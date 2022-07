Sin duda, la edición 2022 del festival internacional reggae Rototom Sunsplash, del 16 al 22 de agosto en Benicàssim, viene marcada por las ganas de vivir esta experiencia cultural en 360 grados. Sin límites, y con abrazos. El rugido del icónico león imagen del festival recupera decibelios tras la pandemia envolviendo una edición que, augura su director, Filippo Giunta, será «extraordinaria y fiel a su filosofía gracias a la confianza del público». Del cartel a una potente oferta cultural con fin social y huella verde. Estos son los motivos para no perderse la cita del verano más reggae.

«Sí» a cambiar el mundo

En un contexto internacional convulso, «había que dar un paso más y promover un cambio de rumbo», indica Giunta. De ahí el lema ‘We must change the world’, que guía este 27º aniversario y sobre el que se construirá un programa que se expande a todas las áreas culturales que llenan de vida el recinto de conciertos. Es el caso del Foro Social, que buscará retos colectivos a los grandes desafíos internacionales, como son la guerra, la pandemia o la emergencia climática.

80 nombres para un cartel de altura

Burning Spear, el cantante jamaicano de roots reggae por excelencia, nutre con su esperado regreso a los escenarios una prometedora puesta en escena marcadamente roots. Porque sí, el cartel 2022 transita (y mucho) por el reggae de raíz más místico representado por el propio Spear, junto a otros platos fuertes del género como Luciano, Black Uhuru, The Abyssinians, Max Romeo o Clinton Fearon; pero se ramifica también hacia el reggae actual de los Marley (Damian ‘Jr. Gong’ y Julian), Morgan Heritage o Alborosie; pasando por la apertura al afrobeats de Davido y un abanico musical diverso donde no faltan el ska (The Skatalites), el dub (O.B.F), el dancehall (Sean Paul), el hip hop (Mala Rodríguez) o la cumbia (La Dame Blanche). Tampoco los homenajes a leyendas del reggae que apagaron su voz durante la pandemia, como el show exclusivo y con fecha única en Europa de Sly Dunbar and The Revolutionaries.

Un festival que se vive también de día, y en familia

Rototom hace realidad el sueño de vivir un gran festival en equipo, sin límite de edad y con un horario amplio que se adelanta a la puesta de sol, para exprimir cada jornada. Este 2022 suma además novedades que empoderan su perfil más familiar, avalado por el sello de calidad de Tour&Kids, el único club de producto de turismo familiar en la Comunitat Valenciana. Uno de los epicentros para el público menudo, Magicomundo, estará guiado por dos referentes en la promoción cultural en formato mini como son Rototom y Formiguer (que aglutina al equipo del Formigues Festival de Benicàssim). Arte, circo, juego y reflexión desfilarán por La Bambilona, El Giocódromo y El Cuórum, los escenarios del espacio más familiar del recinto. La Teen Yard, para público adolescente, renueva su zona de skate y acerca una amplia agenda con talleres de radio, fotografía, beat box o twerk feminista.

+Novedades

Rototom presenta Jamkunda, un espacio que reformula la visión de lo afro a través de la música, los encuentros culturales y el activismo participativo y visibiliza la acción africana y afrodescendiente de vanguardia para cambiar el mundo. El área toma el relevo a African Village y se transformará cada noche en un club de baile con el colectivo Voodoo, impulsor del afrobeats y símbolo de la cultura africana contemporánea.

Huella social y ambiental

Rototom da un paso firme hacia la neutralidad de carbono. De manera pionera, analizará su consumo energético y los focos de emisiones del recinto para certificar, y poder reducir, su huella de carbono. De nuevo, será una edición ‘plastic free’, abogando por el sistema de vasos reutilizables y con fin solidario. Un perfil social que crece con la nueva colaboración del festival con el Banco de Alimentos y cuyos detalles se conocerán en breve.

Saboreando el mundo

Platos de Birmania, Japón, Venezuela o Senegal se unen a los arroces de la ‘terreta’ para dar sabor al restaurante internacional e inclusivo del festival. Más de 40 propuestas gastronómicas sin salir del recinto con algún estreno: el de la cocina callejera ‘mood food’ o cocina de la felicidad, que relaciona la dieta con el estado de ánimo.