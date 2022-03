Dulk: "El arte urbano te da la posibilidad de dar el salto"

Han sido meses intensos para Dulk, el alias que utiliza Antonio Segura en el mundo del arte. No es fácil planificar, diseñar y elaborar tres exposiciones, y mucho menos lidiando con la plantà de una Falla Municipal, algo «irrepetible» en la carrera de este artista, cuyos dibujos se pueden ver tanto en calles como en galerías de Estados Unidos, Italia o Francia. En València, sus obras están actualmente en las salas de exposiciones del Centre del Carme, Las Naves y la galería Tuesday to Friday, donde hoy ha inaugurado la muestra «Protect What You Love», con obras inspiradas en el universo de la Falla Municipal. Tras la cremà, en la agenda de Dulk figuran compromisos en París, Burdeos y Los Ángeles.

Estás a punto de inaugurar tu tercera exposición en València y a punto de ver plantada tu primera falla.

Están siendo días muy intensos. Estoy feliz porque he estado mucho tiempo esperando para poder hacer esto. La Falla estaba parada desde el año pasado. Tengo ganas de seguir. Estoy muy contento por cómo hemos planteado cada proyecto. La exposición de «Procés visual» en Las Naves se centra en el desarrollo de la Falla Municipal a través de fotografías. La de «Procés natural», que es la que está en el Centre del Carme, muestra mi trayectoria con esbozos, esculturas y pinturas procedentes de coleccionistas privados. En la muestra que acoge la galería Tuesday To Friday hay obras a la venta inspiradas en el diseño de la falla, ya que tiene los mismos personajes. Las dos primeras estaban planteadas desde el año pasado, pero esta última no.

¿Qué tenías pendiente con esta ciudad?

En València no se había visto lo que es mi obra de estudio. Exponer en la galería surgió de mi necesidad de dejar una especie de legado de lo que es la Falla Municipal de 2022, ya que esta va a desaparecer con las llamas. Me hacía ilusión generar obras que la hicieran eterna.

¿Cómo has compaginado todos los proyectos durante tanto tiempo?

Me he rodeado de un equipo de gente súper profesional. Sara Sáez, María Montés, Piluca, Isabel Puig, Carlos Segura, Jesús Amable, Andreu Signes, Alejandro Santaeulalia (el artista fallero con el que he trabajado), Dridali...

¿Te ha resultado fácil dar el salto al arte fallero desde el arte urbano?

Ha sido fácil porque el trabajo con Santaeulalia ha sido mucho más fluido de lo que esperaba. Ya había trabajado alguna vez en algún diseño de falla infantil. Desde pequeño, he mamado mucho de la estética fallera. Me gustaban mucho las composiciones enrevesadas de las fallas y la sátira que transmiten. En mi trabajo hay mucha influencia de esta estética. Quería hacer esto en mi carrera. Como valenciano, tengo mucha ilusión. Es algo que estoy viviendo mucho, más allá de la creación de la falla. Quiero que sea un momento irrepetible en mi carrera porque me apasiona. Esto solo pasa una vez en la vida. Ojalá pueda volver a diseñar una falla, pero nunca será como la primera vez. Alejandro y yo elegimos tres bocetos iniciales y después solo uno fue el elegido. A partir de ahí fuimos perfilando los detalles. Alejandro no me ha cortado las alas y me ha abierto un mundo. He respetado mucho su sabiduría a la hora de elaborar el diseño.

¿Siempre has sido consciente del peso de las Fallas en tu trabajo?

Sí. No es algo que yo haga conscientemente. Se pueden hacer muchos tipos de falla pero al final, a la hora de crear una Falla Municipal, tienes que meter matices que apelen a las fallas tradicionales. La gente tiene que reconocer un monumento a simple vista. Una falla es una falla, y una escultura es una escultura. La evolución siempre es buena y necesaria, pero yo he buscado una especie de equilibrio entre los dos mundos. Mucha gente me ha comentado que el monumento municipal se ve muy falla. Por eso me gusta lo que hemos hecho.

"En los últimos años he incorporado hacer fotos a la naturaleza como rutina. La intención es representarla fielmente dentro de mi estilo"

En los últimos años hemos visto una gran evolución en tu obra, sobre todo en la técnica. Tus personajes parecen salirse del cuadro.

Hace cuatro o cinco años, mis obras parecían más dibujos animados, con un lenguaje relacionado al álbum ilustrado. Ha sido por la influencia de la fotografía. En los últimos años he incorporado hacer fotos a la naturaleza como rutina. La intención es representarla fielmente dentro de mi estilo. Lo que hago ahora es más realista y volumétrico. En mis viajes he intentado meterme en el hábitat natural de los animales.

¿En qué momento entra el ecologismo y la causa medioambiental de manera decidida en tu obra?

Estos temas siempre han estado ahí. De pequeño, todos mis dibujos eran de animales. En la exposición del Centre del Carme se exhibe un dibujo de cuando tenía 5 años. Muestra una televisión con un león. Claramente hace referencia a cuando veía los documentales de La 2. Cuando me di cuenta de la cuestión medioambiental fue mucho más tarde. Represento a los animales como tesoros, como seres patrimoniales, que es lo que creo que son. Cada vez intento dibujarlos de manera más fiel pese a las metáforas que aparecen en mis obras.

¿Estudiaste Bellas Artes?

No, Ilustración en la Escuela de Diseño de Alcoi y Diseño Gráfico en la Escuela de Arte y Diseño de València.

En tu currículum, las primeras exposiciones que aparecen son en 2009, una de ellas es en Turín (Italia). Ya diste el salto en tus comienzos.

El arte urbano es el que te da esa posibilidad. Comencé a pintar en el extranjero. Pinté algunos murales. Lo fantástico del arte urbano es que aunque tú te vayas del país o del municipio después de pintar, lo que has hecho permanece ahí. En Turín pasó eso. Al año siguiente de pintar un mural, me propusieron participar en la exposición de una galería.

¿Qué le está pasando al arte urbano?

Antes éramos pocos, nos conocíamos entre todos. Ahora el sector está formado por artistas muy diferentes. Yo vengo del arte urbano, y eso es lo que me ha posibilitado dar el salto decisivo al estudio. Aunque nunca he dejado de pintar mis cuadros, siempre se me ha conocido como artista urbano. En realidad, estoy mucho más centrado en el estudio pero intento apañármelas para seguir haciendo murales. Pero esta actividad desgasta mucho, sobre todo con la edad (ríe). Intento seleccionar bien los murales que hago. El estudio es donde puedo experimentar más y donde tengo tiempo de rectificar.

Has trabajado mucho en Estados Unidos.

Es donde más trabajo. Mis últimas exposiciones individuales han sido allí. En 2018, expuse en Los Ángeles y en 2019, en Miami. El año pasado hice una exposición en Nueva York. En 2023 tengo una muy grande en Los Ángeles. Estoy intentado meterme en el mercado asiático, ya que está pegando muy fuerte.

¿Qué hay en Estados Unidos para que guste tanto Dulk?

Allí mi estilo tiene mucha repercusión. En Los Ángeles expondré en la Thinkspace Gallery. Será la tercera vez que exponga con ellos.

¿Qué hay en tu agenda después de la cremà?

La semana siguiente a la cremà me iré a Boston a pintar un mural y después viajaré a Burdeos y a París. En septiembre me encerraré en mi estudio para preparar la exposición de Los Ángeles.