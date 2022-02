Sergio Dalma: "Soy un disfrutón de la vida"

La energía de Sergio Dalma es contagiosa. Irradia positivismo. Quizás, por ese empeño en transmitir vitalidad y felicidad, ha bautizado a su último álbum, el 21 de su discografía, «Alegría» . Aspira a que, con sus canciones, sus fans se olviden de pandemia. Mañana actúa en Les Arts. «En el espectáculo, el principal ingrediente es la ilusión y en esto vamos sobrados», bromea Josep Capdevila (Sabadell, 57 años).

Alegría, que palabra tan corta e importante.

Si este título se lo hubiera puesto hace unos años a otro trabajo no hubiera tenido ni el peso ni el impacto que tiene ahora. Estamos emocionalmente dañados y heridos y lo que me interesaba era lanzar un mensaje alegre y optimista.

¿Qué le produce alegría a Sergio Dalma?

Por suerte, todavía muchas cosas. Profesionalmente me da alegría saber que tengo por delante esta gira, que hemos hecho un disco con un mensaje que le está encantando a la gente, el darme cuenta que la música sigue siendo uno de los remedios a situaciones drásticas como las que nos ha tocado vivir en la pandemia... muchas cosas. A nivel personal me da alegría ver que mi gente está bien. Ahora disfruto de cada segundo porque eso es lo que nos ha enseñado esa pandemia, a valorar todas las pequeñitas cosas que antes pasaban desapercibidas y ahora son la esencia de la vida.

Ponerle a un disco «Alegría» cuando está creado durante el primer confinamiento es tener más moral que el Alcoyano.

Bueno, esa es la sensación que tenía cuando iba recibiendo las canciones. Yo estaba jodido en casa, como mucha gente, viendo como se me truncaba la gira del 30 aniversario y sin poder hacer las cosas que quería. Viendo que aquello se alargaba y que era una situación muy dramática, cada vez que recibía una canción sentía una descarga de energía y buen rollo. Tenía claro que en este álbum quería transmitir un mensaje vitalista porque es lo que creo que nos hacía falta. Como anécdota te cuento que a los compositores les pedía que me mandaran alguna balada porque no tenía ninguna.

Le cantas a la vida cuando, de alguna manera, sentimos que la pandemia nos la está robando.

Esa es la sensación que tenemos. Creo que, ahora más nunca, hay que estar enganchado a la vida porque no sabes en qué momento se te puede cortar todo. Con la covid todos nos hemos dado cuenta de que somos más vulnerables de lo que nos imaginábamos.

Sin alegría somos muertos en vida. Siempre me he considerado una persona muy optimista y positivo y, aunque lo esté pasando mal, mi trabajo es lanzar un mensaje vital y contagiar alegría. Siento que estamos demasiado heridos. Entiendo por tus palabras que, como si un actor fuera, actúas ante el público. Con los años he conseguido diferenciar entre Josep Capdevila y Sergio Dalma. Soy de los que cuando baja del escenario desconecta y ejerce de persona de a pie. Cuando uno se pone ante un público que ha pagado una entrada tiene que transmitirle un rollo positivo.

Debe ser gratificante el tener la capacidad de hacer feliz a la gente y que, durante los tres minutos de una canción o las dos horas de un concierto, se olviden de todos sus problemas.

Esa es una de las recompensas de este trabajo. Durante el confinamiento, a través de las redes, mucha gente me comentaba que con mis canciones se les había hecho más llevadero el paso de los días. El hacer feliz a la gente es uno de los mejores premios que puedo recibir.

Por las circunstancias en las que llega, ¿es esta gira la más especial?

Sí, para mí, sí. Esta pandemia nos ha quitado muchas cosas y volver a pisar un escenario significa mucho. Se nota mucho el cariño, las ganas y la emoción de la gente. El brillo de los ojos es especial. La verdad es que vale la pena. Lo más bonito para un cantante es que en un concierto la gente coree las canciones. A mí eso me sigue emocionando mucho.

Cuentas con la ventaja de que te diriges a un público muy fan y predispuesto.

Eso es verdad. Mi público me ha sido fiel desde el primer momento y alardeo de eso. Sé que tengo un público realmente especial.

Llevas 32 años en la música. ¿Eres un clásico o un superviviente?

Un poco mezcla de las dos cosas. Me considero un trabajador de la música que disfruta de ello y al que, a pesar de todo, le gusta salir de la zona de confort, arriesgar y buscar cosas nuevas. Y también me siento un superviviente por la forma en la que ha cambiado la sociedad y cómo ha cambiado el mundo de la música. Evidentemente, por los años y por el bagaje que uno tiene, pues ya empieza a ser un clásico, claro.

Has conseguido colocarte en ese grupo de élite que sobrevive a los vaivenes de la moda.

He tenido siempre muy claro cuál es mi estilo y he intentado ir creciendo y evolucionando dentro de ese estilo sin perder mi esencia. Creo que conozco muy bien a mi público y sé lo que quiere de mi. Busco sorprender pero siempre buscando que entiendan lo que hago.

En «Alegría» colaboran contigo compositores casi novatos pero con tirón entre los jóvenes como Gonzalo Hermida. ¿Lo has hecho para rejuvenecer tu música y ampliar públicos o no ha sido algo meditado?

Ha salido así. Es gente muy joven pero con una forma de escribir y un concepto que me encanta. Trabajar con esa gente, es cierto, siempre refresca y rejuvenece el estilo pero yo no he pretendido captar la atención de un público joven y dar la espalda a mi público. Siempre he tenido claro cuál es mi público y siento que de forma espontánea se ha sumado gente joven que es muy bienvenida.

¿Uno de tus mayores orgullos es poder decir que existe el estilo Sergio Dalma?

Es importante que cuando uno escuche una voz la identifique y yo he luchado por eso. Creo que el que escucha una canción mía enseguida la identifica.

Tu discografía es amplísima y muchas canciones han sido número uno, pero, si haces un rápido repaso mental, ¿cuál podrías decir que es tu buque insignia?

Son tantas.... Ahora que hemos tenido que diseñar y preparar esta nueva gira he sido un poco masoquista y he vuelto a escuchar mi discografía y son tantas que no podría elegir una u otra. Para este espectáculo me apetecía recuperar canciones que hace tiempo que no canto y, a mitad show hacemos una cosa muy chula de forma más desnuda, tipo concepto más acústico y es un momento en el que disfruto mucho.

¿Estás pendiente de cómo están situadas las canciones en los listados?

Mi intención es que la gente haga suyas mis canciones, pero los listados no me obsesionan porque eso no te deja respirar y trabajar realmente a gusto. Hago las canciones pensando que le pueda gustar a mi público. Si conseguimos que se sitúe bien, pues bienvenido sea pero esa no es la obsesión.

¿Eres disfrutón?

Yo siempre he sido un disfrutón de la vida y además me gusta compartir ese disfrute con la gente que está cerca de mí. Sí, creo que más que nunca hay que disfrutar de la vida.