Gisela: «Me testeo y pongo retos para mejorar»

Gisela es mucho más que uno de las primeras quince triunfitas. La catalana, que acompañó a Rosa a Eurovisión y años después fue la elegida para representar a Andorra en ese mismo concurso es, entre otros muchos éxitos, la única artista española que ha cantado en la ceremonia de los Oscar . Estos días, la voz de la popular Elsa de Frozen - uno de los muchos personajes de Disney a los que le ha dado voz-, está en València representando en el Teatre Talia la comedia «Es una lata el trabajar». Gisela es una todoterreno.

¿Es una lata el trabajar?

Pues a veces, como todo. Por mucho que sea un trabajo vocacional y me guste muchísimo lo que hago, a veces es cansado y el hecho de ser inestable hace que sea sociológicamente difícil de llevar pero, como me gusta tanto, al subir al escenario se me olvida todo.

¿Por qué este homenaje a Luis Aguilé?

Es un personaje que no ha tenido su musical y se lo merece. Como es un guion original no solo hay canciones de Luis Aguilé. Hay canciones conocidas, canciones inéditas... Es un montaje muy divertido que invita a cantar, bailar y aplaudir.

La comedia, para aliviar tensiones, llega en un momento perfecto.

¡Necesitamos tanto reírnos! No sabes las ganas que tiene la gente de pasárselo bien y lo predispuesta que viene al teatro. He hecho muchos musicales a lo largo de mi carrera y las ganas con las que la gente viene ahora no lo había sentido antes. Hemos estado tanto tiempo sin hacer nada que ir al teatro es ahora como una noche de fiesta.

Vuelves a trabajar con Naim Thomas.

Hicimos juntos ‘Esta noche no estoy para nadie’, ‘Los 40, el musical’ y varios montajes más. Es un placer y un lujo coincidir porque, además de ser muy generoso en el escenario, nos llevamos muy bien y es un artistazo.

Y tu una todoterreno.

Eso intento. Siempre he querido ser una actriz polivalente y polifacética. Desde pequeña me he formado en muchísimas disciplinas artísticas como baile, claqué, canto, interpretación, danza clásica, jazz... Siempre he tenido el concepto de que una artista debe hacer un poquito de todo y, si puede ser, que todo esté bien hecho. Eso es lo importante. A mí, ser polivalente me está haciendo no parar de trabajar afortunadamente. Tengo muchas puertas abiertas y eso me está permitiendo trabajar mucho.

¿Te reinventas por necesidad vital?

Por necesidad vital y por necesidad del mercado. Me gusta reinventarme porque es un aburrimiento hacer siempre lo mismo. Me gusta testearme y ponerme retos para poder evolucionar. Los desafíos que uno se autoimpone te hacen mejor.

Empezaste en OT, pero ¿lo que realmente cambió tu carrera fue que apareciera Disney en tu vida?

Sí , pero no sabría decir en qué tanto por ciento. Quizás pondría que OT en un 40 y Disney en un 60, pero si no hubiera estado en OT no habría llegado hasta la factoría Disney.

¿Qué supone formar parte de Disney?

Disney ha contado conmigo en muchísimas producciones y eso es porque tengo una imagen, un sello y una marca que es muy mía y que a ellos les gusta. Dicen que es una buena combinación para hacer este tipo de trabajos que son muy exclusivos.

Se podría decir que eres una artista total.

Muchas gracias. Mi concepto de artista es el que está formado en muchas disciplinas. Yo tengo un tipo de voz y un timbre finito que me favorece para el doblaje en la factoría Disney. Ellos no solo buscan una voz, también una imagen y parece que yo reúno todos los ingredientes que ellos necesitan.

¿Te exigen tener una imagen ‘limpia’?

Soy como se ve. Soy sencilla y me dedico a mi profesión. Intento no mostrar mis facetas más gamberras o sexis porque al ser un referente para muchos niños hay que ir con cuidado porque me ven muchos ojos y tengo una responsabilidad. Creo que no hay que perder la esencia pero sí tener cuidado con los mensajes que lanzamos.

Tu que has ido dos veces a Eurovisión, ¿qué consejo le darías a Chanel?

Consejos vendo que para mí no tengo. Le diría que lo disfrute, que no piense en nada más que en pasarlo bien. Que le saque todo el jugo. Que las cosas malas que le hayan podido pasar que le de la vuelta y más vale que hablen mal pero que hablen porque al final las cosas se olvidan y si tu eres una curranta, crees en lo que haces y vales, al final, eso es lo que prevalece. Que lo pase bien.

Eres la única artista española en cantar en los Oscar, ¿qué recuerdos tienes de esa noche?

Sí, sí, tengo ese privilegio. Me lo tomo como un regalo porque esta carrera es muy bonita pero también muy dura. Cuando me lo plantearon no me lo creía y, desde el principio, me lo tomé como un regalo. Estar ahí y vivirlo fue sencillamente maravilloso. Lo mejor.