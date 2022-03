Jxta Martín: "Hoy en día las redes sociales lo son todo"

Jxta Martín, leído "Jota", es un chico valenciano de 29 años que se ha labrado poco a poco, y con ayuda de las redes sociales, un espacio en la música. Tras once años cantando, acompañado de su guitarra y su piano, el artista ha comenzado a presentar sus propios temas a su comunidad de seguidores, que le apoyan incluso desde antes de que su carrera despegase. El sábado 2 de abril estará en Caribbeans Avenue, en València, cantando para ellos.

¿Cómo empezaste en la música?

Empecé con 18 años, aunque desde pequeño sabía que me gustaba. De pequeño solo hacía el tonto, pero de adolescente ya iba a karaokes por hobbie. Un día falleció mi padre y le escribí una canción junto a mi primo. Ahí empecé a componer y hasta el día de hoy.

Tienes más de 60mil seguidores en TikTok y más de 30mil en Instagram… ¿Cómo de importante dirías que son las redes sociales para dar a conocer tu música?

Hoy en día lo son todo. Antes solo había televisión y salir ahí era la plataforma para que te viera mucha gente, pero hoy en día, aunque sigue siendo importante, las redes sociales han ganado mucho terreno en ese sentido. Para mí Instagram y TikTok son mi manera de enseñar al mundo y saber a qué rincones puedes llegar del planeta.

Te diste a conocer en redes versionando canciones de otros artistas.

Sí. Lo hice desde que empecé mi carrera musical, a los 20 o 21 años. Mis canciones no se conocían y entonces me dedicaba a hacer covers de otros artistas, y la verdad que eso me funcionó bastante para crecer en las redes sociales. A día de hoy ya no lo estoy haciendo, pero hasta hace poco, en la cuarentena, empecé a hacer bastantes covers y subí bastante en las redes sociales. Al pasar a subir mis canciones hay gente que habrá seguido siguiéndome porque también le guste mi propia música y habrá gente que me haya dejado de seguir por eso.

Claro, está ese riesgo de que, al mostrar tus propias canciones, puede que no a todo el mundo gusten. ¿Cuándo decides apostar por las tuyas?

Realmente ahora me dejo aconsejar por mi discográfica. Yo seguiría subiendo covers de vez en cuando, pero lo importante ahora es mostrar mis canciones. Pero por ejemplo en TikTok sí que subía muchas covers.

"Es importante salir en televisión, aunque las redes son lo que me han llevado hasta aquí"

El hecho de empezar con las covers, igualmente, genera un público al que le gusta tu forma de cantar. Eso también ayuda a no lanzar tus temas al vacío.

Sí, claro. Todo eso ayuda un montón, porque es gente que le gusta el género y me apoyan también con mis canciones. Desde hace tres años he crecido mucho en las redes y eso hay que aprovecharlo.

Fuiste el año pasado a un concurso de Telecinco. ¿Ha impulsado más tu carrera?

Para mí, el poco tiempo que salí en televisión, si lo comparo con los años que llevo en Instagram, subiría unos 3000 seguidores. También salí en La Voz en 2013, y fue en Twitter donde crecí. Pero al final, si no eres constante, la gente se olvida. Y si no sacas canciones igual. Pero igualmente sí que es importante salir en televisión, aunque las redes son lo que me han llevado hasta aquí.

De momento las publicas como singles. ¿Piensas hacer un disco?

Me gustaría, pero no lo hemos hablado claramente todavía. Creo que en un futuro no muy lejano puede salir un álbum o un EP.

¿En qué te inspiras para componer?

De normal no me fuerzo, simplemente hay un día que me despierto inspirado y cojo el móvil y me grabo una melodía, una idea de letra… Pero de normal me salen canciones cuando me pasa algo malo. Por ejemplo, hace un par de años lo dejé con mi ex y me salieron cuatro temas o cinco en una semana. Los he ido perfeccionando y son los que están saliendo ahora.

O sea, que te inspiras en el desamor.

Totalmente, el desamor es lo que mejor me sale, no sé por qué (risas).

Acompañaste a Antonio Orozco en algunos conciertos de su gira. ¿Qué supuso eso para ti?

Gracias a mi discográfica estuve ese verano ahí, y eso también me ayudó bastante en redes. El público de Antonio Orozco es quizás un poco mayor que el mío, pero el estilo es similar, un poco 'flamenquito', y me siguió bastante gente. Supuso un crecimiento en redes y, por supuesto, conocer a Antonio, que es uno de los grandes de este país, y que me diera sus consejos. Fue una experiencia súper bonita que me encantaría repetir.

Tú tenías tu propia gira preparada y la tuviste que cancelar, ¿no?

Sí, tuvimos que cancelar por el covid, cuando vino la ola fuerte de enero.

¿Hay proyecto de retomarla pronto?

No hay proyecto de gira, en principio, hasta que esté más claro el tema del covid. Pero hay fechas sueltas, como el sábado que actúo en València, en Caribbeans.

¿Actualmente puedes vivir de la música?

No, porque no me puedo pagar un alquiler. Pero sí que puedo pagarme mis caprichos. Con la pandemia... Un cantante de lo que más gana es de los conciertos, y está 'chunga' la cosa.

Siendo músico de València no quiero perder la oportunidad de preguntarte cómo ves el panorama musical actualmente.

Conozco bastantes artistas que lo hacen muy guay, pero sí que es verdad que a la gente que se va a Madrid se le abren más oportunidades, se hacen más contactos. Es verdad que hay mucho talento aquí en València, pero si quieres desarrollarlo mejor, hay que ir a Madrid. Y es mi idea, pero de momento no puedo porque es carísimo vivir allí.

¿Me recomendarías algún artista valenciano que creas que no me puedo perder?

Lara Taylor. No es que sea desconocida, pero a nivel nacional no es muy reconocida. Lo hace muy guay.

¿Cuáles son tus próximos proyectos?

No sé hasta dónde te puedo decir (risas). Tengo tres o cuatro singles preparados para este año. En principio saldrá uno cada tres meses, el siguiente toca para junio. Tengo ganas ya de sacarlo. Será un estilo similar a lo que vengo haciendo hasta ahora pero algo diferente, no se parece a los anteriores. Y en cuanto a conciertos, tengo cosas que no están cerradas del todo, pero apunta a que este verano habrá bastante movimiento.