«The Saviour», sobrevivir a lo inesperado

Es una experiencia inmersiva. Y no se sabe más. Los creadores de «The Saviour» juegan al despiste. Y a la intriga. A partir del día 17 , y en una de las salas de los cines Kinépolis en Paterna, se va a ofrecer un espectáculo en el que el público deberá sobrevivir a lo inesperado. Y no se trata de una scape room, que tan de moda está. «Es un formato diferente», apuntan desde WeGame. «Es algo que no se ha hecho en España, o al menos no como lo hemos planteado nosotros. Lo que vamos a hacer en València es un estreno absoluto. Hay elementos, como el uso de gafas de visión nocturna, que nunca se ha usado. Podemos decir que es una experiencia donde de verdad no sabes lo que va a pasar», anuncian.

Aunque admiten que es difícil hablar del evento sin desvelar nada de su contenido, advierten que, una vez que los espectadores entran en la sala, ya no pueden fiarse de nadie. «La demanda de experiencias de emociones extremas es cada vez mayor. En el fondo, a todos nos gusta vivir experiencias emocionantes, y lo que hemos ideado es válido para todo tipo de personas a partir de 16 años. Además, no es un juego pasivo, en el que los espectadores se limitan a ver cómo pasan cosas: tendrán que interactuar con las situaciones que se les presentan, resolver problemas, cooperar entre ellos… En definitiva, formar parte de la historia. Si alguna vez viendo pelis de acción te has preguntado cómo reaccionarías, ahora te damos la oportunidad de que lo averigües. Siento mucho no poder contar nada más, pero si quieres saber lo que ocurre en la sala una vez que se apagan las luces, tendrás que ir a vivirlo en primera persona», invita el responsable del acto El evento estará en cartelera hasta el 17 de julio.