Chevi Muraday: "Llevo al límite a todo el que se acerca a mí"

"El perdón" es un acto difícil pero necesario para poder avanzar. Y a algo tan obvio pero complicadísimo se ha agarrado Juana Acosta para superar la muerte, por asesinato, de su padre en Colombia cuando ella tenía 16 años. La actriz un buen día decidió llamar a Chevi Muraday, Premio Nacional de Danza, para tratar de sanarse a través de la danza. Se trataba de «resignificar el dolor y encontrar en la empatía una perspectiva liberadora». Volver a nacer, volver a vivir, volver a sentir.... bailar. «El perdón», así se llama la pieza, se puede ver en el Teatro Principal este fin de semana (hoy y mañana a las 20 horas, domingo, 18 h)

¿Perdonar es olvidar?

Perdonar no es olvidar pero sí abrir la puerta al futuro. Perdonar es colocar todo ese rencor y dolor por el que has pasado y saber vivir con él sin que sea una mochila. Eso es lo que me ha movido a crear esta obra junto a Juana Acosta.

¡Qué necesario es saber pedir perdón!

Vivimos en una sociedad muy polarizada, una sociedad en la que hay mucho que perdonar.

¿Cómo se te ocurrió esta pieza?

Me la presentó Juana. Todo emerge de su vida. La función es un proceso de muchas conversaciones sobre lo importante que es perdonar. Fue duro. Colombia es un país castigado por la violencia y terriblemente mutilado. España también ha pasado por situaciones terribles y todavía hay cuentas pendientes.

¿Es una pieza hecha por y para Juana Acosta?

Nos conocemos desde hace tiempo y tenemos muchos amigos en común. Hace años trabajé con su exmarido Ernesto Alterio y ella dice que siempre había querido trabajar conmigo y acercarse a la danza. Soy un afortunado porque a mí me eligen. Ni llamé a Aitana Sánchez Gijón, ni a Marta Etura o a Juana, ellas levantaron el teléfono y pidieron reunirse conmigo para contarme algo. Juana vino con ganas de compartir su testimonio y preguntarme si, a partir de ahí, se podía hacer algo. Me impresionó mucho su relato no solo por lo terrible que es sino por el lugar desde el que lo cuenta. Me conmovió. Junto a Juan Carlos Rubio empezamos a trabajar para esta función hace dos años de forma concisa e intima.

¿Ha encontrado Juana la sanación que buscaba a través de la danza?

Ella dice que está viviendo una catarsis emocional tremenda. Ella, antes, no podía hablar de este tema y pocos sabían que sus padres habían sido asesinados. El hablar de ello y la valentía y generosidad con la que se acerca al público cada día sí creo que puede ser sanador para ella.

"No sé si el escenario es adictivo pero sí sé que es una forma de vida de la que quiero seguir viviendo»

¿Y para ti tiene un significado especial?

Sí, porque me ha servido de reflexión. En un momento decidimos exponer los lugares íntimos de cada uno pero yo no fui tan valiente como ella que es el motor de la pieza. Para mí es especial por el hecho de que es la primera pieza en 25 años que no emerge de mi propia necesidad. Y ahí está el cambio de la creación, del yo como director y el yo como intérprete. Siempre estoy al servicio de la obra y al pie del cañón. He tenido que hacer un trabajo muy íntimo con Juana, de muchísima contención y cercanía con ella porque no ha sido nada fácil llegar hasta donde hemos llegado. El proceso de creación ha sido arduo, difícil y hemos tenido que pactar muchas cosas.

Entiendo que sin Juana esta obra no tiene sentido.

Es que sin Juana no hubiese existido ‘El perdón’.

¿Llevar a las grandes actrices al teatro a hacer danza es una manera de llevarlas a su límite?

Creo que hay una necesidad como intérpretes de abarcar y conocer otros universos más allá de los que ya se conocen. Ellas tienen una necesidad de querer experimentar y ponerse ellas mismas a prueba. La frontera entre la palabra y el movimiento siempre ha sido muy frágil y hemos saltado y jugado entre una y otra. Es algo muy latente en mi trabajo. Creo que eso a ellas les permite la comodidad o se aseguran que, al menos, saben que van a tener palabra y que no solo van a hacer un trabajo de movimiento. Saben que no van a ir a la deriva. Esa inquietud que tienen ellas como artistas es lo que les empuja a lanzarse al vacío sin red porque nunca sabemos dónde vamos a llegar. Yo llevo al límite a todo el que se acerca a mí. Conmigo, en el buen sentido de la palabra, no hay límite. Me gusta desestabilizar lo que está estabilizado. Creo que es necesario deconstruir para volver a construir . Y ahí está la valentía del que trabaja conmigo. Yo cuido cada detalle de los proyectos en los que me sumerjo y siempre busco retos diferentes.

El desgaste de cada función por la exigencia física y el esfuerzo que implica es brutal. ¿Cómo lo aguantas?

Bueno, no puedo vivir sin ello. Voy a cumplir 53 años y ya no sé si soy un bailarín maduro o no sé muy bien. ¿Un intérprete?, no sé muy bien como catalogarme. No sé. Soy un bailarín muy válido, maduro e intérprete. Lo único que sé es que no quiero dejar de hacerlo. El cuerpo todavía me responde y tengo la necesidad e inquietud de seguir subiendo a los escenarios y seguir creando. Eso lo tengo clarísimo.

¿El escenario es adictivo?

No sé si es una adicción, pero sí una forma de vida de la que quiero seguir viviendo.

¿Durante el espectáculo llegas a mirar a la cara al público?

Es difícil ver los rostros de la gente con tanta oscuridad, una oscuridad que te imbuye y de la que tienes que emerger tú. Lo que es fascinante es el silencio de respeto y atención que se crea entre el espectador y nosotros. Es muy envolvente.

Sí que hay público, pero lo que no hay es un compromiso institucional para que la danza esté latente como están otras artes escénicas

Si miras atrás y piensas que fue en 1992 cuando presentaste tu primera pieza como coreógrafo. ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza?

Que no hay tantísima diferencia entre aquella época y ahora. Siento que esto acaba de empezar. Vivimos en un país en el que tienes que estar al pie del cañón constantemente y eso te obliga a regenerarte y crear constantemente. Para lo bueno y no tan bueno, tienes que estar ahí. Han pasado muchas cosas. He ganado en madurez, en la forma de interpretar, en la forma de bailar... Ahí sí que he cambiado. Pero creo que en el espíritu y las ganas todo sigue igual.

¿En estos años sientes que ha cambiado la percepción del público hacia la danza?

Creo que estamos haciendo una gran labor de cercanía para que el público no vea la danza como algo elitista. Eso sí que ha cambiado. A mí, cuando me dicen que no hay público para la danza, pongo cara de poker. Sí que hay público, pero lo que no hay es un compromiso institucional para que la danza esté latente como están otras artes escénicas.