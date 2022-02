Jorge Motos: "Idealizaba ganar un goya y la posibilidad ha llegado"

Premio Berlanga al ‘Mejor Actor Protagonista’ y la Biznaga de Plata a ‘Mejor Interpretación Masculina’ durante el Festival de Málaga, Jorge Motos está nominado por su papel en ‘Lucas’ a «Mejor Actor Revelación» en la gala de los Goya que se celebra mañana. Motos, de 22 años, nació en Nazaret, se crió en la avenida del Puerto y se formó como actor en la Escuela del Actor en València, ciudad de donde salió a los 17 años para probar suerte en Madrid. Desde entonces, hace cinco, ha compaginado trabajos en series con temporadas de camarero y los estudios de Comunicación Audiovisual. Su primera gran oportunidad le llegó con «Si fuera tú», la primera serie de ficción de Playz, la plataforma de contenidos digitales de RTVE, en la que compartió reparto con María Pedraza, Óscar Casas y Adriá Collado en 2017. A partir de ahí ha participado en «Centro médico», «Cuéntame cómo pasó», «+ de 100 mentiras», «Mercado central», « La caza: Tramuntana» y ahora en la superproducción de Netflix «Feria». Mañana podría ganar su primer Goya en casa.

Dicen los cinéfilos que eres el actor del momento y una de las grandes promesas del cine español.

¡Qué guay! Me lo tomo como algo que no sé si es real o no. Pienso en el presente y trabajo muy duro desde que tengo 16 años. No, no pienso en el futuro. Solo sé que estoy muy feliz y súper agradecido y que sigo trabajando muy, muy duro, para poder seguir intentando vivir de esto.

¿Estas etiquetas son demasiado peso para un ‘novato’?

No lo veo así. ¡ Jope! Cuando escucho estas cosas me da un poco de vergüenza. Me parece todo superbonito, pero también es algo que se suele decir cuando, de repente, alguien tiene un punto de más sensibilidad. No sé si estos elogios son reales. No me lo planteo.

Pues estar nominado a los Goya por «Lucas» como actor revelación y ser uno de los actores de la que está llamada a ser una de las series de la temporada como es la producción de Netflix «Feria», no está mal para empezar...

Estoy muy feliz, eso no lo puedo negar. Creo que en esta profesión también es muy importante el factor suerte y yo la he tenido. Antes que actor soy fan de las producciones en las que he estado y eso es para mí una grandísima suerte porque me motiva el triple.

Cuando cierras los ojos por la noche, ¿cómo te sientes?

Me siento muy escéptico de todo lo que me está ocurriendo. De pequeño y no tan pequeño soñaba, idealizaba, con la posibilidad de ganar un Goya y este momento, y de repente, ha llegado. Es todo muy fuerte y estoy tremendamente feliz. Es como que todavía no he terminado de asumir todo lo que estoy viviendo.

¿Ya tienes preparado el discurso por si ganas?

Creo, sinceramente, que no voy a ganar. Es imposible de creer, pero me da igual. No he pensado en el discurso porque es muy improbable que esto ocurra. Estoy muy feliz con la nominación y ya me parece muy fuerte. ‘Lucas’ es una peli muy pequeñita que grabamos en 2018, que tardó mucho en salir y que hasta hace un año no tenía distribuidora. De repente ha pasado todo esto. Lo que más feliz me hace es que mis compañeros académicos, a los que admiro un montón, hayan sacado un rato y decidido pasar una hora y cuarenta y cinco viendo y conociendo a Lucas y, además, hayan decidido que mi interpretación merece un reconocimiento. El premio, evidentemente, quedaría muy bonito en mi casa, pero no hay mayor premio que el reconocimiento de mis compañeros.

¿Ya tienes preparado el traje?

No te puedo contar nada. Perdóname.

Sí me dirás quién te va a acompañar...Mi madre, solo puedo llevar a un acompañante.Alguna vez le dijiste ‘ Mamá, quiero ser artista’.

Mi madre me cuenta que, con ocho años justo antes de ir un día al cole, en el baño, y ante el espejo, le dije ‘Mamá, quiero ser artista’. A partir de ahí, junto a mi tía, se puso a buscar y entré en la Escuela del Actor de València. Allí estuve de los ocho a los dieciséis años.

¿Tan claro lo tenías?

Sí. Me acuerdo perfectamente del primer día que fui al teatro. En el coche le di las gracias a mi tía por haberme llevado y así descubrir un espacio que ahora me encanta. Es muy bueno ir al teatro desde muy pequeño porque bebes de un talento que fuera no encuentras. A mí, personalmente, el teatro me ha aportado una parte emocional, me ha enseñado la empatía o el ver el mundo con otros ojos, algo que en el colegio no recibía. Debería ser obligatorio ir al teatro porque es muy educativo.

A los 17 años te vas a vivir a Madrid. ¿Pensabas que vivir en València era una barrera?

En València me empiezan a dar papeles a los quince y es entonces cuando conozco a gente más mayor que me recomienda que me traslade a Madrid porque allí hay más oportunidades y volumen de trabajo. Eso me motiva muchísimo. Independizarme me hizo crecer y creo que me vino muy bien. Lo curioso es que, cuando me instalé en Madrid, me salió trabajo en València. He trabajado en los dos sitios según la época, pero sí te digo, que no hay nada como trabajar en casa y terminar de rodar y estar con la familia.

Ponte en situación. Mañana, antes de la ceremonia, te miras al espejo de tu casa ante el que le dijiste a tu madre que querías ser actor y ves, con 22 años al niño de 8. ¿Qué le dirías?

Le daría un abrazo muy grande y fuerte. No haría falta nada más.

¿Qué significa en tu carrera el papel de Lucas?

Me ha cambiado la vida, pero no por los premios. Me cambió en el momento en el que lo hice, que fue hace tres años. Fue la primera vez que me enfrentaba a un protagonista y a un número de retos mayor al que me sabía enfrentar. El rodaje fue largo.

Por este papel ya has ganado el Premio Berlanga al ‘Mejor Actor Protagonista’ y la Biznaga de Plata a ‘Mejor Interpretación Masculina’. No está mal.

¡Es que cuando veo la peli me veo muy pequeñito! Estoy muy orgulloso de ese papel, pero no sé. Me cuesta mucho verme de manera objetiva. Muchísimo. Verme y no reconocerme es gran objetivo a nivel laboral, y eso me ocurre en Lucas. Creo que, desde ese rodaje, he crecido mucho en todos los sentidos. He cambiado mucho.

Tu familia es y vive en València, ¿estar nominado te está haciendo quedar mal con mucha gente que quiere y no puede ir a la gala?

Literalmente. Solo tengo una invitación y es para mi madre. El tema de la covid lo limita todo mucho. Mira, yo tengo claro que estaré bien porque acabo de superarlo. Fue un rollo porque me pilló con mucho volumen de trabajo y estar una semana en casa lo convirtió todo en un infierno. ¿Sabes? la ceremonia es justo en medio del barrio en el que nací, Nazaret, y en el que crecí, la Avenida del Puerto. Parece que se han alineado los astros. Es todo muy fuerte.

¿Los premios y las nominaciones están siendo un trampolín profesional?

Te cuento. Siento que lo que está cambiando es la visión externa sobre mí y la visibilidad que me está dando pero esta peli la rodé hace mucho y he tenido parones. Cuando empecé a recibir premios, la gente me decía ‘Madre mía, estas a tope’ y yo les decía ‘pero si me he acabado hasta el paro’. Ahora, gracias a Dios, estoy trabajando y este está siendo un buen año profesional pero... Lo que cambia es la percepción. Ahora me llaman para más número de castings y me dan segundas oportunidades, algo impensable hace un tiempo. Me está pasando que, directores de casting que me dijeron no, ahora me han vuelto a reclamar y eso para mí es una grandísima recompensa. Pero vamos, que de repente, no me han caído del cielo cinco proyectos.

Bueno, estas en la serie de Netflix «Feria».

Sí, se ve ahora, pero se acabó de grabar en marzo.

¿Es tu madre quién te pone los pies en el suelo, o a quién te agarras en los buenos y malos momentos?

Estoy rodeado de muy buena gente y tengo una familia muy guay. Por mi educación no necesito que nadie me ponga en el suelo, pero si lo necesitase sé que a la mínima los que me rodean me darían una palmadita en la espalda.

Estamos carentes de un desarrollo emocional grande. Nadie está preparado ni para asumir el éxito ni el fracaso

¿Uno se prepara para el éxito y el fracaso?

No, ni de coña. Uno no está preparado para absolutamente nada.

¿ Te afectan las criticas en las redes sociales?

Creo que estamos carentes de un desarrollo emocional grande. Nadie está preparado ni para asumir el éxito ni el fracaso. No sé. Mira lo que le está pasando a Chanel -ganadora del Benidorm Fest-. Yo siento por ella una profunda admiración porque es una referente. Ella es una artista todo terreno y para conseguir trabajo en España ha tenido que tocar todos los palos. Yo no he estado expuesto a críticas grandes, pero las que me han llegado y son constructivas las recojo con mucho amor y aprendo de ellas y las destructivas... me las tomo a risa. Las redes, a veces, te hacen vivir un mundo paralelo y te pueden empañar un poco la visión. Pero ahí está tu gente para ayudarte a abrir los ojos.