi amor».

Para escribir de amor y también de desamor, ¿hace falta vivirlos?

Claro, obviamente. Todo lo que escribo es verdad. Bueno, algunas cosas me las invento para que rimen. Por ejemplo, tengo una canción que se llama «Cositas», la última que escribí, y a mí me gusta hacer una cosa, que es coger un buscador de rimas y buscar palabras aleatorias. Esa canción sí que está exclusivamente escrita con cosas que no tienen nada de sentido pero que riman entre sí, y me encanta.

Escribes canciones para sus parejas o exparejas. ¿Cómo te sientes con la idea de que todo el mundo sepa lo que sientes por ellas?

Al principio me escuchaban mis amigos, que ya sabían todo de lo que hablaba. Pero por ejemplo, ahora mismo, que me lo estás diciendo tú, soy consciente de que te has enterado de lo que ha pasado con mi expareja. Pues es muy fuerte. A mí me sabe peor por ellas que por mí, porque yo soy una loca, no me importa ir por ahí diciendo esas cosas, pero a veces pienso «Jimena tía, córtate». Pero luego pienso: «Chica, si eso es a ti lo que te hace montarte tu rollo». Y tampoco digo cosas que describan demasiado a la persona. Bueno, a veces sí que lo hago. Bueno, no pasa nada (risas).

¿Y ellas cómo lo sienten?

Pues es bonito, ¿no? Ya me gustaría a mí que me escribieran un disco, quiero decir, ojalá. Estoy a la espera de que escriban una canción para mí (risas). Las primeras no las enseñaba, pero estas sí que ella las había escuchado antes. Es un momento guay el sacar un disco que ya haya escuchado ella en el momento en que las hacía.

¿Cuándo empezaste a cantar?

Empecé con el violín muy pequeña, pero cantar no me lo había planteado hasta que tuve una pareja, hace ya seis años, con la que tocaba la guitarra y ella cantaba. Cuando lo dejamos me quedé sin su voz, y me aburría solo tocando la guitarra, por eso empecé a cantar yo y me puse a hacer covers. Terminé cantando no sé cómo, una no se espera algunas cosas en esta vida. Ahora veo los vídeos de antes y era súper hortera. Pero poco a poco… Yo afinaba, y me fui viniendo arriba, y al final ahora, a los veinte años, ya sé cómo trabajar la voz para que suene bien con lo que tengo. Y ahora encima con el Autotune, p’alante todo el mundo.

¿Cómo es tu proceso creativo?

Siempre empiezo con la guitarra, y ahora como tengo un ‘loop’, voy creando melodías. Luego sobre eso escribo. Yo no me siento a escribir, escribo andando porque no me gusta pensar que estoy escribiendo, lo veo demasiado intenso y me agobio. Entonces, yo con mi musiquita me voy por ahí y escribo la música andando. También escribo en clase a veces. Es como que te das menos cuenta de que estás escribiendo.

Lo haces todo en casa… ¿Piensas seguir trabajando así?

Sí, totalmente. El disco es todo en casa porque no me gustan las superproducciones. Siento que mi música no es para ser grabada en un gran estudio. Aunque no lo descarto, claro. Pero mientras lo pueda hacer en casa, a mí me gusta. Me gustaría probar esas cosas, pero yo sigo haciendo mi música en casa, es más divertido.

Hay expertos que definen tu música como «pop intimista». ¿Estás de acuerdo?

Sí, pero me gusta más la definición que estoy llevando yo ahora. Yo quiero crear un concepto musical que es ‘rappoprock’ en una misma palabra, porque me encanta y me considero así. Considero que escribo rap, por eso no quiero que se diga solo pop. Dentro de mi cabeza está sonando rap, aunque igual al resto os suene pop. Es un concepto que quiero explotar. Ponlo en mayúsculas (risas).

¿Esperabas crecer tanto y tan rápido?

No, qué va. Ha sido este año. De repente vienen 200 personas a un concierto en Madrid y dices: «¿En qué momento he hecho yo esto?».

Ya has podido hacer algunos conciertos. ¿Cómo es para ti cantar tus temas en directo?

Me encanta, me flipa, me lo paso súper bien. En los primeros yo me cagaba viva, literal y no literal. Era loco, me daba mazo miedo. Pero ahora he cogido un poco más de fondo, aunque tampoco he tocado mucho. Pero bueno, tengo a Manu que me pincha las bases y a una amiga que me hace los coros y el teclado, y con ellos me siento segura. Y me hace mucha gracia que la gente se sepa las canciones. Gracia de verdad.

Claro, ¿cómo es el hecho de ver que tú has escrito una canción en tu cuarto pensando en una chica, y luego te la cantan cientos de personas?

Muy fuerte. Además, en el último que hice en València, que al ser de aquí siempre viene más gente, es como que eres consciente y dices, «qué hacéis cantando ‘nena tú me tienes loca, yo soy una roca’ si no me conoces de nada?» No sé, es muy fuerte. Yo valoro muchísimo más ese momento que cualquier ‘influencer’ suba un pantallazo de una canción mía. Mola que te escuchen, pero que te lo canten, ¡¿estamos locos?! Me encanta, de verdad.

Tienes un estilo de vestir muy marcado. ¿Buscas transmitir algo?

No, la verdad es que no. Pero sí que me lo están preguntando mucho. Yo nunca he pensado en cómo visto ni qué hago. Sí que hubo un momento más fuerte, cuando me corté el pelo, que pasé de tenerlo como la Virgen María a rapármelo entero. Pero me hace gracia, porque cuando voy a los conciertos veo a un montón de chicas con el pelo rapado y de colores, y es cuando me doy cuenta y pienso «tía, nos estamos pillando el rollo». Entonces igual mi imagen sí que dice algo, llama a gente de ese rollo, así más como yo. Y es como yo me siento, como yo soy.