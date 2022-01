Identidad en el sentido más amplio

La vieja masculinidad ha entrado en su ocaso. Sin embargo, todavía estamos lejos de normalizar ciertas conductas, accesorios y costumbres en hombres. Aunque como dice Adrián Novella, «al menos, la masculinidad y la identidad no binaria están ahora, más que nunca, en el debate». El actor y dramaturgo valenciano estrena el próximo 16 de enero «El xiquet volia una falda escocesa» en el Teatre el Musical, una obra producida por Escalante, el teatro que le otorgó en 2017 su premio. La pieza narra la reivindicación de un niño y la oposición de sus padres. «Él solo quiere llevar falda. Descubre que Escocia es el único lugar donde los hombres pueden llevarla sin ser juzgados, así que emprende un viaje hasta allí», comenta el autor.

«El xiquet que volia una falda escocesa» reflexiona sobre la identidad en su sentido más amplio. En cambio, Novella admite que el texto, ganador del Premio Escalante, apuntaba más a la identidad de género. «Mi intención no ha sido meterme de lleno en temas como la transexualidad. Lo importante aquí es que el niño quiere llevar falda y eso puede interpretarse de muchas maneras. Puede que sea un primer paso hacia explorar su identidad de género o puede que se quede en nada». La oposición de sus padres lleva al niño a hacer las maletas y emprender una odisea que comienza en València y pasa por Castilla-La Mancha, Galicia, Inglaterra y Escocia. Durante estas paradas irán apareciendo seres fantásticos y mitológicos, como Don Quijote, unas hadas gallegas y unas brujas escocesas. La obra está protagonizada por Gabriel Benavent, Estela Martínez y Vicent Pastor.

«Al principio, los padres se oponen, pero comprenden que para acabar de convencer al niño tienen que jugar a su propio juego. Quieren hacerle ver que llevar falda es descabellado en su caso. No quieren que lo vaya diciendo por ahí», explica Novella, que se basó en su propia experiencia para narrar esta historia. «Desde adolescente me preguntaba mucho por qué cada uno tenía que llevar ciertas cosas. No lo entendía», señala.

Además, se basó en sus viajes para ubicar geográficamente la narración. «Yo fui uno de esos turistas que quiso comprarse una falda escocesa», bromea Novella, quien viajó desde Londres hasta lo más alto de Escocia en bus y tren. El valenciano comenzó a escribir esta historia hace unos cuatro años aconsejado por el cofundador de la acompañía Ananda Dansa, Edison Valls. «En ese momento estaba escribiendo sobre otro tema muy diferente, pero Edison me aconsejó que me presentara al premio. Empecé a estudiar la estructura de las obras juveniles y a tomar nota de referencias que me pudiesen servir. Incluso me apliqué y comencé a ver películas de Disney. Observé que todas ellas se basan en un esquema simple, el de la odisea del héroe, una estructura tan útil como vieja», añade. Y es que el niño que quiere una falda es un Ulises negándose a seguir los consejos de sus padres.

Novella también se sirvió de referentes en literatura juvenil para escribir la obra, concretamente en Manolito Gafotas. «Elvira Lindo hizo que Manolito fuera el narrador de su propia historia y yo quería que mi personaje también lo hiciera».

Cuando Novella comenzó a escribir la obra, la identidad de género no formaba parte prácticamente del debate público. Pero ahora está presente en reportajes, ensayos, políticas públicas y hasta en productos culturales de todo tipo. Es así gracias a dos razones principales, a polémicas surgidas por plataformas ultraconservadoras como Hazte Oír, que han aumentado el respaldo a colectivos LGTBI y personas no binarias, y a nuevos creadores que han aportado al debate con series como «Veneno», «Euphoria», «Pose» u «Orange is the new black».

«El xiquet que volia una falda escocesa» se representará los días 16, 22 y 23 de enero en El Musical. Después viajará hasta Gijónpara para estrenar su versión en castellano. Concretamente, en la Feria Europea de Artes Escénicos para niños y niñas (Feten) el próximo 14 de febrero.

Novella es licenciado en Interpretación por la Escuela Superior de Arte Dramático de València, posgraduado en Teatro y Educación por el Institut de Teatre de Barcelona y Máster en Estudios Teatrales por el IT y la Universitat Autónoma de Barcelona. Entre sus montajes, se encuentran «Los de arriba», «Els nuvis», «Los tardones», «Maruschka. Comèdia russa sobre la nostra terreta» (Premi Micalet) o «Juego de niñas (Premio Max del Público).