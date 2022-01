Lo mejor está por llegar: vuelve ‘Ozark’

Netflix no ha hecho esperar mucho a sus suscriptores para lanzar una de las temporadas más esperadas del año. Más allá de «Stranger things», «The Crown», «Los Bridgeston», «Élite» o «Vikingos», la serie con mayor puntuación de la plataforma, salvando las distancias con «Breaking Bad», es «Ozark». Con un 7,3 en Filmaffinity y un 8,5 en Rotten Tomaoes, la serie es un chute de adrenalina para los aficionados a las historias de acción con altas dosis de suspense.

Creada por Bill Dubuque y Mark Williams, esta producción televisiva narra la delicada situación de la familia Byrde, regida por el matrimonio disfuncional de Martin y Wendy, que por circunstancias de la vida han acabado blanqueando el dinero negro de un cártel mexicano. Sus intentos por sobrevivir les han llevado a involucrarse aún más con la banda criminal, lo que conlleva un alto coste personal.

La serie lleva tres temporadas a sus espaldas y Netflix estrena hoy la cuarta, que estará dividida en dos tandas. La plataforma lleva a su catálogo la primera de ellas, con siete capítulos. Los Byrde se aferrarán ahora a la única esperanza que les queda, la jubilación del capo, Omar Navarro. Están a un paso de volver a ser libres, pero antes deberán llevar a cabo las últimas decisiones de Navarro y como es habitual, no serán fáciles. Además, deberán lidiar con las decisiones que tomaron durante la anterior temporada, donde la serie dio un giro de 180 grados, aportando más acción a la trama.

Si algo bueno nos ha aportado la serie en estos cinco años es la actriz Laura Linney, eterna candidata al Oscar y también eterna candidata a los Emmy por «Ozark». Famosa por series como «Historias de San Francisco» o «Frasier», es conocida por haber sido actriz secundaria en películas como La familia Savage, Mystic River o Las dos caras de la verdad. Sin embargo, es con «Ozark» donde Linney demuestra todo su abanico interpretativo, como madre de dos hijos que se están saliendo del tiesto y como líder de una organización fraudulenta.

El otro estreno que prepara Netflix no tardará mucho más. «The Sinner», la otra gran serie de suspense de Netflix, volverá al catálogo el próximo 26 de enero, esta vez con la veterana actriz Frances Fisher, conocida por su papel en Titanic, y con Alice Kremelberg, quien interpretará en esta temporada el papel de la persona desaparecida. Como no, la producción girará en torno al personaje de Harry Ambrose, interpretado por Bill Pullman, un investigador que lucha por recuperar su vida personal mientras intenta recuperarse de los traumas del pasado. Como vemos, los thrillers por fin vuelven a tener su sitio en Netflix, aunque no por mucho tiempo. Por el momento, no hay nuevos lanzamientos.