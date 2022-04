Vicente Villanueva: "Me gusta tratar al espectador con inteligencia"

Explica Vicente Villanueva que ‘El juego de las llaves’ es una película diferente y que respecto a otras producciones en las que también se abordan los intercambios de pareja, las relaciones abiertas o el poliamor, en su película se busca ahondar en la complejidad de las personalidades de sus protagonistas, cuatro mujeres y cuatro varones, que conforman un retrato generacional de los roles de género actual. Desde ayer, ‘El juego de las llaves’ está en los cines.

Todo tiene un porqué. ¿Por qué esta historia?

Me ofrecieron el adaptar una serie mexicana de ocho capítulos a formato de película, es lo que hemos hecho, y creo que la historia ha ganado porque las series, muchas veces, se vuelven redundantes. Nosotros nos hemos quedado con la esencia. Ahora tenemos la sensación de que la gente tiene ganas de divertirse y funciona todo lo que tiene que ver con las relaciones, lo sexual, el intercambio, el encuentro. Es como si fuera una especie de primavera donde hay mucho que celebrar y creo que, esta película, se suma a esta corriente. Hemos estado escondidos y ahora que salimos queremos celebrar y nos cambiamos todos las parejas y no pasa nada...

¿El referente es «Perfectos desconocidos»?

Sí, son películas que, de alguna forma, plantean cosas que están muy en el inconsciente colectivo y que generan una especie de debate. ‘Perfectos desconocidos’ iba sobre el universo de los móviles y ‘El juego de las llaves’ es la acción entre amigos del intercambio de parejas como algo muy frío, por pura diversión pero con una serie de reglas, pero claro con las consecuencias que todo ello implica.

¿Te atreves a ampliarlo con un resumen a modo de sinopsis?

Un grupo de amigos de toda la vida, estancados en sus relaciones, sienten, quizá sin ser conscientes, la llegada de la crisis de los cuarenta. En sus relaciones de pareja hay amor, pero también apatía y el sexo se ha convertido en algo rutinario o ha desaparecido. La llegada de la novia veinteañera de uno de ellos es todo un terremoto que los revoluciona. En una reunión, la chica les propone jugar al juego de las llaves, en el que el azar hace compartir sexo con el propietario de la llave que previamente todos han depositado en un cuenco. La norma es que nada de amor ni practicar sexo fuera del juego. Cada uno cuenta con el comodín de que, al ser partícipe la pareja del juego, no es una infidelidad. Todos entran en una divertida y también adictiva espiral de morbo en la que se suceden los intercambios y combinaciones de parejas. Algunas contradicciones ponen en evidencia pasiones secretas. Las normas, ya te imaginas, acabarán por no ser cumplidas.

Y todo ello sucede en València.

Sí, la peli la rodamos este verano.

¿Elegiste la ciudad por afinidad o porque se ajustaba a la estética que buscabas?

Fue una propuesta. Este tipo de comedias siempre transcurren en Madrid o Barcelona y como son espacios que a lo mejor están tan vistos, la idea era abrir esta historia a otras ciudades. Como yo soy de València, me apetecía que fuera aquí aunque en la peli en ningún momento se dice que es València, aunque transcurre en València, una València que todo el mundo dice que es muy guay porque tiene un poquito de ciudad italiana, un poquito parisina, un poquito de Nueva York. La película es muy estilosa, elegante y atractiva. Hemos buscado los rincones más neoclásicos, por decirlo de alguna manera, y funcionan muy bien. No hemos sacado nada obvio y eso que hemos rodado en la Plaza del Ayuntamiento, en el Puerto, en el Hotel The Westin... en espacios reconocibles pero a los que les hemos buscado su parte más estilosa. El escenario de todo es el de una gran urbe europea. A la gente que la ha visto le ha llamado mucho la atención.

¿Se está convirtiendo la ciudad en un gran plató?

Esa es la sensación que tengo. Parece que se está rodando mucho. Nosotros rodamos el verano pasado y todo el equipo era valenciano. Me llega que están currando mucho y esa es muy buena señal.

Defines la película como ‘alta comedia’. ¿Me lo explicas?

Para mí es que no hemos jugado a lo obvio. Yo le decía a los actores que estábamos haciendo una película de corte afrancesado. Es una comedia, pero yo la he trabajado desde el punto de vista de la verdad. En ningún momento hemos apretado ni hemos buscado la risa fácil porque son las situaciones, y lo que sucede, lo que provoca la risa. En ningún momento la risa está intencionada y buscada. Es una comedia que trata al espectador con inteligencia.

¿Es una comedia realista?

Sí, y más que realista, estilosa. Es como un ejercicio de estilo. Es una película que poco tiene que ver con las típicas comedias porque yo he buscado que fuera algo más, que fuera algo más glamurosa, desde la verdad y el realismo. E insisto, es muy divertida. En el estreno con público la gente se identificaba mucho con lo que pasaba. Se divertía.

¿Es una película para identificarse o aspiracional?

Un poco todo. A nivel estiloso es aspiracional, porque para mí era fundamental que los actores parecieran actores de Hollywood, pero luego es una mezcla de muchas cosas. Está hecha con mucha verdad, pero luego está todo muy estilizado.

¿Cómo fue el rodaje?

Muy bien. Se rodó en siete semanas y, de ellas, cinco se hicieron de noche y justo rodábamos en verano que es cuando menos horas hay de noche y eso lo complicó un poquito porque al final era como dirigir desde el interior de una piscina. Darle la vuelta al horario y trabajar de noche es un poco complicado pero fue gratificante. Mi idea era que la cámara contara, ahondara y amplificara todo lo que estaba en juego y creo que lo he conseguido.

Siempre has tenido mucho ojo para elegir a los actores que interpretan a tus personajes. ¿Cómo lo haces?

Yo soy un director muy técnico y a la vez muy de actores también. Así, como soy muy maniaco con la cámara, el encuadre y el movimiento, también lo soy con la dirección de actores, me gusta mucho trabajar con ellos y darles a cada uno su momento. Mi intención era darle importancia a lo que pensaban, sentían o callaban, incluso a lo que hacían con lo que expresaban que no tenía nada que ver con lo que pensaban, sentían o callaban. En esta película son ocho protagonistas y eso es complicado porque es difícil equilibrarlo. Pero creo que ha quedado muy bien.

En ‘El juego de las llaves’, ¿todo tiene doble sentido?

Pues sí, no lo había pensado, pero sí. Tiene que ver con que no hemos buscado lo obvio ni el chiste fácil. Cada personaje puede ir por una autopista con varias direcciones y cada una puede fluir de forma contraria a la otra. Se trata de rizar el rizo. Hemos buscado que el espectador sepa lo que pasa sin que los actores tengan que direccionarlo y eso les obliga a ser más observadores. Yo quería que, al final, el espectador dijera ‘eso me pasa a mí’.

¿Estas satisfecho?

Muchísimo.