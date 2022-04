Alberto Velasco: "Tenemos que desacralizar el teatro"

Alberto Velasco es director de teatro, pero también actor, bailarín, coreógrafo y escritor. El artista, natural de Valladolid, está al frente de la obra teatral «Atra Bilis», que se ofrece mañana en La Rambleta (20 horas), una comedia negra que firma Laila Ripoll y que cuenta con Nuria González, Maite Sandoval, Paloma García-Consuegra y Celia Morán como protagonistas.

Dices de «Atra Bilis» que es la hija de Valle Inclán, Lorca, Berlanga y Almodóvar. ¿Qué tiene de cada uno de ellos?

Es una mezcla exquisita de cuatro referentes españoles. No solo por el humor, a veces ‘almodovariano’ en las repeticiones y en las relaciones que se establecen entre las protagonistas. Luego es un viaje muy esperpéntico como todo lo que nos regaló Valle Inclán, y es muy ‘lorquiano’ porque nos recuerda mucho a ‘La casa de Bernarda Alba’. Y la cuarta mezcla, más que Berlanga, diría que es Delibes. Yo soy de Valladolid y, hablando con un periodista de allí, me lo comentó y lo vi, es como ‘Cinco horas con Mario’.

¿Cómo defines la obra?

Tiene mucho que ver con las comedias de puertas del Siglo de Oro en las que no paran de suceder sorpresas, revelación de secretos que les vienen grandes a las protagonistas...

Es un texto de Laila Ripoll que estrenó en 2001 en Madrid. ¿Qué te ha hecho rescatarlo?

Yo tuve un primer acercamiento al texto en 2008, con un grupo de teatro de Valladolid, y me quedé enamorado. Siempre quise volver a visitarlo y a darle una vuelta de hoja, porque es muy rico y muy divertido, hace reír a todo tipo de personas en el público. El otro día en una función en Madrid había un grupo de adolescentes que no paraba de reír locamente, y eso a mí me hace muy feliz porque ves que no solamente hace gracia a personas más mayores, que son las que suelen ir al teatro, sino también hipnotiza a la gente joven. Eso es lo que me ha hecho volver al texto, las ganas que tenemos de reírnos y de salir de esta pesadumbre que hay en la sociedad por todo lo que está aconteciendo y que no podemos hacer nada por solucionar.

«Atra Bilis» es una comedia. ¿Cómo de importante es para ti el humor en el teatro?

Fundamental. Yo creo que sin sentido del humor no existe tragedia, y sin tragedia no existe el sentido del humor. Solo hace falta cambiar el punto de vista para que una tragedia se convierta en comedia o viceversa. En todas las tragedias hay momentos de humor, y las grandes comedias son en realidad una tragedia. Creo que en realidad es fundamental, en el momento que vivimos como sociedad, tener vías de escape, que vayas al teatro y pases una hora y cuarto sin parar de reir, y luego recordar de cañas con los amigos los chistes de la obra o las situaciones alocadas. Creo que es aire en este tiempo tan pesado que estamos viviendo.

Mañana llega a València. ¿Por qué debemos ir a verla?

Porque tenemos una de las mejores actrices del país que es Nuria González, tenemos a Maite Sandoval, que es la reina de la comedia, dirigida por mí, que soy un chavalito que tiene su Max y sus cosas. Tenemos bastantes alicientes para venir a verla. La gente va a pasar un rato divertido y va a desconectar de la vida que tiene fuera. No hablamos de política ni nada relacionado con el mundo actual, que creo que es algo bastante bueno (risas).

Comentabas que te alegró ver a un grupo de adolescentes disfrutar del teatro. ¿Qué hace falta en el teatro para volver a llamar la atención de los más jóvenes?

Tenemos que desacralizar el teatro y hacer de él algo mucho más asequible y atractivo para los jóvenes. Ellos piensan que el teatro pertenece a un tipo de edificio más cercano a los museos que a una discoteca, y tiene que ser al revés. Se ha convertido en algo que se admira desde lejos, como un cuadro del neorrenacentismo. La gente joven tiene que saber que, cuando entras al teatro, no sales igual que entraste, vas a vivir una experiencia. Y ahí es donde haría hincapié, en la búsqueda de nuevos públicos, porque los públicos del teatro se están muriendo.

¿Y para ti, el teatro qué significa?

Para mí el teatro es un salvavidas, un referente, un espejo, es el lugar al que vuelvo cuando me siento perdido, lo que utilizo para sentirme menos solo. El teatro para mí lo ha significado todo y lo está significando todo.

Con «Atra Bilis» estás girando por España pero, ¿tienes algún otro proyecto entre manos?

En mayo estreno un monólogo que se llama «Sweet dreams are made of this». Va a ser un viaje bastante personal y espero ir a València también con él.