Pablo Alamá: «la libertad no puede ser aniquilada por el ambiente»

El actor valenciano, Pablo Alamá, tras haber pasado por la serie «Madres», donde hacía de un médico residente y participar en la película ‘Poliamor para principiantes’ de Fernando Colomo, se estrena en el escalofriante thriller de Netflix, «La noche más larga». El valenciano da vida a un preso que tiene una cabeza que va a mil por hora, que observa, planea, busca soluciones, es inquieto, curioso y analítico.

Entras de lleno en «La noche más larga». Un thriller que dará mucho qué hablar. ¿Cómo fue entrar en este proyecto?

Después de que Juana Martín, la directora de casting, me pidiera un casting por self-tape, me convocaron para hacer un casting presencial, donde me encontré con Óscar Pedraza, el director de la serie, y con Xabier Deive, el actor que encarna a Bastos. Me sentí súper cómodo con ellos, Xabier me lo puso muy fácil y Óscar me dirigió con una sensibilidad tremenda. Entré pensando que iba a ser un papel pequeño, algún personaje capitular, y una vez allí me contaron toda la trama del personaje y me encantó. Salí sin saber muy bien cómo había ido ni qué iba a pasar, y unos días más tarde sonó el teléfono. Fue la mejor noticia que había recibido en mucho tiempo...

¿Cómo ha sido trabajar con Alberto Amman y Luis Callejo?

La primera secuencia que grabé con Alberto pensé: ‘qué fácil es actuar cuando tu compañero es tan bueno’. Ser actor es una profesión de generosidad, donde estar rodeado de profesionales hace que el trabajo destaque. Esto es lo que he sentido durante todo el rodaje, no sólo con Alberto y Luis, sino con todos.

Su personaje, Rey, es tal vez el más blanco que tiene la serie. ¿Qué tal?

Ha sido un viaje muy nutritivo. Rey es una persona con una vida normal que de pronto se viene abajo y cambia drásticamente, y por puro azar se ve metido en una cárcel psiquiátrica. Todo lo que le ocurre son historias para no dormir. Yo pensaba: si esto me pasara a mí no tengo ni idea de qué haría. Pero Rey sigue adelante mientras le da vueltas a cómo poder salir de esa situación y recuperar su vida. Es un personaje que a pesar de no ver su futuro, pone su vida en peligro por los que sí lo tienen. Es interesante esa ‘contradicción’. Él tiene miedo, está en un lugar al que no pertenece, rodeado de presos peligrosos y se siente amenazado, pero saca su valentía para salvar y cuidar a los indefensos, y eso me parece precioso. Es protector, es luchador, empático y capaz de jugarse la vida por sus principios.

Das vida a un hombre trans que entra en una prisión psiquiátrica. ¿Es tal vez esta una metáfora de la situación en la que se encuentra este colectivo a nivel social y personal?

No sé si hay una intención explícita de generar esta metáfora, pero sí que creo que ver a un personaje así en esta situación nos deja un regalo valioso, que es que la libertad de ser no puede ser aniquilada por el ambiente en el que se vive, por mucho que nos lo pongan difícil en muchas situaciones. Ser y existir es algo que está en nosotros y que no nos lo pueden arrebatar. Rey defiende eso nada más ingresar en la cárcel. Sí que me parece importante toda esa visibilización que da la serie con este personaje. La situación de las personas trans en las cárceles es muy delicada y son carne de cañón para ser víctimas de abusos tanto físicos como psicológicos, y esto es algo que los guionistas y showrunners han tenido muy en cuenta a la hora de escribir el guión.