La complejidad de las relaciones paternofiliales durante el tránsito hacia la vida adulta, las reflexiones alrededor de la idea de justicia y la cara oculta de las redes sociales son algunos de los temas que abordan los largometrajes, los cortometrajes y las webseries que competirán en las secciones oficiales de la 37ª edición de Cinema Jove.

Del 24 de junio al 2 de julio, el certamen ha programado nueve largometrajes procedentes de países como Italia, Lituania y Turquía. Una selección en la que se detecta el creciente interés de los jóvenes directores por la metabolización de sus experiencias personales a través de la ficción. La Sección Oficial de Largometrajes de este año retrata casi en su totalidad personajes femeninos empoderados y resilientes; historias familiares aparentemente pequeñas, pero con un claro compromiso político. Por su parte, la Sección Oficial de Cortos, que reúne 57 títulos, vuelve a ser un escaparate de la mejor producción internacional en pequeño formato y que este año pone el foco en las relaciones paternofiliales o en el duro proceso de «abandonar el nido». Entre ellos, destaca la recientemente ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes, The Water Murmurs; la rusa Trap, Oso de Oro al mejor corto en la Berlinale, o In Flow of Words, mejor documental en Clermont-Ferrand y premio a la dirección en Locarno. En la Sección Oficial de Webseries se han seleccionado 11 producciones, entre las que, un año más, repiten Canadá, Australia y Argentina. Kazajistán, un país muy desconocido en el mundo de las webseries, entra a concurso por primera vez en Cinema Jove con The Gambler.

Con voz propia

«Un año más, seguimos sorprendiéndonos con el trabajo de nuevos creadores que buscan su propia voz y consiguen transmitir sus ideas de forma contundente y eficaz», señala Carlos Madrid, director del encuentro.