«Tu mano en la mía», un amor de teatro

A Rebeca Valls le emociona interpretar a Olga Knipper, «una gran mujer y «una de las 39 fundadoras del Teatro del Arte». A José Manuel Casany, le da «respeto» meterse en la piel de Chéjov para mostrar no solo la intimidad de quien es considerado el precursor del teatro moderno, sino abordar temas universales como el amor, la pasión, el humor, la ausencia, el conflicto o la pulsión creativa. «Tu mano en la mía», la función que hasta el 6 de marzo se ofrece en el Teatre Talia, recrea la historia de dos seres que se sienten, se anhelan y se extrañan. El médico, autor y dramaturgo ruso Anton Chéjov conoció a Olga Knipper en una lectura de «La Gaviota» cuando ya era un reconocido escritor de cuentos. A partir de ese momento comenzó una relación que duró seis años y estuvo marcada por la distancia. Primero fueron amigos, luego amantes y, finalmente, marido y mujer. Chéjov, de 38 años y enfermo de tuberculosis, debía pasar largos periodos en Yalta, a más de 1.500 km de Moscú, donde Knipper, de 29 años, desarrollaba su carrera como actriz en el Teatro del Arte. Al calor de este amor nacieron algunas de las grandes obras del dramaturgo ruso como «Las tres hermanas» o «El jardín de los cerezos», siendo Knipper protagonista en los montajes del Teatro del Arte. La pareja se cruzó más de 400 cartas de amor. El matrimonio terminó con la muerte de Chéjov en 1904, mientras que Olga Knipper se convirtió en divulgadora de su legado.

Carol Rocamora, traductora, biógrafa y unas de las mayores expertas en Chéjov, convierte todo este material epistolar en una obra conmovedora, trágica y cómica que, como catalogó el director Peter Brook, bien podría ser el argumento de un título del propio Chéjov.

La compañía valenciana L’Om Imprebís vuelve a un clásico como es el autor ruso para mostrar no solo la intimidad de quienes son considerados los precursores del teatro moderno, sino también para abordar temas universales. «Nunca me he emocionado tanto en el teatro. He llorado. Esas cartas son reales. Es verdad lo que han sentido, lo que han escrito. Da mucho respeto», apunta José Manuel Casany. Para Rebeca Valls, la obra es una «oportunidad para conocer a esta gran mujer que fue Olga Knipper. Ademas de ser una de las 39 fundadoras del Teatro del Arte se mantuvo al frente hasta el final de sus días, lo que motivó a Chéjov a escribir esas dos últimas de teatro sin las cuales no sería el autor que conocemos hoy».

Dirigida por Santiago Sánchez y con música original de Víctor Lucas, que toca en directo al piano durante la representación, «Tu mano en la mía», es una hermosa historia de amor transcurrida gran parte en la distancia.