Carlos Latre: "Los políticos tienen un pésimo sentido del humor"

Carlos Latre trasmite tranquilidad. Con la sonrisa congelada en la cara , don de gentes y muy empático, el humorista se desabrocha la americana y acomoda en una butaca del teatro Olympia. Sabe cómo hacer sentir cómodo a su interlocutor. Al mismo espacio regresará el día 31 para ofrecer su espectáculo One Man Show- hasta el 17 de abril-. El hombre de las mil caras confiesa que está nervioso porque, tras la entrevista, acudirá al balcón del ayuntamiento a ver, por primera vez desde esta localización, la mascletà. Dice que la gente se ría «mola mucho». Él lo sabe bien. Es un artista, sobre todo, en la imitación. A sus 43 años, el castellonense confiesa que, antes era «un loco desordenado» pero que cada día que pasa sabe mejor quién es y, sobre todo, quién quiere ser.

Dices que este espectáculo es probablemente el más importante de tu vida. ¿Por qué?

No lo digo yo, lo dice la gente que ha venido a verlo. También tiene que ver mucho con el momento en el que vivimos. Hay muchas ganas de reír y eso hace que el show se vea de forma diferente. Es un espectáculo más maduro. ¿Y por qué? Porque ya sé lo que la gente busca de mí.

Pues tal y como están las cosas, gracias por hacernos reír.

Que la gente se ría mola mucho y le da razón de ser a lo que hacemos.

¿Qué te hace reír a ti?

Muchas cosas. Me río muchísimo. Soy muy pro risa y cada vez más. La gente cada vez se lo toma todo más serio y creo que es un error, un grave error. Nos tenemos que reír más.

¿La risa la has mamado en casa?

Sí, sí. En mi casa hemos sido todos muy de risa, de chiste, de canción, de jolgorio. Y eso ha sido muy bueno. Ese es mi ADN. Al final yo soy humorista porque lo he visto en mi casa.

Pues, qué felicidad de casa.

En mi casa hemos sido muy felices. Como toda familia hemos tenido momentos buenos y malos, pero hemos sido una gran familia. Además, mi madre son cinco hermanas y mi padre tres hermanos, con lo cual hemos sido un poco familia siciliana. Era un poco eso de paella para cuarenta. En mi casa, cada domingo toca paella, la hacen mis tías Celia y Berta y somos 20, 25 o 30.

En el espectáculo repasas la actualidad. ¿Por dónde empiezas?

He tenido que recortar mucho, la verdad. Lo primero que hago es la estructura ósea y me lo imagino todo, hasta las risas. Pienso, aquí subirá, aquí se reirán, aquí no, aquí bajará un poquito. Como buen valenciano, mis shows siempre acaban con traca y la gente flipa. Empiezo con actualidad política, y, a partir de ahí, empiezo con cosas más desenfrenada y personajes más folklóricos.

¿Se puede ironizar de una invasión como la de Ucrania?

No digo que no se pueda, porque se debería poder hacer humor de todo, pero la guerra no es graciosa ni hay nada de lo que reírse. Yo intento hacer humor de la actualidad. La pandemia, aunque ha sido terrorífica, da para ironizar con Fernando Simón y sus ruedas de prensa, o Miguel Bosé. De una guerra no se puede hacer humor, aunque el gran maestro Gila nos enseñó que sí.

Nuestros políticos dan para mucho.

Aunque con algo de distancia. Los políticos tienen un pésimo sentido del humor cuando creo que les haría muchísima falta reírse más de ellos mismos. El humor es síndrome de inteligencia y creo que sería muy bueno que se rieran más, desconectarán más y que tuvieran un punto más humorístico y a veces menos egocéntrico. Deberían vivir menos en un planeta alternativo como viven ellos.

Del lío en el que está metida la Casa Real ya ni hablamos.

Siempre he tenido una maravillosa relación con la Casa Real. Es más, ha habido muchos miembros que han venido a ver mis espectáculo, incluso imitando en ellos al rey y al príncipe, ahora rey Felipe, etc. Y nunca ha habido ningún problema. Intento ser bastante blanco y creo que se tiene que poder hablar de todo. Cuando empecé hace 25 años era todo un poco más delicado. Yo hacía del rey, pero lo hacía desde un punto de vista absolutamente campechano y me constaba que a él le encantaba. Lo imitaba de forma divertida y nadie se podía enfadar. Lo que pasa es que ahora vivimos en un sitio donde hay mucho más papista que el Papa.

¿Qué límite te has puesto y, de momento, no has traspasado?

El público, siempre el público; ellos te marcan el tono y el guion. Depende de quien te escucha puedes utilizar un tipo de lenguaje y un tipo de humor porque ellos son los que te va a poder entender y aceptar . Yo, según el sitio, toco según qué temas. Hay que tener sentido común.

¿Te autocensuras mucho?

No mucho, pero como todos los humoristas de este país. Hay que cuidar las sensibilidades porque el público no sabría aceptar según que bromas o chistes. El espectador es el que te marca el camino.

En eso, hemos retrocedido.

Mucho. Vamos para atrás, pero muy para atrás. Cuanta más libertad parece que tenemos, más sensibilidad . Entonces, estando de acuerdo que los tiempos han cambiado a mejor, creo que se tiene la piel más fina que antes.

¿Latre ha logrado estar por encima de todo esto?

Nadie está por encima de todo eso, sobre todo en el mundo televisivo, porque cualquier cosa que digas va a ser utilizada en tu contra. Es muy delicado el tema. Tienes que saber qué haces y cómo lo haces.

Contigo pocos se ofenden. Eres como las fallas, la gente se enorgullece de ser objeto de su humor.

Porque soy listo y observador y nunca traspaso según que líneas. Muchos me descubren y otros me dicen ‘ oye, no sabía que hacía esto’. O no sabía que caminaba de esta manera o que tenía este TIC. Ven que todo el mundo se ríe de una manera absolutamente positiva y que no hago sangre de nadie. Y podría, porque la imitación puede ser muy cruel y la sátira feroz, pero no lo veo necesario.

¿A quién quemarías en la cremà?

Yo soy muy de fuego, me encantan las fallas y lo que significan desde el punto de vista del fuego renovador . Quemaría muchas de las cosas que se hacen en política y sobre todo el bienquedismo. Vivimos en el momento más bienquedista de la historia. Parece que todo lo que se dice tiene que ser consensuado y a mi me da la sensación de que nadie está diciendo la verdad nunca.

Aparentemente todo es fruto de la improvisación pero imagino que habrá mucho trabajo detrás.

Yo soy de los que piensa que las musas te pillen preparado y trabajando.

¿Cuánto te cuesta darle forma a un personaje?

Depende. Fernando Simón fue instantáneo y sacar a Ayuso ha sido terrible, me costó muchísimo. Pensé que no lo sacaría.

¿Quién te ha llamado para darte las gracias?

Hay muchos, Julio Iglesias, Serrat, Ferran Adrià. Hay muchos que han visto su imitación y les ha encantado.

Tu cerebro ha sido objeto de estudio en la universidad.

Ha sido un orgulloso, una sorpresa y una locura porque realmente lo mejor de todo es que este estudio de mi cerebro servirá para crear nuevas técnicas para poder ayudar a gente con autismo, a sordomudos, gente con afasia, que es la pérdida del habla después de haber sufrido un ictus. Mi súperdesarrollo cerebral a la hora de la observación, la repetición y la imitación puede ayudar a generar esas nuevas técnicas. Es muy gratificante y reconfortante.

¿Se llega a cansar uno de hacer reír?

Nunca me canso de mí mismo y eso que soy un pesado. Es maravilloso hacer reír. Yo siempre digo que es el sitio donde soy más feliz.

A ver si más que una profesión es un hobby

Me tomo mi profesión muy en serio. Soy muy exigente, me peleo muchísimo y me torturo conmigo mismo.

Cuando uno convive con miles de voces y se pone tantas veces en la piel del otro, ¿llega a sentir que su vida se distorsiona?

No, al contrario. Tengo tantos referentes que cada día sé mejor quién soy y quién quiero ser.

Más allá de tus espectáculos, ¿es la televisión la que te aporta tranquilidad económica?

La televisión ha cambiado muchísimo. Antes se ganaban grandes fortunas, ahora ya no. Lo que pasa es que tener éxito en la televisión hace que tus teatros se llenen y que la gente vaya a verte. Esa es la gran virtud. Yo creo en la constancia, en el trabajo bien hecho, en mejorar. Creo en crecer porque al final lo bueno que tiene el teatro es el boca oreja. Al final quiero pensar que soy un romántico.

Eres muy joven para tener tanto éxito. ¿Eso es un problema?

No. He necesitado ayuda psicológica en bastantes ocasiones. Siempre que tenía un problema era porque estaba mirando lo que había hecho y lo que me quedaba por hacer, pero no vivía el presente y no disfrutaba nada de lo que estaba haciendo. Mi techo es ser la mejor versión de mí mismo. Ahora no me esfuerzo un ápice en pensar lo que quiero hacer dentro de un año, porque la vida te pone en sitios que ni imaginabas. Yo pensaba en América y, cuando ya lo había descartado, me llamó la CBS y me vi al lado de James Corden. Ese era un sueño. Pero otras veces el sueño es una pesadilla y tienes que reinventarte a ti mismo. No sirve preocuparse demasiado por lo que va a pasar. Preocúpate por ser la mejor versión de ti mismo y por hacerlo bien.