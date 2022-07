Casa Bernardi es el nuevo proyecto de Ferdinando Bernardi, el último cocinero que conoció Orobianco antes iniciar una debacle en la que aún sigue sumido. Ferdinando no quiere hablar de ello. Prefiere tratarlo como una etapa pasada que nada tuviera que ver con esta nueva. Pero es imposible. Todo nos recuerda, en una medida u otra, a aquel restaurante que Ferdinando y su equipo pusieron en órbita. Tampoco pasa nada. Es normal. Lo que hicieron en Orobianco fue importante y deben sentirse orgullosos. Evitando comparaciones, sí, pero sin olvidar un pasado que los ha traído hasta aquí. Hablo en plural porque a Ferdinando le ha acompañado buena parte de aquella plantilla. Heguer Castellanos como director de sala (y amigo, compañero, confidente), Christopher De Ascensao como repostero, y Nicolas Zequeira al cargo de los platos principales. Conforman un grupo animoso y animado. Parecen quererse y respetan y admiran a Ferdinando como un líder.

El espacio de Casa Bernardi es bastante sugerente. En el interior un comedor diáfano, sencillo pero elegante, que mira hacia una cocina abierta convertida en las verdaderas vistas del comedor. En el exterior, una terraza muy agradable que mira hacia el Peñon de Ifach. En definitiva, un local que huye de la ostentación y encuentra en la sonrisa de Ferdinando y la humanidad de todo el equipo toda la complicidad necesaria para dulcificar el espacio.

El menú (aquí no hay carta) se mueve entre la reinterpretación de los sabores italianos y la visión personal que tiene Ferdinando sobre la despensa mediterránea. Para mí, sin duda, lo primero es lo más interesante. No es que lo otro esté malo. Platos como su Panna cotta de espárragos con navaja, cigala y jugo de su cabeza o su Mantecado de bacalao con jugo de su pil pil (lo que otros llamamos brandada) son muy ricos, pero nos los podemos comer de una manera muy parecida en otros restaurantes. Sin embargo, es muy difícil encontrar en toda la Comunitat Valenciana un plato de pasta tan elegante y tan sutil como sus Spaghetto de gamba blanca y botarga casera utilizan la pasta que elabora en Italia Paolo Petrini (la marca más reputada de toda Italia) y que mantecan con mantequilla ahumada por ellos mismos. Similares sensaciones encontramos en los Agnolotti de berenjena, albahaca y tomate o en el rissotto a la milanesa. Ese risotto se ha preparado de una manera absolutamente ortodoxa, con su emulsión de azafran y mantequilla, un toque de parmasano, adornada solamente con unos hilos de demi glace. Los cocineros españoles deberían de aprender de la manera en la que los grandes chefs italianos se relacionan con la cocina tradicional. No importa el nombre del cocinero, ni las estrellas que luzca. Por muy grande que sea su fama un cocinero italiano es capaz de acercarse con humildad a la cocina tradicional sin necesidad de reinterpretarla. Le basta con buscar los mejores ingredientes y reproducirla con la mayor pulcritud posible. Ojalá Ferdinando tuviera una carta para recrearse en esas especialidades imposibles de encontrar en otros restaurantes de altura como este. Dicho de otra manera, me interesa más su Canolo siciliano con carne cruda a la piamontesa y sabayon al Marsala que su Caballa marinada con níspero níspero fermentado a la sal.

Entre esos otros platos en los que se refleja el Ferdinando más libre encontramos algunas alegrias y, también, alguna receta prescindible. Pasa sin pena ni gloria su Atún de almadraba, con demi glace de jugo de carne, vino de oporto, alga codium, espinacas de Nueva Zelanda , virutas de foie y trufa de verano. Se trata de una receta que intenta imitar al Turnedó Rossini, algo que consigue a costa de soslayar el sabor intenso de un buen atún de almadraba. El plato no es malo, pero ese atún merece exhibir con más claridad sus atributos.

Casa Bernardi acaba de abrir y Ferdinando parece convencido de que quiere encontrar nuevas líneas de trabajo para este proyecto personal. Debería hacerlo sin dejar de dar protagonismo a sus raíces. Para él es una buena manera de diferenciarse, para nosotros una oportunidad única de acercarnos a la cocina italiana desde la más alta excelencia.