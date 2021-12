para cada nochevieja hay un look ideal

La última noche del 2021 está para despedir el año por todo lo alto. Bien porque ha sido un buen año, o bien por todo lo contrario, la Nochevieja siempre es una fiesta especial. Pero no podemos olvidarnos de que aún ronda por ahí un virus que ha hecho mucho daño a lo largo y ancho del mundo. Celebración sí, pero responsabilidad también.

Y es ahí donde empiezan las discusiones: que si juntarnos con la familia o cenar en casa, que si salir a tomar algo con los amigos, reservar en una terraza al aire libre o mejor brindar en petit comité. El último día del año es para muchos una fecha especial, y en la situación en la que nos encontramos, no hay dos opiniones iguales sobre qué hacer. Pero si en algo estamos todos de acuerdo es que estas fiestas no están siendo lo que, hasta hace un par de años, se consideraba «normales».

Podemos discutir de todo eso, pero no de no saber qué ponernos esta noche. Y es que las Navidades son la época del año en la que cualquier excusa es suficiente para salir de casa como si fuésemos de premiere. Estas fiestas las asociamos siempre a ir guapos. Y si durante toda la semana nos tomamos la licencia de ir más arreglados de lo normal, la Nochevieja es el colofón final. La última noche del año siempre viene acompañada de looks bien pensados y muchas veces comprados específicamente para la ocasión. Y no será menos este año. Ya sea para quedarse en casa, para salir a cenar o para bailar hasta que el cuerpo aguante, se puede ir vestido de Nochevieja.

Brillos, lentejuelas y flecos son algunas de las tendencias que más fuerte pisan esta temporada navideña. Y en cuanto a colores, rojos, negros y plateados son indiscutibles, pero este año encontramos otras propuestas de colores más llamativos como el azul eléctrico, el verde oliva, el rosa o el fucsia.

Todo esto sirve tanto para ellas como para ellos. Un bonito traje de chaqueta masculino con la americana en terciopelo y en un color que huya del negro causará sensación allá donde esté. O con las solapas en tela satinada. O un toque de lentejuelas en algún complemento que no pasará desapercibido.

Y si llevar un traje al uso en Nochevieja es demasiado para ir a cenar con un par de amigos, siempre se pueden combinar unos chinos y una camisa con jersey o americana, por eso del frío, y darle un toque navideño con los complementos. Una corbata de bastones de caramelo o calcetines estampados con renos le darán un toque desenfadado y navideño.

Y cómo no, mención especial a los abrigos. En las fechas en las que estamos, y con la covid eligiendo por nosotros los planes, lo más seguro es que, si salimos, busquemos terrazas o lugares al aire libre. En ese caso un buen abrigo será nuestro mejor aliado. Y aquí no importa tanto si es de paño, de pelo o de cuadros, lo que importa es que sea bien calentito. Lo mismo con la bufanda y los guantes.

No importa que celebremos esta noche en casa o fuera, lo importante es hacerlo cuidando a la gente a la que tenemos alrededor. Y no hay mejor manera de hacerlo que siguiendo las medidas que se recomiendan, teniendo cuidado y siendo conscientes de que, aunque estemos viendo la luz al final del túnel, aún no hemos llegado a ella.

Celebremos esta noche como merece, con el look que merecemos.

Y hay que recordar que las mascarillas combinan bien con absolutamente todo.

¡Feliz año nuevo!