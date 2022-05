Los nuevos Romeo y Julieta en el TEM

William Shakespeare escribió en 1597 ‘Romero y Julieta’, la historia de amor de dos jóvenes que pertenecían a dos familias enfrentadas, los Motesco y los Capuleto. La extraordinaria historia de la desgraciada pareja, en la que se funde amor y muerte, ha traspasado épocas y fronteras para convertirse en un clásico que ha generado obras posteriores y adaptaciones de lo más diversas tanto en teatro, cine, danza, ópera o pintura, por ejemplo. Ahora, la compañía valenciana Perros daneses, da un paso más para actualizar la historia en ‘Última lluna de Mercucio Montesco’. Porque, ¿qué pasaría si la historia de William Shakespeare tuviera lugar en un mundo apocalíptico entre dos castas que representan la inocencia y la corrupción de la pureza?

En la función, la historia esta vez no está narrada por sus protagonistas, sino por los mejores amigos de Romeo: Benevoli y Mercucio. Así, la obra que este fin de semana se estrena en el teatro El Musical, relata la historia de dos amigos desde el momento en que se preparan para salir de fiesta hasta el amanecer del día siguiente donde, volviendo a casa, se encuentran con Tebaldo, de los Capuleto, que acabará con la vida de Mercucio. En la función, los espectadores vivirán con los personajes una noche de fiesta donde el amor, la amistad, el odio, las drogas, la violencia y el sexo se dan la mano para crear un mundo de diversión y peligro, capaz de inspirar ternura y temor. Un viaje por València, con batallas de gallos incluídas, en el que los personajes se encontrarán con su amigo Romeo, con Julieta, con una prostituta sordomuda que habla con lenguaje de signos, con un comercial con malas pulgas, con la policía nacional desahuciando fiestas ilegales, con las estatuas de la ciudad que vuelven a la vida como guardianes urbanos y con su propio reflejo deformado en un vaso de ginebra Larios.

«Nuestra intención dramatúrgica es hablar del presente utilizando una historia conocida por todos, pero poniendo el foco en los personajes secundarios de la familia Montesco, en Mercucio, primo de Romero, y Benevoli, uno de sus amigos», explican desde la producción que fue seleccionada por el Escalante para formar parte de una experiencia piloto de trabajo con adolescentes. «El incidente desencadenante de la acción dramática es cuando los jóvenes para animar a Romeo, triste por no ser correspondido, transgreden la norma y entran disfrazados en casa de los Capuleto, la familia rival. La ruptura de la ley traerá la desgracia y tanto Mercucio como Romeo morirán.

«Queríamos contar una historia de amor y muerte. una historia con fuerza que fuera actual con la poesía de shakesperare. Y, además, en valenciano»

La historia de amor y muerte es por todos conocida, pero ¿qué hacen Mercucio y Benevolio mientras su primo trata de seducir a Julieta?», se preguntan desde la compañía creada en 2016 por Jéssica Martínez, Javier Sahuquillo y Laura Sanchis. Así, utilizando como referente la obra del dramaturgo inglés Tom Stoppard, ‘Rosencratz y Guildersten han muerto’, Sanchis ha sido la encargada de elaborar un texto en el que se mezcla el lenguaje de Shakespeare con el lenguaje de los jóvenes de hoy en día.

El reparto está compuesto por Raúl Ferrando, Raúl Lledó, Aurora García Agud, Kike Gasu, Paula López Collado y Marc Servera

«Nuestra idea era adentrarnos en la idiosincrasia de nuestros adolescentes, tal vez, uno de los colectivos más afectados por la pandemia al romper esta su estilo de vida libre y anárquica y obligarles a no tocarse, no besarse y no vivir», afirma la autora. «Sin embargo la historia de Shakespeare es universal y no debiamos caer en el peligroso trabajo de hacer simplemente una adaptación pandémica.Queríamos contar una historia de amor y muerte, una historia con fuerza, pero actual, una historia con las herramientas tecnológicas, pero con la poesía de Shakespeare. Nuestra intención era llevar a escena una historia universal y en valenciano», argumenta laura Sanchis, creadora junto a Javier Sahuquillo de la obra que hoy se estrena.