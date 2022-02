Salvador Manjón: "Prescindir del granel puede ser un valor añadido"

Salvador Manjón Estela (València, 1963) es, desde el pasado mes de noviembre, nuevo presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Valencia tras ser elegido por unanimidad por el pleno del Consejo. Perfecto conocedor del mundo del vino, su dilatada trayectoria le ha llevado a formar parte de organizaciones sectoriales como la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), el Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMV) o el Comité Organizador del Salón Internacional de la Maquinaria y Equipos para Bodegas y del Embotellado (ENOMAQ); así como jurado en los más prestigiosos concursos internacionales. Desde hace más de 25 años dirige, además, La Semana Vitivinícola, revista decana del sector en España.

¿Cuáles han sido sus primeras acciones a su llegada al cargo?

Lo primero ha sido ponernos al día sobre la situación en la que nos encontramos y ordenar todas las ideas y las posibilidades que tiene esta situación, de la que creo que podemos salir fortalecidos. Hemos de analizar los recursos de los que disponemos para vencer las amenazas que se ciernen.

¿En qué lugar les deja la sentencia de hace unos meses favorable a las demandas de las DO’s Alicante y Utiel-Requena?

No es una situación buena, pero no solo para nosotros... esto afecta a todas las denominaciones de origen. Nos afecta sobre todo en la forma que estamos accediendo al consumidor. Si lo que lanzamos son mensajes contradictorios lo único que logramos es poner en guardia al consumidor frente a la información que recibe. Mal hacen los que piensan que salen beneficiados con esta situación. Tenemos un reto importante que afrontar y hemos de darle solución.

¿Cuál es la fortaleza de este consejo regulador?

Sin ninguna duda las bodegas y sus viticultores. El Consejo no tendría sentido sin ellos. Su compromiso y buen hacer son vitales para garantizar un futuro sostenible de la DO Valencia.

¿Y la debilidad?

Creo que el hecho de no haber sido capaces de trasladar al consumidor el mensaje con la claridad suficiente. No haber sido capaces de evitar un conflicto que se podía haber solucionado con dialogo entre todos... En realidad nuestras debilidades son humanas por decirlo de algún modo. Tenemos unos vinos de mucha calidad y ahora toca adaptarnos un poco al mercado. En cualquier caso no son debilidades propias nuestras, sino que afectan al conjunto del sector.

Entre las principales funciones del Consejo Regulador se encuentra la promoción. En el contexto actual, ¿qué tienen previsto para este año?

Básicamente hacer frente a esa deficiencia de comunicación que comentaba antes. Hemos de llegar al consumidor con un mensaje mucho más claro y directo. El objeto de todas nuestras comunicaciones tiene que ser el consumidor y hay que llegar a ellos de forma concisa. Adelantar ahora acciones concretas resulta complicado por las circunstancias de la pandemia.

¿Será 2022 el año en que la DO Valencia comercializará toda su producción como vino embotellado?

Muy probablemente. Las circunstancias nos han obligado a afrontar una reestructuración del propio concepto de la denominación de origen. A fecha de hoy el volumen de granel es ridículo, y prescindir de esa figura de granel podría ser un valor añadido para nuestros vinos.