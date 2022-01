Dribbling, espejo de la vida

Un futbolista, un representante y una violación. El peso de la fama y los juegos de poder. Verdades o mentiras. Culpables o inocentes. «Dribbling», la obra que mañana se representa en La Rambleta, es un ‘thriller’ sobre un mundo tan apasionante y despiadado como es el del fútbol. La historia, además, es de lo más reconocible. Cambien los nombres de Javi Cuesta -papel que interpreta Álvaro Rico- y Pedro Guillén -Nacho Fresneda- por futbolistas como Cristiano Ronaldo, Neymar o Benzemá y representantes todopoderosos como Jorge Mendes y, con algunas modificaciones, seguro que les sonará el argumento.

La sinopsis de la pieza dirigida por Ignasi Vidal es que el confortable mundo que se había construido Javi Cuesta, uno de los futbolistas mejor pagados de Europa, se desmorona cuando en medio de las negociaciones para su traspaso salta a las portadas de los periódicos una denuncia contra él por violación. Mientras él niega las acusaciones, su agente, Pedro Guillén, tratará de controlar, pagando por el silencio, una situación ya de por sí complicada por las continuas lesiones, salidas nocturnas y malas compañías de su representado. ¿Es Javi culpable de los abusos? ¿Es una víctima de su entorno? Ahí radica el quid de la pieza.

Con el fútbol, o su backstage como pretexto, la obra habla de temas «peliagudos», palabra que utiliza el actor protagonista Álvaro Rico, para enumerar algunos de los problemas que se abordan a lo largo de la función como la dificultad que tiene un joven para asumir y sobre todo controlar la fama, el éxito o la riqueza en un mundo tan falso, pasando por la lealtad, la familia y la amistad. También de la fuerza de la verdad (y de su opuesto, la mentira), el poder de las redes sociales, de los juicios paralelos que condenan sin tener en cuenta los argumentos de cada cual; la manipulación o los intereses económicos, capaces de arrasar con todo.

«En la obra se pone en juego la presión a la que están sometidos estos ídolos que al final son chavales de 20 años que ganan una pasta bestial y lo tienen todo. Sin embargo muchas veces son casi meros productos. El tema es la excusa para, entre otras cosas, también hablar de moralidad», afirma Álvaro Rico, el malo, malísimo, de la serie «Élite» que sobre el escenario se transforma en futbolista. «Sin ser hipócrita, sí empatizo con el personaje porque llegué a la obra tras el boom de ‘Elite’ y todo lo que eso me generó. Hay cosas que puedo llegar a entender como cómo se siente el futbolista porque él no lo pasa bien y tiene episodios de ansiedad. Javi Cuesta hay momentos en los que dice que está hasta las pelotas de esta fama y de todo el circo que hay a su alrededor porque ni él eligió ni pretendió llegar a eso, él solo quería jugar al fútbol. Como actor me sentí muy atraído por el texto. No tengo los millones que tiene él, ni creo que como actor esté a ese nivel mediático, pero sí que me identifico con ciertas cosas», confiesa el actor, escudero de «El Cid» en televisión.

A pesar de ser la pequeña pantalla la que lo ha catapultado a la popularidad, dice Álvaro Rico que necesitaba subirse al escenario para reencontrarse consigo mismo y recuperar sensaciones. «Hay gente que me dice que qué necesidad tengo de hacer teatro cuando me va tan bien en televisión pero es que yo vengo del teatro y esa siempre ha sido mi escuela. Cuando llevaba tres o cuatro años haciendo series sin parar, el hacer teatro era algo que iba pidiendo por las esquinas porque me apetecía mucho. La sensación de hacer teatro es increíble y eso no se siente en los rodajes. Para mí, hacer teatro ha sido salir del confort. Cuando se empalman tantos rodajes, al final el cuerpo se acomoda y creo que como actor debo estar fuera de esa comodidad porque ahí es donde te desarrollas y creces. En el teatro puedes investigar, jugar y te puedes equivocar, algo que la tele te permite mucho menos», comparte precisamente, en una conversación mantenida durante el parón de un rodaje que, a día de hoy, le mantiene todo el día «en máxima alerta». El sábado, y como le va «la mala vida» bromea, volverá a cambiar el chip para ser el futbolista Javi Cuesta. «Al estar de gira, llegan los lunes y no puedo con mi vida en los rodajes. Los lunes a primera hora me preguntó por qué, pero la recompensa es tan grande que por la tarde ya se me ha pasado todo. Soy un culo inquieto», reconoce.