Han pasado ya casi cuarenta años desde que se constituyese el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cava. Hasta mediados de la década de los ochenta, los productores españoles de cava se agrupaban en lo que se conocía como Consejo Regulador de los Vinos Espumosos, pero la entrada de España en la Comunidad Europea obligó a modificar esa figura de calidad delimitando los territorios en los que se podía elaborar el cava. El nacimiento de la DO Cava en 1986 ya motivó ciertas fricciones, dado que inicialmente se excluyó a Requena (Valencia) y Almendralejo (Badajoz), que se vieron obligados a recurrir a los tribunales hasta conseguir que sus territorios apareciesen en el pliego de condiciones. Lo que no lograron en aquel momento es obtener representación en el Consejo Regulador, que desde su fundación solo ha tenido representantes de viticultores y elaboradores catalanes.

Ahora, casi cuatro décadas después, Requena y Almendralejo han decidido luchar contra esa hegemonía para lograr voz y voto en la toma de decisiones que afecta a un sector de la que también son parte. Dominio de la Vega es la cabeza visible de la candidatura «Requena y Almendralejo por la defensa del Cava», que se presenta a las elecciones al Consejo Regulador de la DO Cava que se celebrarán el próximo miércoles 6 de julio. Lo harán por el censo B (el que corresponde a titulares de explotaciones vitícolas que no sean socios de cooperativas) y de manera equitativa, con tres representantes de Requena (además de Dominio de la Vega -en la figura del Consejero Delegado, Fernando Medina-, Jorge Hernández -presidente de la Cooperativa de Barrio Arroyo- y Juan Carlos Salina -presidente de la Cooperativa de San Juan-) y otros tres de Almendralejo (Juan Antonio Álvarez, Santiago Prieto y Francisco Del Álamo).

Para Medina, esta candidatura «no va en contra de nada ni de nadie, es todo lo contrario. Requena es la ciudad con mayor número de viticultores independientes de toda la DO Cava y Almendralejo el segundo. Creemos que debe de corregirse la falta de voz y voto en un grupo de viticultores tan importante, y debe entenderse como un signo de normalidad».

Requena tiene cada vez más peso en el sector del cava. Aglutina casi 4.000 hectáreas de viñedo y un volumen de comercialización que supera los 10 millones de botellas, pero por encima de las cifras, Medina defiende «seguir apostando por la calidad como eje de todo, y en eso creo que tenemos mucho que decir. Nuestros viñedos se cultivan a 700 metros sobre el nivel del mar, lo que nos da unas condiciones únicas para obtener uvas de gran calidad. Además, el clima es óptimo para cultivar bajo pautas ecológicas. Los nuevos retos de la DO Cava pasan precisamente por la ecología y la diferenciación, y pensamos que en ese sentido podemos aportar nuestra experiencia».

El candidato, a quien acompaña en todo este proceso Emilio Expósito, presidente de Dominio de la Vega y uno de los «culpables» de que a finales de los años ochenta Requena entrase a formar parte de pleno derecho en la DO Cava, concluye asegurando que «nuestros puntos de vista pueden ser compartidos por otros viticultores, pero no lo saben porque no hemos tenido ocasión de decírselo. En Almendralejo hemos encontrado nuestros mismos problemas y una voluntad de cooperar que es muy de agradecer. Los problemas son los mismos y estamos empeñados en darle la vuelta a la situación para que el Cava siga batiendo récords de venta y avance a pasos agigantados».