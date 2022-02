Jordi Morera, ese genio con aire de poeta distraído, se reinventa de nuevo. Nos tiene demasiado acostumbrados a cambiar de rumbo como para tomarlo en serio. Pero ahí estamos siempre, esperando su último demarque, prestos a disfrutar de su magia antes de que vuelva a desaparecer. Esta vez la propuesta se repite en el mismo espacio. Ca Morera se reinventa. La pandemia le ha obligado a cambiar los taburetes y las mesas altas por un mobiliario más convencional, a olvidarse del cliente de paso y aceptar que los verdaderos aficionados no podemos acercarnos al restaurante sin una reserva previa. Es decir, muda del tapeo de calidad al menú de un bistró con ambiciones.

Cuando entras por la puerta de Ca Morera no puedes imaginarte la comida que te espera. El espacio angosto, apenas decorado con los lienzos de un artista aún desconocido, no pueden anunciarte la comida que te espera. Te recibe Jordi a «porta gayola», con su sonrisa sincera y esa manera suya de quitarle importancia a todo. También a lo que él hace. Se intercambian pocas palabras porque no hay nada que negociar de la carta. El menú es único. Salvo intolerancias o manías del comensal, todo el mundo comerá lo mismo. Es un menú degustación que no se parece a esos otros estrechos y largos que presiden hoy los restaurantes gastronómicos. Apenas cinco platos le sobran a Jordi para dejarle claro al cliente la clase de cocinero que es. Cinco platos de raciones muy generosas donde hay producto, creatividad y mucho terruño. Una fórmula infalible para ganarse el favor de todos los públicos. El propio Jordi se encarga de rematar los platos y servir las mesas. Sin formalismos, sin prosopopeya. Entra y sale de la cocina llevando platos, cantando recetas y ofreciendo vino. Ni una palabra de más ni una sonrisa de menos. Aquí los clientes no esperan peloteo. Sólo una comida sorprendentemente buena a unos precios imbatibles. Nada más llegar te noquea con un mullador de alcachofa y atún. Esperas el típico aperitivo que se come de un bocado para empezar un menú, pero te llega una ración propia del menú de plato único. Eso sí, con los detalles cuidados hasta el extremo: las puntillas de las alcachofa fritas y crujientes pero con el corazón bien jugoso, el atún atemperado, el aliño bien cuidado… Esa manera suya de cocinar, en la que se cuidan los detalles sin hacerle notar al comensal el esfuerzo que ello supone, se repite de manera constante en el menú. Como cuando te sirve una sepia que se ha cocinado con su tinta y su melsa y para ligar la salsa se utiliza una fina mantequilla de cabra.

No sé como Jordi puede conjugar el equilibrio de los precios. El menú cuesta sólo 40 euros, pero en él aparece más producto y de mejor calidad que en muchos restaurantes gastronómicos. Si te pone un sepionet, se compró esa mañana en el mercado central; si aparece ventresca para acompañar una perdiz, será de almadraba. Todo bueno, en raciones generosas y a precios asequibles. ¿Imposible? No. Se trata de eliminar lo accesorio: las largas cartas con productos que no rotan, las bodegas extensas, las vajillas de lujo… No hay secreto. Sólo eliminar los superfluo para concentrarse en lo importante. Lo único imposible es entender como Jordi puede sacar adelante estos platos en una cocina tan minúscula y con la única ayuda de joven cocinero inglés (Josh Straw).

Abandoné el comedor con la promesa de unas becadas que Jordi estaba a punto de recibir. No duden que volveré a por ellas. Sé que en esas mesas sin mantel se servirán unas a la altura de las que en otros tiempos comimos en Viridiana, Arce o Zalacaín. Becadas quedan pocas, cocineros con la mano de Jordi, casi ninguno.