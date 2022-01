Guía para aprender de vinos y no morir en el intento

Complicado, ajeno a nuestro lenguaje... el mundo del vino está envuelto en un halo de terminología extraño, poco común y en ocasiones hasta rimbombante que a muchos termina por generarnos rechazo. Y es una pena, porque en general el vino nos gusta, sabemos lo que queremos, pero fuera de las cuatro o cinco marcas que reconocemos, el momento de elegir un vino se torna en un reto insuperable que muchas veces nos lleva a elegir otro tipo de bebida antes que ‘meter la pata’ con un vino poco adecuado para los platos que vistan en ese momento nuestra mesa. Ante situaciones así nuestro primer recurso suele pasar por aprendernos tres o cuatro tópicos que hayamos leído en algún sitio (los tintos con crianza van mejor con carnes, los blancos gallegos son perfectos para mariscos, los rosados van con la pasta, etc.), pero en ocasiones no nos llega para mantener una conversación fluida sobre el mundo del vino ni, mucho menos, para tomar la mejor decisión cuando nos ‘enfrentamos’ a la carta de vinos del restaurante.

Para saber más cosas (al menos las útiles y prácticas) sobre el mundo del vino proliferan desde hace años diferentes cursos de cata, servicio y tipología de vino, algunos (los menos) de dudosa calidad, y otros (la mayoría) avalados por organismos y colectivos de cierto prestigio. Para iniciarse y tener unos conocimientos básicos, organismos como el Consejo regulador de la DOP Valencia organiza de manera periódica cursos de iniciación a la cata. Se imparten en dos niveles y se centran en las fases de cata, los diferentes tipos de vinos en función de su elaboración y procedencia, el servicio y conservación. Se trata de programas formativos cortos (poco más de 10 horas en total) que nos pueden ayudar para comenzar a desenvolvernos con naturalidad en este apasionante mundo. Otros colectivos como Enócata también proponen este tipo de cursos de iniciación, válidos para dar nuestros primeros pasos con cierta soltura.

Lo más probable es que, llegado a este punto, nuestras inquietudes entorno al vino hayan aumentado y queramos saber más. Para estos casos la empresa de formación More Than Wine acaba de crear un completo curso de especialista en vinos de España. Se trata de un proyecto de formación creado por un grupo multidisciplinar de más de 30 tutores dirigido a quienes quieren tener conocimiento profundo sobre la industria del vino en España. Incluye todas sus regiones productoras y las leyes que rigen la producción de vino de calidad, las características ambientales y humanas que influencian el estilo y la calidad del vino, así como los vinos especiales elaborados por todo el territorio nacional y sus términos de etiquetado. Para la primera edición de este curso (que tiene un año de duración e incluye clases en directo cada tercer lunes de mes) se pueden formalizar ya las inscripciones, que tienen un precio especial si se confirman antes del 1 de marzo, a través de la web morethanwines.com. Esta nueva iniciativa formativa supone un punto de inflexión para More Than Wines, empresa que hasta ahora centraba sus proyectos en titulaciones específicas avaladas internacionalmente como los cursos WSET (considerados como la antesala para la obtención del prestigioso título de Master of Wine) y otros ciclos específicos relacionados con otras bebidas como el sake o el whisky.

Otra opción para mejorar los conocimientos sobre vino, pero en este caso más enfocado a personal de sala y otros profesionales del sector de la hostelería y la distribución, es la que ofrece la DOP Valencia con el Master de Sumiller especialista en vinos valencianos, curso para el que acaba de abrirse el plazo de inscripción de esta última edición y que tiene como particularidad que los alumnos inscritos finalizan el curso con una actividad práctica que pasa por elaborar su propio vino.

Sin duda, iniciativas formativas que nos permitirán disfrutar del mundo del vino desde otro enfoque.