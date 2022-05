Mislata saca la cultura de los teatros a las calles y universaliza su consumo. Hasta el 22 de mayo, y concentrada sobre todo en los dos fines de semana, más de una quincena de compañías presentarán sus últimos espectáculos en las calles de la población. Y todo de acceso libre y gratuito.

HANLE

Ángel no ha tenido mucha suerte en la vida, pero eso no tiene por qué impedirle llegar a donde quiera. Hay que sacrificar mucho para tener éxito, una vez lo entiendes, no es tan difícil. Solo puedes confiar en ti mismo. La cultura de internet, la urbana y la japonesa se combinan para dinamizar la historia con elementos como el trap y el aikido.

Hoy. Teatro Carmen Alborch. 20:30 h

¡A-TA-KA!

Un peculiar batallón fluye por las calles transformando el espacio desde un punto de vista diferente: el aire. El público contempla un torrente de animales fantásticos pululando sobre sus cabezas. Una puesta en escena inspirada en los sueños derretidos de Salvador Dalí. Un espectáculo vanguardista que sorprende por su originalidad, que no ha dejado de crecer con las múltiples giras nacionales e internacionales (Portugal, Polonia, Israel, Bélgica, Corea del Sur, Taiwán, Japón, China, Canadá...).

Sábado. Plaza Mayor. 19 horas

FUERA DE STOCK

Habla de sueños, de esperanzas, de ilusiones, de la vida… ¿trabajar para vivir? ¿vivir para trabajar? ¿dónde quedo yo? ¿qué soy en este engranaje? Un espectáculo sobre el trabajo, las personas y su relación, lleno de anhelos y deseos. Narrado en clave de circo a través de los malabares, la acrobacia, un mástil y muchos sueños.

Domingo. Avenida la Paz.11:30 horas

FRÀGIL

Espectáculo de clown gestual y físico combinado con nuevos lenguajes como la poesía. Desde la salida del interior de una caja de cartón comenzaremos un divertido y loco viaje a través de las emociones, la incomunicación y las absurdidades humanas, esperando que algo o alguien llegue y le dé sentido a nuestra espera.

Día 19. El Terrat (La Fàbrica). 19 horas

ISLA

Parte del sueño y de la alucinación de tres personajes náufragos que necesitarán unos de otros para rehacer su historia. Crearán situaciones inverosímiles y elegirán estrategias de lo más rocambolescas para superar los límites de su isla. Una historia que hará reflexionar acerca de la idoneidad de refugiarse en el mar o zozobrar en una isla.

Día 20. Anfiteatro Felipe Bellver. 20:30h

DELAFÉ en acústico con Marina Prades

Delafé presenta su formato más íntimo y acústico junto a la cantante y multiinstrumentista Marina Prades. Guitarra acústica, percusiones, xilófono o violín van alternándose en un espectáculo para saborear cada palabra y disfrutar del silencio entre cada nota. La ocasión de escuchar clásicos como «Mar el poder del mar» o «Enero en la playa» y nuevas joyas como «La gran ola» o «Mixtape» en un formato muy cercano y prácticamente el desnudo.

Día 21. Hort de Sendra. 13 horas

MIGRARE

Cuatro mujeres y un espacio vacío. Vacío, pero minado de obstáculos y fronteras invisibles, de odios irracionales y prejuicios. Ellas tuvieron que dejar su tierra de origen y, ahora, el país de llegada las rechaza. Ellas lo transitan buscando su lugar. Un lugar donde poder vivir, donde permanecer, donde arraigar, donde poder ser. Un lugar al cual poder denominar ‘hogar’. Solo piden esto. Y lucharán para conseguirlo. Este espectáculo es su lucha. La lucha de mujeres fuertes, valientes y, sobre todo, resilientes.

Día 22. Plaza de la Constitución. 20:30 horas