Juana Acosta: « Es horrible que en los tiempos que corren estemos en guerra»

Juana Acosta confiesa que sigue «impactada» por la historia de Lucia, la único testigo del crimen de los jesuitas en El Salvador en la que fue asesinado el sacerdote y teólogo de la liberación, Ignacio Ellacuría. Ella, en ‘Llegaron de noche’, la película que hoy se estrena, se mete en la piel de la empleada de la limpieza que fortuitamente presenció la matanza sin que los asesinos repararan en ella. Una mujer anónima y valiente empeñada en que prevalezca la verdad. La película, que recoge los acontecimientos que sobrecogieron a toda una generación es, más allá de su trasfondo político y social, una historia de personajes, de su lucha por la verdad y la justicia en un país en guerra y de su afán por superar ese momento de horror.

¿Visualizas un futuro sin ríos de sangre?

Ojalá. Sueño con eso. Y más viniendo del país del que vengo, un país con muchos conflictos, violencia, desigualdad social... Un país (Colombia) que arrastra problemas sociales desde hace muchos años. He crecido en un país al que amo pero un país difícil. Que en los tiempos que corren estemos en guerra es horrible. ¡No puede ser que esté pasando esto todavía! Ucrania está aquí al lado.Es incomprensible que el ser humano siga cometiendo los mismos errores. Me duele el alma. Es terrible. ‘Llegaron de noche’ está ambientada en otra guerra, en un muy perjudicado El Salvador, pero todo es muy parecido. Imanol Uribe me ofreció la película y al año grabé allí una campaña publicitaria y me encontré un país devastado por la guerra. Un país en el que aun se respira el horror de lo que han tenido que vivir durante mucho tiempo. Es terrible comprobar cómo los más débiles son siempre los que salen perdiendo.

En la película se recuerda el asesinato en El Salvador de seis jesuitas por parte del ejército e incide en el papel que desempeñó Lucía, la testigo protegida.

Fue una noticia terrible, de una gran magnitud. Me empapé de ello porque desde que Imanol me ofreció la película hasta que rodamos pasaron tres años. Cuando fui a El Salvador a grabar el sport me lo tomé casi como un trabajo de campo, fui a la UCA, hablé con mucha gente y me impregné de la mirada de los salvadoreños frente a la guerra. También viajé a California y conocí a Lucía y a su esposo. Ellos nunca pudieron volver a su casa. A ellos, que son muy especiales, los sacaron de su país de la manera más terrible. La pareja me ayudó muchísimo en todo el proceso de creación de mi personaje. Leí la película con ellos y casi reescribimos gran parte de los diálogos acercándolos lo más posible al testimonio de Lucía. Seguí sus indicaciones sobre qué le pasó en ese terrible episodio de su vida. Ha sido un trabajo muy detallado y preciso de la mano de Imanol y los protagonistas reales.

El título alude a una corazonada de Ellacuría quien afirmó: «Si me matan de día sabrán que ha sido la guerrilla, pero si llegan de noche serán los militares los que me maten». Uribe homenajea a la verdad, la justicia, la reparación y la reconciliación

En estos casos, como en otros muchos, parece que la paz no interesa. Los jesuitas iban a mediar en el acuerdo de paz.

Claro, pero esa guerra estaba pagada por Estados Unidos y era muy difícil que nadie aceptara la realidad. Por eso a Lucía y a Jorge les tocó mentir. Ella es, y era, una mujer buena que luchaba por su verdad y no entendía porqué no la creían cuando ella vio lo que ocurrió. Presenciar el crimen le rompió la vida en dos. Ella me contó que tenía una relación muy cercana con los padres.

En la película hay imágenes, como la huida de las familias, que son muy similares a las que diariamente estamos viendo de Ucrania.

Increíble. Es terrible. Te juro que cuando por la mañana veo las imágenes de esa pobre gente en Ucrania... no me cabe en la cabeza que sigan pasando estas cosas. De lo ocurrido en El Salvador hace ya 30 años y ahora siguen pasando las mismas cosas.

Asesinar, qué palabra más dura.

Horrible, durísima, espantosa, incomprensible, inhumana, irracional.

Y qué difícil es a veces defender la verdad.

Claro, imagínate. Está tan claro en la película y tan bien contado... Imanol va al grano y lo hace sin aspavientos, de forma simple y sin ser pretencioso... Es un gran narrador y no necesita de grandes movimientos de cámara para contarlo todo clarito y que llegue al público. La película deja al espectador devastado, impactado y tocado.

¿Cuánto dolor sentiste al ver la película ya terminada?

Me dio un vuelco el corazón y me emocioné muchísimo. Este personaje se cocinó a fuego lento porque tuve tres años para prepararlo. Lloré mucho con Lucía y comprobé que aun se siente tocada. Cuando fui a verla, ella cerraba las persianas de su casa para que nadie la viera o escuchara. Aun tiene paranoias y el miedo en el cuerpo tantos años después.

En la película se pone en valor la figura del testigo protegido. ¡Qué complicado!

Muy complicado. Imagínate. Ellos vivían felices en su pueblo, ella cuidando a los curas y él haciendo el pan. No necesitaban nada más que estar juntos y de pronto se vieron metidos en una situación que les superó por todos los lados y donde ellos fueron unas pobres víctimas manejadas como muñecos. Es terrible ver todo el manejo político espantoso que hubo detrás de todo. El horror de la guerra que seguimos teniendo que vivir aun en estos tiempos y es tan, tan incomprensible.

Lo mejor de la historia es que al final se imponen los valores.

El valor de la verdad y de la familia. La familia es una fuerza y van de la mano de principio a fin. Ella solo da su brazo a torcer cuando siente el miedo de que a su marido y a su hija les pase algo. Lucía aguanta la tortura sicológica y el maltrato físico para defender su verdad y solo dice lo que los americanos quieren escuchar cuando teme por su familia. Lo más hermoso es ver que, 30 años después, esa familia sigue unida gracias al amor y la verdad.

¿Ella ha llegado a superar ese dolor y odio?

No, cuando conversábamos, ella se rompía y teníamos que parar. Yo le conté que a mi padre le habían asesinado, mucho tiempo antes de hacerlo público en mi espectáculo ‘El perdón’, y ella me contó que no tuvo padre pero que a esos curas los quería como si fueran sus padres y cuando los mataron sintió que mataban a sus papas. Esa fue una pista muy valiosa para mí en el proceso de creación de este personaje.

Es increíble como contrasta la bondad de esa familia con la soberbia de los militares y desprecio con el que la tratan. Las escenas de los interrogatorios son terribles.

Tremendo. Actúan con machismo y ejercen un maltrato a la mujer bestial. Es horroroso. Para hacerle reaccionar la tildan de puta, de que se ha acostado de los curas y de que la niña se parece a los curas. Son unos manejos tan sucios y tan terribles. La pregunta constante es cómo es posible que sucedan estas cosas.

En la película, los silencios son inquietantes.

Dicen mucho.

Tu dolor, y verdad, traspasa la pantalla.

Gracias, te lo agradezco, ha sido un trabajo muy duro al que le he dedicado mucho tiempo y mucho amor. Ella es una mujer que no se parece en nada a mi y yo le agradeceré siempre a Imanol que confiara en mi para este personaje porque, en general, lo directores buscan a mujeres que se acerquen al personaje que tienen que interpretar. Reconforta que todavía haya directores que confíen en que los actores somos capaces de transformarnos.

¿Te costaba desconectar tras el rodaje?

A veces cuando los personajes son tan intensos, cuesta.

¿Te influyó este rodaje en la creación de ‘El perdón’?

Creo que inconscientemente sí. Fíjate lo sincrónico que es la vida, ahora estreno ‘El perdón’ que acaba de pasar por València y ‘Llegaron de noche’ en el Festival de Málaga y estalla una guerra.